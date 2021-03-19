「行為經濟學」一門實用又有趣的知識，它正視了我們不理性的一面！

文／大竹文雄

我們的生活，從早晨起床到晚上就寢，是由一連串的決策構成，只是這些決策幾乎都成為習慣，在不知不覺間發生，像是幾點起床、吃什麼、穿什麼出門、工作上該做什麼、買什麼東西、幾點睡覺等，如果諸如此類的決策都要用頭腦一一認真思考，那還真是累人。儘管如此，我們每天的每一餐並不全是事前決定好的，也有自我覺察的成分在內。包括購買日用品之類不怎麼重要的決策，以及讓人煩惱的買房、就業、結婚、疾病治療等，攸關人生的重大決策。

許多人以為，資訊愈齊全，愈能做成合理的決策，於是往往蒐集了一大堆資訊。但是，蒐集資訊不見得有助於做成決策，有時資訊太多反而難以取捨，好比家裡燈泡壞了，到大型家電量販店去買，結果種類太多而耗費許多時間挑選，反倒是住家附近的便利商店因為選擇有限，一下子就買好了。這時如果把價格、功能、購物所花費的時間全都考慮進來，要決定去哪裡買，還真是出乎意料的困難。

生了病，在醫院聽取醫師說明治療計畫時也是如此。醫師提出幾種治療方式，分別陳述優缺點，像是「發生後遺症和治療成功的機率各為百分之幾」、「進一步檢查或許能得知確切狀況，但檢查不僅會痛，還會留下疤痕」，甚至會面臨「疾病末期是否要施行人工呼吸等急救措施」之類嚴肅的問題，很少病患或家屬能立即回答。雖說有選擇是件好事，但患者畢竟不是醫療專業人士，光憑醫師提供的資訊，不見得能做成正確決策，於是許多人會希望，醫師說的話，最好要能幫助病人比較容易做決定，而醫師則認為，如果有病人無法做決策，或者做出醫學上不樂見的決策，只要提供了正確的醫學資訊，患者應該就能做出合理決策。

當我聽到醫師說出以上想法時，腦中浮現傳統經濟學的「經濟人」（homo economicus）一詞。所謂「經濟人」，是指有利己心，具備高度計算能力，能運用所有資訊做出合理決策的人。傳統經濟學的學說，就是建立在這種人類特質的前提下。但是1980年代起發展的行為經濟學，讓大家知道人類的決策存在偏誤，而且是有系統地偏離傳統經濟學所認為的合理性，現代行為經濟學的學說，就是以人類的此種決策方式為前提建構而成。

行為經濟學的分析對象，是人們所面臨的種種煩惱，如果依照傳統經濟學的前提，合理決策者應該不會面臨這些煩惱才對，例如想著該存養老金卻總是辦不到、家庭作業或工作要限期繳交卻拖著不去做、訂了減重計畫卻不付諸行動，諸如此類都具備典型的行為經濟學特性。有些人工作時間很長，其實是因為經常延宕工作。了解行為經濟學，或許就能做出更好的決策。

既然如此，人類決策究竟具備了哪些特質？行為經濟學將人類決策的慣性歸納成幾點，包括：建立在確定性效應（certainty effect）與損失趨避（loss aversion）的展望理論（prospect theory）、具時間貼現率特質的現在偏誤（present bias）、受他人效用或行為影響的社會偏好（social preference），以及不同於合理推論的系統性直覺式決策，也就是捷思法（heuristics）。

也就是說，人類的決策並非合乎理性故能預測，運用行為經濟學的概念，或許反而能使決策更近乎合理。不透過利誘或制定罰則，而是運用行為經濟學的觀念來改善人的行為，稱為推力（nudge）。

本書會用淺顯易懂的方式，來解釋行為經濟學的觀念，介紹如何運用行為經濟學來製造推力，以及推力在工作、健康、公共政策等方面的具體案例，使讀者獲得行為經濟學的基本概念，以及實務應用的能力。

以往的經濟學認為，人類具備高度的計算能力，能將資訊做最有效的運用，訂定合理的行動計畫並付諸實行，以追求自身的最大利益。而行為經濟學則是把過去經濟學眼中的人，在幾個方面改得更符合實際。

書名：《如何活用行為經濟學》作者：大竹文雄出版社：經濟新潮社／城邦文化出版時間：2021年2月5日

首先是，人在不確定的情況下做決策的方式。過去的經濟學認為，人類會把未來各種情況發生時的滿意度，以發生的機率做加權平均，根據所得出的結果來做決策。行為經濟學則是認為，人是以所謂展望理論（prospect theory）的思考方式做決策，特點是對於利益和損失的感受強度不對等，而且不會原封不動地使用某個情況發生的機率。

第二，在決定現在行動還是未來行動時，傳統經濟學和行為經濟學的觀點不同。以往的經濟學假設，只要現在決定了未來的事，即使經過一段時間，只要其他情況不變，人還是會如實地實行已經決定的事。但是，我們也經常一再拖延不想做的事而事後才後悔，行為經濟學用現在偏誤（present bias）的概念，來說明這種拖延的行為。

第三，以往的傳統經濟學認為，即使在利己的前提下，只要是競爭市場，社會就會愈來愈富足；行為經濟學則是在人類具備利他性與互惠性的前提下，來思考人類社會。

第四，以往的經濟學，是以人類具備高度計算能力為前提；行為經濟學則認為，人類是在計算能力不足的前提下，運用直覺來做決策，這種遵循某種模式的直覺式決策，稱為捷思法（heuristics）。

●本文摘自 經濟新潮社／城邦文化 出版之 《如何活用行為經濟學》，請勿轉載。欲知更多內容請試閱電子書。