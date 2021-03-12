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媒體時代必勝文案學：你有勇氣刪掉多餘的字嗎？

聯合新聞網 / 經濟新潮社
書名：《刪到只剩二十字》 作者：利普舒茲信元夏代 出版社：經濟新潮社／城邦文化 出版時間：2021年3月4日
書名：《刪到只剩二十字》
作者：利普舒茲信元夏代
出版社：經濟新潮社／城邦文化
出版時間：2021年3月4日

在自媒體當道的時代，大家都在搶注意力，究竟要如何勝出？

經常寫貼文、做簡報、上台說話或是拍攝影片，太正經沒人看、沒人聽，太幽默又會冒犯別人，到底怎樣的內容才能吸引目標對象採取行動（訂閱、下單……）？其實只需要善用邏輯思考說故事，將重要的訊息精簡到二十字以內，就是促成目標對象採取行動的關鍵。《刪到只剩二十字》本書作者指出，文案、簡報或演講，一字一句都是和他人交流的開端，具有改變人生的力量，必須勇敢刪字才能擁有這股力量。（編按）

文／利普舒茲信元夏代

你有勇氣刪掉多餘的字嗎？

有一篇促銷文章是這麼寫的：

採購敝社的新商品，包您在家也能做出餐廳等級的現做豆腐！只要十分鐘就能完成，所以若是餐廳或旅館自行採購，便能在客人面前表演一場製作豆腐的實境秀。

豆漿的原料是國產大豆，可做出口感綿密的豆腐。

我們也銷售搭配豆腐使用的香味鹽，建議大家不妨嘗試看看這種豆腐沾鹽的新吃法。

順帶一提，鍋具是取得專利的雙層構造，不僅可提升蒸煮效率，也因為是由在地陶器產業製作，能為在地的經濟發展做出貢獻！

這是某家食品器具製造商M公司在展覽簡報時，使用的促銷文章。這類促銷內容很常見，公司會想鉅細靡遺介紹自家商品的優點，也是人之常情；社長也拚命推銷。

可惜的是，雖然有來攤位的人有不少都說「很有趣耶」，卻沒有談成任何一筆生意。

身為該公司顧問的我判斷「必須精簡訊息」，於是著手改寫內容。

最終寫出了下列這句能在賣場，直接針對終端消費者促銷新商品的訊息。

改寫後的文案：

在店裡或自家，十分鐘做出豆腐老店的滋味（十八字）

（圖／unsplash）
（圖／unsplash）

透過這分精簡後的簡報促銷後，業績的確節節成長，如今M公司已進軍全世界二十八個國家的市場。

「讓訊息精簡至二十字以內」

這才是訊息得以「傳遞」的關鍵。

你有勇氣刪掉多餘的字嗎？

●本文摘自經濟新潮社／城邦文化所出版新書《刪到只剩二十字》，請勿轉載。


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