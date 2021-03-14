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交易新手必讀！成交關鍵的「心理因素」其實佔了勝率80%

聯合新聞網 / 今周刊出版社
（圖／Unsplash）
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文／伊恩．墨菲（Ian Murphy）

做交易的任何時候，都要保持理性，運用邏輯。我們在交易時的種種想法和情緒要怎麼處理，正是決定交易者成敗的重要關鍵。太過膽小畏縮的人不適合做金融交易，但是膽大包天的也一樣不合適。事實上，在做交易時愈少受到這些心理影響，就愈容易成功。

可是也不能自作聰明，因為你再怎麼厲害、怎麼會想，也都難以跳出市場的五指山。你要是帶著精明能幹進市場，就像開著油罐車進到河裡一樣，原本是資產的東西馬上變負債。

各位要是很不幸地，就是比別人厲害、比別人聰明，請一定要裝笨裝傻一點，不然你會發現，一些簡單的問題也會被你搞得無比複雜。

被市場吸引的人常常偏向技術分析，很多人也都具備商業和金融背景，但這真是太不幸了，因為金融交易其實不是金融或商業，而是跟各種想法和情緒有關。所以，交易新手雖然很快就能掌握竅門，卻常在理性和感性之間掙扎多年。

另一個可惜之處是，藝術家類型的人很少出現在市場上做交易。藝術家在朦朧混沌之中還可以辨認出結構與氛圍的能力，正是我們能在金融市場揚名立萬的重要才能。這也是交易上出現的許多矛盾之一：熱衷買賣的人其實能力有所欠缺，天賦異稟最合適者卻對之不屑一顧。

知名市場分析師羅伯．普雷契特（Robert R. Prechter）從耶魯大學心理系畢業後，先玩了四年音樂才進入美林公司（Merrill Lynch）擔任技術分析師。他說：「等我決定把市場當作事業以後，馬上就知道這其實是跟群眾心理有關。」

馬克．道格拉斯（Mark Douglas）是期貨交易老手，他那本非常精彩的《紀律的交易者》（The Disciplined Trader）也談到交易要面對的許多心理挑戰，書中序言說：「身為交易者，你可以把錢給自己，也可以把錢給其他交易者。而這兩個選擇的差別，都是因為一些幾乎與市場無關或根本就沒任何關係的心理因素。」

提摩西．史萊特（Timothy Slater）開發了第一個在個人電腦上繪製商品圖和技術指標的軟體程式，他為道格拉斯那本書寫的推薦序也說：「我真的認為交易的成功有80％來自心理，20％才是方法，不管是基本分析或技術分析。」

◆ 大腦總公司

這些人的專業經驗和個人體驗都告訴我們一樣的話：成功的交易其實在於我們的大腦總部，能夠運用理性才是關鍵，萬萬不可被情緒與情感綁架。

交易時採取獨立超然而邏輯合理的方法，並不是要壓抑或否定自己的情感。壓抑情感從來不是個好辦法。正好相反，我們要承認自己對市場的強烈感覺，視其為交易的一部分，但是不能過度陷溺其中。然後，隨著時間經過，我們慢慢學會在交易中減少一廂情願和恐懼，因而對結果的情緒反應也會跟著降低。

◆ 告別自我

要是我們光想著自己的一切，整個交易過程就變成「我的獲利」、「我的虧損」、「我下了什麼單」、「我的帳戶怎樣怎樣」、「我的交易如何如何」……「我的命中註定！」這時候最好的辦法就是設法排除掉這個「我」，不要讓它礙事，才能好好做你的交易。這當然不是說要做好交易就不能有自我，自我當然是一直都在，問題是心理上那個唯我獨尊的自我，自以為是自我—就是要讓它靠邊站的東西。

◆ 市場先生

對於自我過度關注，無疑會更挑起自己與「他人」的區別。在市場裡頭，這個「他人」可能是法人機構和它們的投機熱錢。於是我們變成現代的唐吉訶德先生，準備跟華爾街的玻璃帷幕摩天大廈一決高下，認為它們才是市場的威脅。更糟糕的是，因為這些全是我們自己想像出來的，高聳的玻璃帷幕更加放大我們的恐懼，永遠成為我們的最大敵人。

◆ 短暫的共同利益

我們不但要從市場中刪除自我，也要從群眾裡頭排除自我。成功的交易者都是以個人身分來進行思考和行動。集體決策、尋找共識、團結合作，這些對地方的高爾夫俱樂部董事會的運作是很需要，但是在市場之中集體思考的破壞力反而最大。

等到大家對於市場方向都堅信不疑時，市場就開始反轉了。要是大家都相信蹺蹺板的一端要上升而紛紛跳上去，集體重量又把它壓回原來的位置。這種群眾心態讓交易者產生錯誤的安全感，以為人多勢眾就是安全無虞。

書名：《我靠交易賺大錢：從散戶到專職操盤手的真實獲利法則》作者：伊恩．墨菲（Ian Murphy）出版社：今周刊出版時間：2021年3月4日
書名：《我靠交易賺大錢：從散戶到專職操盤手的真實獲利法則》
作者：伊恩．墨菲（Ian Murphy）
出版社：今周刊
出版時間：2021年3月4日

當市場趨勢強勁上揚時，大家肯定是紛紛跳上來搭順風車，但這表示一旦氣數已盡，這一大堆買盤就會是賣壓。其中關鍵在於，各位在與己有利之時跟著大勢跑，一旦發現與己不合時也要勇敢分手！交易者要不要追隨大勢，都是根據短暫的共同利益，跟忠誠度無關。

◆ 心理強度

我們心理上的變化最後會決定我們在市場上能否成功。處世態度堅定卻太過僵化的人，在交易時常常會碰到困難；靈活應變的交易者比較容易適應市場拋來的種種狀況。

●本文摘自今周刊出版社所出版之新書《我靠交易賺大錢：從散戶到專職操盤手的真實獲利法則》


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