《替身》四位天后級暢銷作家聯手創作（下）校長室的角力戰

卡洛琳大笑後起身，開始在其他母親的椅子後面來回踱步。這讓我相當不安，但我不會表現出來。

「我很遺憾潔絲必須經歷這些……」卡洛琳一停下腳步瞪他，拉奇先生就住嘴了。他決定向眾人尋求支持，便凝視著所有母親說：「我請妳們四位來，是因為我們必須合力營造出充滿愛與同理心的環境，這樣做出這件事的人就會明白……」

「同理心？！」卡洛琳大發雷霆。「有人威脅要讓我女兒斷手斷腳！」

「我和這幾個女生都談過了。露比矢口否認自己有涉入此事，也沒人看見事發經過。」亞當把視線從卡洛琳身上移開。去年，他沒有屈服於卡洛琳施加的巨大壓力而讓露比退學，我到現在還是不敢相信他有那樣的能耐。

事實就是露比和我都還在這裡，想到這點，我稍微坐直了身子。卡洛琳不是唯一願意為了女兒奮戰的母親，我只是擅長使用其他武器罷了。我向前傾，故意用柔和的聲調跟拉奇先生―亞當―說話，和卡洛琳的咆哮聲形成強烈的對比。我真希望自己還有一頭金色長髮可以往後甩，也希望自己穿得跟過去一樣性感，但在化療和乳房腫瘤切除手術後，我那龜速生長的頭髮目前只留到肩膀，而且是原來的栗褐色，跟露比一樣。「露比沒有理由威脅潔絲。」我告訴亞當。

卡洛琳逼近我，高大的身軀壓迫感十足。「這是去年事件的後續！」她幾乎是對著我的臉大吼。我試著不要退縮，不能表現出恐懼。

「卡洛琳，請妳坐下。」拉奇先生跟女孩們說話時，應該就是用這種充滿威嚴的口氣吧。

卡洛琳看拉奇先生似乎要等她照做才會繼續說，大聲哼了一聲，但還是坐下來了。

「我當然會進一步詢問，並加強安全措施，但在場的每個人都要扮演好自己的角色。畢竟世界就是一個舞台，我們必須當女孩們的好榜樣。開學才幾週，大家都不想重蹈去年的覆轍吧？」

布蓉妮眉頭深鎖，點頭如搗蒜，但伊莉絲的腳踏得更快了。「無論是去年的鬧劇，還是音樂盒事件，都跟莎蒂無關。我就是女兒的好榜樣。」她說。

「去年的事件對整個團體都有影響，甚至差點擴及到全校。」拉奇先生說。「青少女很容易互相影響，每個人都有責任。」

「不。」卡洛琳說。「這完全是露比的問題。她早就該被退學了，但現在退學也不遲。」

「不是露比做的。」我告訴拉奇先生。露比最近比以前理智多了，她一心一意追求打從四歲就訂下的目標，不會讓任何事情分散她的注意力。她一定會成為大明星。

我確實會擔心有一部分是我的錯。我得癌症的事讓露比飽受煎熬，好幾位諮商師都說會出現這樣的宣洩行為很正常。真希望我當時的反應有所不同，但我不能抹殺過去。我們跨海來到倫敦，就是為了重新開始。

但這絕對不是露比做的，她答應過我的。

「露比在本質上也是個心地善良的女孩。」布蓉妮說。我真是太感謝她了。

「『心地善良』？」卡洛琳身體轉向布蓉妮，但無法將矛頭轉向她，因為就連卡洛琳也奈何不了小鹿斑比。「亞當，這完全就是露比會做的事。」她直呼名字的方式和她的眼神一樣犀利。

他移開視線。該死，身為露比的母親，我必須做些什麼。「這根本不是露比會用的手法。」我說。

卡洛琳顯然很喜歡我的用詞。「所以她有特定的犯罪手法囉？」

我不理她，拉奇先生才是我真正的目標。「如果真的是露比做的，你和她當面對質時，她會承認自己的所作所為，並且後悔不已。」

「妳的意思是她會哭。」卡洛琳說。「那跟後悔完全是兩碼子事。她畢竟是個演員。」

「他們都是。」布蓉妮說。我不知道她是指我們的四個女兒，還是所有青少年。誰沒有祕密？又有誰從沒說過謊呢？

「她跟校長說不是她做的，我相信她。」我的語氣堅定，或許我也有點表演天分。雖然我基本上相信露比，但心裡有一小部分還是會胡思亂想。但我不能表現出來，不能讓卡洛琳有機可乘。

但事實上，我很害怕，因為恐怕只有我知道露比失控究竟有多可怕。

（圖／Unsplash）

「你們都被她操控了。」卡洛琳如此斷言。「而她現在打算變本加厲。難道沒人察覺到這究竟有多危險嗎？」

伊莉絲突然起身說：「這一切的確讓人難過，我也為潔絲的遭遇感到遺憾，但這跟莎蒂或我一點關係也沒有。」她走向校長室的門，轉頭問：「布蓉妮，妳要一起走嗎？這跟妳和蓓兒也無關。」布蓉妮猶豫不決，伊莉絲嫌她停頓太久，便猛地拉開門說：「再見。」就走出去了。

拉奇先生似乎逐漸無法掌控局面。就連我都必須承認，他去年的作為根本是徒勞無功，導致情勢對露比和我有利。但卡洛琳可能忽略了其他變數。就算要打出癌症這張牌，或是來個漂洋過海的落難女子戲碼，我都會不擇手段。或許這就是她現在怒不可遏的原因吧。她這個人輸不起，如果再次被我這個臭皮匠擊敗―她肯定難以承受這樣的屈辱。

又或許她只是很疼愛女兒，不想再看到她受苦，我也能理解。如果像這樣的音樂盒出現在露比的置物櫃……我連想都不敢想。

「少胡扯了！」卡洛琳破口大罵。「你他媽的再給我找出一個嫌疑犯啊！」

我懇求拉奇先生為我辯護。「卡洛琳這樣死咬著露比……」

「明明是反過來的！露比對潔絲一直糾纏不放，我真他媽的受夠了！」

「罵最多髒話的就有理嗎？」我問。

拉奇先生看起來有點可憐，可能一時找不到讓大家團結一心的劇場名言。接著他兩手交握，對大家微笑。包括我在內的所有人都對這個表情不陌生，當他突然決定世界需要的是愛，就會露出這表情。是啊，的確很老套，但他的心腸不壞，而這點經常對露比有利。這代表他總是會看到露比最好的一面，再給她一次機會。我睜大雙眼好奇地看著他，同時也感覺到卡洛琳緊張起來，再度瀕臨爆發邊緣。或許我不該因為她的反應暗自竊喜，特別是這種時候，但我在抗癌過程中學到，世事難料，禍福無常，所以時時刻刻都要充分享受生活。

書名：《替身》作者：蘇菲‧漢娜（Sophie Hannah）、B.A.芭莉絲（B. A. Paris）、克萊爾．麥金托（Clare Mackintosh）、荷莉‧布朗（Holly Brown）出版社：臉譜出版／城邦出版時間：2021年3月6日

「我有個好辦法。」他說。「今天早上，學院來了一個轉學生。她的名字是伊莫珍．柯伍，她對女孩們以及她們的過去一無所知，也不知道音樂盒的事。新成員加入小團體通常可以讓彼此的關係產生劇烈變化，或許女孩們需要的正是這種刺激。」

「你是認真的嗎？」卡洛琳問。

「非常認真。」他的語氣相當愉快，顯然認為自己無意間找到了兩全其美的解決辦法。「伊莫珍的到來可以作為大家重新開始的契機。」我最喜歡的用詞之一就是「重新開始」，事情發展實在太順利了。「透過歡迎新朋友，女孩們將有機會化解彼此的歧見，我們身為大人也能適時鼓勵她們。」

我對他微笑，好像自己也覺得這個主意很棒，事實上也是，因為這代表露比不會被迫退學，也代表卡洛琳再度吃下敗仗。

布蓉妮也同樣露出微笑。她也沒什麼選擇的餘地，畢竟對方是她老闆。身兼員工和學生母親的角色，常常左右為難，必須小心行事。

卡洛琳不發一語，衝出校長室。

有些人就是不管怎樣都不高興，誰不喜歡新的開始呢？（下）

●本文摘選自臉譜出版/城邦文化於3月6日所出版新書《替身》。