《就算忙盲茫 我決定給自己一點時間》遇見簡單美好生活的模樣

韓國感動15萬名粉絲的Instagram人氣插畫家：鴨子小姐，最新出版中文圖文書《就算忙盲茫 我決定給自己一點時間》描繪生活中微小卻有幸福的瑣事，引發網友共鳴，並發現自己的珍貴生活經驗。暖心的配色、可愛的插圖，治癒每個不如意的瞬間，更要提醒讀者，放慢腳步細細感受日常，珍惜現下所擁有的一切，感受簡單而美好的幸福生活。以下摘選書中三篇讓人會心了悟的圖文。（編按）

文／鴨子小姐

不聯繫的關係

不是每個人都留了下來，但對我來說都曾經珍貴

那位朋友從一開始就跟我很合拍，喜歡的電影、音樂等，所有嗜好都與我很相似。彼此喜歡什麼東西，現在是什麼心情，都不必說明或解讀，但個性上卻偶爾會起衝突。兩人雖然都很直率，但朋友比我更直率一些，而我也多了一分小心謹慎。一有問題，朋友就會直言不諱，而那些刺人的話語經常層層堆積，直到某一刻嘩啦啦地潰堤。

雖然過去我們也起過爭執，但過沒多久就會開始想念彼此，兩個三十幾歲的女人，還一把眼淚、一把鼻涕地重逢。但如今，我們成了互不聯繫的關係。

朋友，有從小到現在一直都很親暱，有短短幾個月內就變得超級要好，也有認識幾年之後，最後成了對聯繫會感到尷尬的關係。當時的我們，分明是朋友無誤。在那幾年，對彼此是莫大的喜悅，也是珍貴的存在。

（圖／大田出版社提供）

喜歡的人，曾經喜歡的

喜歡的東西變多的原因

以前，我曾經因為交往的人而喜歡上雪。雖然沒有繼續交往下去，卻學到了「喜歡」是什麼。那一天，我在偶然的機會下和那人一起喝酒，不少啤酒下肚後，我們來到了外頭，發現整個世界都被白雪覆蓋了。原本打算直接搭上計程車，但雪景太過美麗，於是決定稍微走一會兒，兩人喀噠、喀噠地走在下雪的街道上。

「我好喜歡下雪天。」

我和喜歡雪的他就這樣走了好幾個小時。雖然並不特別喜歡雪，但因為不想和那個人分開，所以陪他一直走下去。時間越來越晚，街上逐漸沒了人影，置身雪景之中的就只有我們兩人。是下雪的氛圍使然嗎？我們在那之後開始交往，而那一年也真的下了好多雪。

我依然很喜歡雪，多虧了那個曾經喜歡雪的人。

（圖／大田出版社提供）

人是一本書

但願我永遠都是某人心中的暢銷書

遇見一個人，猶如閱讀一本書，與某人見面的時間，也如書頁般一張張堆疊。

即便是剛開始興致索然的書，也會因為某個段落或語句而喜歡上那本書，因意想不到的情節開展而驚慌或萌生疑問。

名為人的這本書浩瀚龐大，彷彿永無止境的書本，一頁接著一頁翻閱，就能逐漸了解對方。有些書可能一輩子放在身旁閱讀，有些書也可能中途就棄讀闔上，直到某一天又再次悄悄取出來閱讀。在時而開心、時而悲傷的過程中，就這樣逐漸了解一個人。

（圖／大田出版社提供）

●本文摘自大田出版於3月2日所出版新書《就算忙盲茫 我決定給自己一點時間（台灣首次出版）》。