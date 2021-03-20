快訊

改名吃鮭魚後捐萬元做公益 「取之於鮭魚，用之於社會」

韓媒：三星李在鎔獄中闌尾破裂 緊急接受手術

聽新聞
test
0:00 / 0:00

《就算忙盲茫 我決定給自己一點時間》遇見簡單美好生活的模樣

聯合新聞網 / Titan大田出版
書名：《就算忙盲茫 我決定給自己一點時間（台灣首次出版）》 作者：鴨子小姐 譯者：簡郁璇 出版社：大田出版社 出版時間：2021年3月2日
書名：《就算忙盲茫 我決定給自己一點時間（台灣首次出版）》
作者：鴨子小姐
譯者：簡郁璇
出版社：大田出版社
出版時間：2021年3月2日

韓國感動15萬名粉絲的Instagram人氣插畫家：鴨子小姐，最新出版中文圖文書《就算忙盲茫 我決定給自己一點時間》描繪生活中微小卻有幸福的瑣事，引發網友共鳴，並發現自己的珍貴生活經驗。暖心的配色、可愛的插圖，治癒每個不如意的瞬間，更要提醒讀者，放慢腳步細細感受日常，珍惜現下所擁有的一切，感受簡單而美好的幸福生活。以下摘選書中三篇讓人會心了悟的圖文。（編按）

文／鴨子小姐

不聯繫的關係

不是每個人都留了下來，但對我來說都曾經珍貴

那位朋友從一開始就跟我很合拍，喜歡的電影、音樂等，所有嗜好都與我很相似。彼此喜歡什麼東西，現在是什麼心情，都不必說明或解讀，但個性上卻偶爾會起衝突。兩人雖然都很直率，但朋友比我更直率一些，而我也多了一分小心謹慎。一有問題，朋友就會直言不諱，而那些刺人的話語經常層層堆積，直到某一刻嘩啦啦地潰堤。

雖然過去我們也起過爭執，但過沒多久就會開始想念彼此，兩個三十幾歲的女人，還一把眼淚、一把鼻涕地重逢。但如今，我們成了互不聯繫的關係。

朋友，有從小到現在一直都很親暱，有短短幾個月內就變得超級要好，也有認識幾年之後，最後成了對聯繫會感到尷尬的關係。當時的我們，分明是朋友無誤。在那幾年，對彼此是莫大的喜悅，也是珍貴的存在。

（圖／大田出版社提供）
（圖／大田出版社提供）

喜歡的人，曾經喜歡的

喜歡的東西變多的原因

以前，我曾經因為交往的人而喜歡上雪。雖然沒有繼續交往下去，卻學到了「喜歡」是什麼。那一天，我在偶然的機會下和那人一起喝酒，不少啤酒下肚後，我們來到了外頭，發現整個世界都被白雪覆蓋了。原本打算直接搭上計程車，但雪景太過美麗，於是決定稍微走一會兒，兩人喀噠、喀噠地走在下雪的街道上。

「我好喜歡下雪天。」

我和喜歡雪的他就這樣走了好幾個小時。雖然並不特別喜歡雪，但因為不想和那個人分開，所以陪他一直走下去。時間越來越晚，街上逐漸沒了人影，置身雪景之中的就只有我們兩人。是下雪的氛圍使然嗎？我們在那之後開始交往，而那一年也真的下了好多雪。

我依然很喜歡雪，多虧了那個曾經喜歡雪的人。

（圖／大田出版社提供）
（圖／大田出版社提供）

人是一本書

但願我永遠都是某人心中的暢銷書

遇見一個人，猶如閱讀一本書，與某人見面的時間，也如書頁般一張張堆疊。

即便是剛開始興致索然的書，也會因為某個段落或語句而喜歡上那本書，因意想不到的情節開展而驚慌或萌生疑問。

名為人的這本書浩瀚龐大，彷彿永無止境的書本，一頁接著一頁翻閱，就能逐漸了解對方。有些書可能一輩子放在身旁閱讀，有些書也可能中途就棄讀闔上，直到某一天又再次悄悄取出來閱讀。在時而開心、時而悲傷的過程中，就這樣逐漸了解一個人。

（圖／大田出版社提供）
（圖／大田出版社提供）

●本文摘自大田出版於3月2日所出版新書《就算忙盲茫 我決定給自己一點時間（台灣首次出版）》


計程車 電影 大田出版社 閱讀風向球

相關新聞

寫出制霸文案！蘇芯：畫面感愈高，受眾隔閡愈小，銷售力道愈高

文字抽象，畫面具象。現代人愛看電視電影，卻任由書籍自生自滅。為什麽？因為畫面感愈強，受眾就愈省力，作品和受眾之間的隔閡就愈小。

鄭維中／看見17世紀的東亞海域與臺灣

荷蘭萊頓大學博士鄭維中，深入荷蘭文、中文史料研究，超越民族國家史觀、陸上帝國疆界，以世界史角度，看見十七世紀東亞海上的無國家空間，與其中的行動者。 這段歷史與臺灣早期歷史關係密切，本書《海上傭兵》在世界海洋史中看見臺灣，是了解早期臺灣史的必讀之作。

「行為經濟學」一門實用又有趣的知識，它正視了我們不理性的一面！

從1980年代開始，行為經濟學的研究指出，人類其實有各式各樣的偏誤（bias），因此人的行為並不總是合乎邏輯。而這些反常的、不合邏輯的行為，反映出人類的心理傾向，就成為行為經濟學的探討主題。 例如，大家都認為應該要儲蓄，為老後的生活做好準備，但實際上通常做不到；期限內必須完成的家庭作業、或是工作，常常拖到最後一刻才開始做；又例如，訂下了減重的計畫，但是往往堅持不下去，很快破功……這些都是典型的行為經濟學的特性，也是人性的一部分。

【捌零・潮臺北】倪重華／臺灣流行史上燦爛且革命性的一頁

八〇年代臺北，整座城市都在燃燒 麥當勞、偶像歌手、流行時裝、迪斯可、百貨週年慶、彩色螢幕和綜藝節目……你知道嗎，這些我們以為天經地義的事，都是從八〇年代開始出現的。 八〇年代臺灣，可不只有政治解嚴。在這個股市首次衝破萬點的繁華社會，自由而興奮的臺北，出現了前所未有的城市場景；從時尚、飲食、購物、電視、音樂乃至於跑夜店，不只創造流行娛樂史上燦爛且革命性的一頁，至今仍深深影響你我的生活。

《就算忙盲茫 我決定給自己一點時間》遇見簡單美好生活的模樣

韓國感動15萬名粉絲的Instagram人氣插畫家：鴨子小姐，最新出版中文圖文書《就算忙盲茫 我決定給自己一點時間》描繪生活中微小卻有幸福的瑣事，引發網友共鳴，並發現自己的珍貴生活經驗。暖心的配色、可

梁慕靈「在2021年與夏目漱石對話」——《戀人絮語02.21》自序

從前的戀人，未來的愛情，終將走向不可避免的結局。 每一段文字都是戀人的後設，而每一句書寫都是對愛情的消費。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。