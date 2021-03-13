你感到孤單嗎？孤獨世代新定義量表測出你的孤獨指數！

◎什麼是孤獨？

一九七八年，加州大學洛杉磯分校三位研究員設計出第一份孤獨量表，他們的目標是創造量化工具來測量孤獨的主觀感受。量表由二十個問題組成，問題設計的目的不只是確認答題者感覺與人連結、受到支持以及受到照顧的程度為何，也包括他們感到被排擠、被孤立、被誤解的程度。直到今日，這份量表仍然是研究孤獨感的黃金標準。《孤獨世紀》書中所引述的關於孤獨感之研究，大部分都使用這份量表或其修改後的版本來評估答題者的孤獨程度。

首先，要請你先花幾分鐘填完這份量表。針對每一項敘述，圈出你的答案；填完後，把數字加總起來。

作者註：請注意，有些答案的分數是由高而低的。在正規學術設定上，受試者不會知道哪些題目的分數算法是反過來的。

【孤獨量表】

1 你是否常覺得和周圍的人很「合得來」？ 2 你是否常覺得缺乏陪伴？ 3 你是否常覺得找不到求助的對象？ 4 你是否常覺得孤單？ 5 你是否常覺得自己屬於一群朋友中的一分子？ 6 你是否常覺得和周圍的人有很多共通點？ 7 你是否常覺得不再有誰跟你是親近的？ 8 你是否常覺得周圍的人和你沒有共同興趣或想法不同？ 9 你是否常覺得自己活潑而友善？ 10 你是否常覺得跟別人關係親密？ 11 你是否常覺得被冷落？ 12 你是否常覺得和別人的關係沒有意義？ 13 你是否常覺得沒有人能真正懂你？ 14 你是否常覺得跟別人有疏離感？ 15 你是否常覺得只要想要就能找得到人陪伴？ 16 你是否常覺得有些人真正能了解你？ 17 你是否常覺得害羞？ 18 你是否常覺得跟身旁的人離得很近，心卻很遠？ 19 你是否常覺得有可以談心的對象？ 20 你是否常覺得有可以求助的對象？ （編按：以上為孤獨量表題目，詳細計分請見《孤獨世紀》第30頁。）

結果如何呢？如果總分超過四十三分，你就會被判定為有孤獨感。但如果你重新測驗一次，並對孤獨的定義放寬標準──不只包含你與朋友、家人、同事以及鄰居（加州大學洛杉磯分校量表主要考慮的對象）的關係，也包括你和雇主、其他公民、從政者以及國家的關係──你的分數會不會受到影響？

我給孤獨的定義（也是我在《孤獨世紀》書裡使用的定義）與傳統定義有個關鍵的差異：我認為孤獨不只是感覺失去愛、陪伴或親密感，也不只是感覺被我們經常來往的對象忽視、無視或缺乏關心（這類對象包括我們的伴侶、家人、朋友和鄰居）。

孤獨還會來自感覺不到同胞、雇主、社群、政府對我們的支持與關心。孤獨除了來自與應有親密感的對象缺乏連結外，也來自與自己缺乏連結。

孤獨不但會在社會和家庭方面缺乏支持時出現，也會在政治和經濟方面遭到孤立時出現。

我對孤獨的定義是，那既是種內心的狀態，也是一種存在的狀態──涵蓋個人、社會、經濟以及政治層面的描述。

因此，我的定義更接近諸如卡爾．馬克思、艾彌爾．涂爾幹、卡爾．榮格、漢娜．鄂蘭等思想家，以撒．艾西莫夫、阿道斯．赫胥黎、喬治．艾略特等文風各異的作家，以及近期知名影集《黑鏡》主創查理．布魯克（Charlie Brooker）的想法。

全球化、都市化、社會不平等加劇、權力不對等；人口變遷、流動性增加、顛覆性科技、緊縮政策；現在再加上新冠病毒，在在都重新形塑了孤獨這回事。我認為現代的孤獨問題如此嚴重，原因不只出在我們渴望與近在眼前的人建立連結，不只是我們希望愛與被愛，也不只是我們因為感覺失去朋友而傷心。孤獨同時也是我們感覺和從政者及政治毫無連結，我們感覺和工作及職場毫無瓜葛，我們許多人覺得社會上的好處都沒有我們的份，我們許多人認定自己毫無力量、毫無存在感、毫無發言權……等等的具體表現。這種孤獨包含我們對親密感的渴望，但又不僅止於此，孤獨也意謂人們需要被聽見、被看見、被在乎，希望有能動性，渴望公平、和善、尊重的對待。相較之下，傳統上衡量孤獨的方法只抓住一部分概念。

書名：《孤獨世紀：衝擊全球商業模式，危及生活、工作與健康的疏離浪潮》作者：諾瑞娜．赫茲（Noreena Hertz）譯者：聞若婷出版社先覺出版／圓神出版出版時間：2021年3月3日

把這個新的定義記在腦中，問問自己：你最近感覺和周圍的人（包括家人、朋友、鄰居或同胞）缺乏連結是什麼情況？你上次感覺民選官員不在乎你、沒聽進你的心聲，或是當權者全不把你的困境放在心上，又是什麼時候的事？你近期曾在職場上感覺無力或缺乏存在感嗎？

你並不孤單。

新冠肺炎爆發前幾年，生活在民主國家的人民，有三分之二不認為他們的政府在為他們的權益著想。全球的受僱員工有百分之八十五覺得與他們的公司和工作本身缺乏連結。只有百分之三十的美國人認為大部分的人值得信任，跟一九八四年的百分之五十左右相比，比例是顯著的下滑。

說到人與人之間缺乏連結，在你印象中，世界曾經比現在更兩極化、更破碎、更分裂嗎？

●本文摘選自先覺出版社／圓神出版社之《孤獨世紀：衝擊全球商業模式，危及生活、工作與健康的疏離浪潮》。