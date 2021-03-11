點燃起 #MeToo 運動報導的那封電郵⋯⋯

《性、謊言、吹哨者》紐約時報記者歷時三年的追蹤調查全記錄，揭露對川普、美國著名製片人溫斯坦（Harvey Weinstein）、美國大法官卡瓦諾(Brett Michael Kavanaugh)，以及隱瞞在各行各業許多角落中的性騷擾與指控。剖析性騷擾何以被容忍，對#MeToo運動最切身的觀察，最尖銳的提問： ─歷史發生第一次是悲劇，第二次是鬧劇 ─「過了二十年，為什麼大家還不說出來？」 ─是哪些模式、法律、企業組織文化，以及社會中的慣習，讓你我成為助長性不當行為的最大幫兇？ ─#MeToo運動走得太遠，還是遠遠不夠？

好萊塢從未如此沸沸揚揚。紐約時報記者坎特與圖伊歷時三年追蹤好萊屋史上最大規模性騷擾案。

她們巧妙智勝哈維•溫斯坦、他的辯護律師與私人調查團隊，說服了幾位世界上最著名的女性，以及幾位不知名的女性勇敢公開說出來。

經過嚴格考證、字字斟酌後寫出的報導，不僅幫助成千上萬的受害者鼓起勇氣說出她們的親身經歷，也引燃#metoo運動在全球遍地開花。

＊為閱讀需要，部分擷取內容有些許調整

《紐約時報》對哈維．溫斯坦的調查工作，是從一個最有希望的，但卻連接電話都不願意的消息來源開始。

「事情是這樣的，我已經好幾次被你們家的報紙不堪對待，而且我相信問題根源是性別歧視，」1演員蘿絲．麥高恩（Rose McGowan）於二○一七年五月十一日這麼寫，回覆茱蒂詢問她是否方便談話的電子郵件。麥高恩一一列出她的批評：她在一場政治晚宴上的演說，被刊登在風尚版，而不是在新聞版。她先前與一位《紐約時報》記者針對溫斯坦議題的對話，令她覺得不舒服。

「《紐約時報》需要檢視自己的性別歧視議題，」她回應說：「我沒這麼想幫忙。」

幾個月前，麥高恩未指名道姓的指控了一位製作人，有傳說是溫斯坦強暴她。「因為這在好萊塢／媒體是公開的祕密，而且他們一面羞辱我，一面還對我的施暴者恭維奉承，」2她在推特上說，並加了用來強調主題的「#」符號：「#為何女性不舉報」（#WhyWomenDontReport）。據說她正在寫一本回憶錄3，意在揭露演藝界對女性的不當對待。

不像好萊塢幾乎每個人，麥高恩過去就曾冒著自己生涯事業的風險，大聲疾呼性別問題。她曾經發推特提到她為一部亞當．山德勒（Adam Sandler）的電影試鏡時，服裝要求有多麼羞辱人：「展現乳溝的無袖低領背心（托高型胸罩更佳）。」4大致而言，她在社群媒體上的語調嗆辣，挑戰意味十足：「生氣是可以的。不用害怕，5」她在數月前的推文上這麼寫著，後來加了一句：「拆掉這個體系。」如果連麥高恩這樣的倡議者女星都不願意私下談話，誰會願意？

溫斯坦不是當時最有權勢的人。最近幾年，他的電影魔力已經開始動搖。但是他的名字是權力的同義詞，尤其是推進演藝生涯的力量。首先，他創造了他自己，從紐約皇后區不起眼的出身，到推銷演唱會，到發行與製作電影，他似乎知道怎麼把他身邊的每樣東西做大──電影、派對，而且最大部分是人。他一次又一次地將年輕的演員拱成巨星：葛妮斯．派特洛（Gwyneth Paltrow）、麥特．戴蒙（Matt Damon）、蜜雪兒．威廉絲（Michelle Williams）、珍妮佛．勞倫斯（Jennifer Lawrence）。他可以將小型的獨立電影如《性、謊言、錄影帶》（Sex, Lies and Videotape），或是《亂世浮生》（The Crying Game）變成風潮。他引領現代奧斯卡，為他自己贏得五座最佳影片，也幫助其他人抱走了好幾座小金人。他為希拉蕊．柯林頓（Hillary Clinton）募款、陪在她身旁打點過無數的募款者，幾乎長達二十年。當瑪莉亞．歐巴馬（Malia Obama）尋求在電影界的實習機會，她就是為「哈維」工作──只用名，不用姓氏，連許多陌生人都這麼稱呼他。二○一七年，即使他的電影不如之前成功，他的名聲仍維持不墜。

他對待女性的傳言已經流傳一陣子了。人們公然對此開玩笑：「恭喜，妳們五位不再需要假裝被哈維．溫斯坦吸引了，」喜劇演員賽斯．麥克法蘭（Seth MacFarlane）在二○一三年宣布奧斯卡入圍名單時這麼說。

但是很多人只是將這種行為視作風流，沒有任何事被公開記錄下來。其他的記者過去曾嘗試過，但失敗了。二○一五年紐約市警察局針對一宗指控溫斯坦猥褻的案件進行調查，最後沒有任何刑事起訴。「到某一刻，所有害怕談論哈維．溫斯坦的女性必須手牽手一起跳進去，6」一位記者珍妮佛．賽尼爾（Jennifer Senior）當時曾這樣推文回覆。兩年過去了。什麼事都沒發生。茱蒂曾聽說有另外兩位記者嘗試過，一位是《紐約雜誌》（New York Magazine）的作者，一位是全國廣播公司（NBC）的羅南．法羅（Ronan Farrow），但還沒有任何報導。

（⋯⋯）

演員蘿絲．麥高恩（Rose McGowan）。（圖源：Matt Licari/Invision/AP）

一九九七年，麥高恩還很年輕，少年得志，前往嚮往中的日舞影展。她在影展的首映會與派對中穿梭，還有一組電視攝影組人員跟拍。當時她只拍過四或五部電影，如青少年驚悚片《驚聲尖叫》（Scream），但是她正成為明日之星，影展中就有幾部她的新電影。「我當時是日舞影展之花，」她說。獨立電影是那個文化的中心，這個影展即是其舞台，而溫斯坦位高權重：這個影展是製片商─代理商採購小成本電影如《瘋狂店員》（Clerks）和《霸道橫行》（Reservoir Dogs）的場合，溫斯坦把這兩部片搖身變成文化試金石。在麥高恩的說法裡，她不記得那是哪一年；許多女星記憶過去不是根據日期，而是根據她們那時正在拍哪一部電影，或哪一部電影的上映時間。麥高恩記得那場首映會她恰好坐在溫斯坦附近。那部電影名為《青春迷航》（Going All the Way），她發出一副不可置信的笑聲。

後來，他要求與她會面，這很合理：頂尖製片想認識有潛力的新人。她和他約在帕克市鹿谷的史坦愛瑞克森渡假飯店（Stein Eriksen Lodge Deer Valley），在他的房間見面。她說，一開始沒什麼特別的事，只是關於電影和角色的閒聊。

但是要離開時，根據麥高恩的說法，溫斯坦把她拉進一個有熱水浴缸的房間，在浴缸邊脫掉她的衣服，然後硬把他的臉湊到她的兩腿中間。她說，她記得感覺自己像是離開了身體，飄浮到天花板上，從上面旁觀這幅景象。「我只覺得受到巨大的驚嚇，我進入了一種求生模式，」她說。為了順利逃脫，麥高恩說，她佯裝一個性高潮，心理上給自已一步步的指示：「轉開門把。」、「離開這場會面。」

她說，幾天後，溫斯坦電話留言在她洛杉磯的家，說了一個令人毛骨悚然的提議：其他的大牌女星是他的特別友人，她也可以加入他的俱樂部。麥高恩既驚嚇又極度焦慮，她向她的經紀人抱怨，也聘請了一位律師，最後從溫斯坦那裡拿到十萬美元的和解金。基本上，這是一筆平息這起事件的費用，不承認他那方有任何不當行為。她說她把這筆錢捐給強暴危機中心了。

她這筆和解金有紀錄嗎？「他們從來沒有給過我任何文件，」她說。

她說，整個問題遠比溫斯坦一人還糟。好萊塢是一個系統性虐待女性的體系。它用成名的願景吸引她們，把她們變成高度獲利的商品，把她們的身體當成財產，要求她們看起來是完美的，然後把她們丟棄。在電話中，她的控訴有如連珠炮，一個接著一個：

「溫斯坦──不只有他，這是整個機器，供應鏈。」 「只要沒有監督，他們就什麼都不怕。」 「每一個片場都做羞辱受害者和付錢的事。」 「幾乎每個人都有一份保密協議。」 「如果有一個白人男性的遊戲場，這裡就是。」 「這裡的女性一樣有罪。」 「不要逾越界線，妳會被取代。」

麥高恩的話很引人注意。說好萊塢占女性的便宜、迫使她們遵從，然後在她們年華老去或是背叛時將她們甩開，這些不是什麼新聞。然而，從一位熟悉的面孔聽見這些直接的剝削指控，完整而揪心的細節，而且加害者還是好萊塢最出名的製片人之一，就完全不同了：讓人聽起來覺得更尖銳、更具體，也更令人作嘔⋯⋯

（左起）《性、謊言、吹哨者》作者茱蒂•坎特（Jodi Kantor） 梅根•圖伊（Megan Twohey）（圖／麥田出版提供 ） 作者簡介 茱蒂•坎特（Jodi Kantor）與梅根•圖伊（Megan Twohey）是《紐約時報》的調查記者，她們歷年來對女性、兒童與工作場所的報導，已經改變了部分美國法律，並且點出文化中既存的問題。二○一七年，她們揭發哈維•溫斯坦數十年來被指控的性侵惡行，引發全球對性騷擾的究責行動。 坎特與圖伊因為揭發哈維•溫斯坦的故事，共同贏得多項榮譽，包括新聞界的最高榮譽──普立茲公共服務獎。

●本文摘選麥田出版/城邦文化於3月４日所出版新書《性、謊言、吹哨者》。