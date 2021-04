最新《犯罪手法系列5》：讀懂司法精神醫學的古往今來

在那些舉世矚目的重大新聞事件中,我們經常看到一種「二擇一」的心態,某人要不是完全瘋了,就是異常的精神病態者。人們總是大力反彈,說精神疾病只是藉口,「沒有證據」證明這些人有精神疾病,這群暴力的瘋子應該「轉念間回復正常」做出負責任的行為,否則就該關進監獄或處以死刑。 最新《犯罪手法系列5:認識司法精神醫學》書中介紹生理疾病、處方用藥、毒品等可能引發精神疾病的樣態,以做為第一線接觸當事人的司法人員的常識。(編按)

文/薇薇安.雀恩.許奈德曼 (Vivian Chern Shnaidman)

精神醫學是專門研究情緒和行為的一個醫學分支。或者,讓我直接引用維基百科的說明:「精神醫學是致力於研究、診斷、治療和預防精神疾病(mental disorder)的醫學專業,其中包含多種情感、行為、認知和感知的異常。」換句話說,精神科醫師面對的是因呈現精神疾病徵候及症狀受苦的患者。

那麼,接下來的問題顯然是:什麼是精神疾病?這個問題事實上比第一個問題重要得多,因為想要有某個專科的醫師, 我們必須先定義「某個專科」,而這個領域很難定義。就我們所知,精神疾患存在的時間幾乎跟人類存在的時間一樣長久。《聖經》中可以找到關於精神錯亂(insanity)的記載,這些記載有許多地方含糊不清,並使用「瘋癲」(madness)一詞,儘管沒有人知道它的原始含義為何。顯然,早在人類有能力記錄他們的觀察結果的時候,就已經留意到有些人的行為舉止超出了常軌。掃羅王(King Saul)被描述為一位情緒上從亢奮狂喜到黑色絕望交替發作的人物,這與現代的雙相情緒障礙症(bipolar disorder)觀點一致;詳細記載口傳闡述猶太律法《妥拉》(Torah) 的重要經典《塔木德》(Talmud)中提到,大衛王(King David)曾想不透為什麼上帝會創造出像精神錯亂這樣「毫無意義」的事物;而後大衛落難潛逃到迦特(Gath)亞吉王(Achish)領土上, 靠著裝瘋才得以保全性命。這個故事隱含著一個概念,就是假冒精神錯亂可以給予偽裝者不同於心智正常者的社會條件和待遇─這大概是我們所知最早的精神障礙抗辯(insanity defense) 了。因此,《塔木德》判定精神錯亂終究不是全然毫無用處。此外《塔木德》還深入描述了發狂或精神錯亂狀況下的相關法律決定。中世紀猶太哲學家兼醫師邁蒙尼德(Maimonides),自己寫了一個新版的道德行為準則《邁蒙尼德十三信條》。有趣的是,邁蒙尼德發現,精神錯亂涵蓋了許多不同的變化,因此無法由一般人定義,必須交由法官來決定。即使邁蒙尼德從未接受司法精神醫學的專業訓練,也沒有醫師公會認證,頂多類似受過其他醫學專業短暫訓練的的家庭醫學科醫師,我們大概可以說邁蒙尼德是史上第一位司法精神科醫師。

猶太律法經典《塔木德》(Talmud)記載大衛王(King David)逃難至亞吉王(Achish)領土時曾藉由佯裝瘋癲以保全性命(圖中躺臥者為亞吉王,被捉拿者則為大衛王)

司法精神醫學(forensic psychiatry)在聖經時代還沒有正式出現,但我們發現,在神智正常和精神錯亂之間,人們已經認為與其對應的行為和責任其實是有差異的,而這些差異的根源可以追溯到當時的記載。「法庭的」(forensic)一詞原意是「在論壇中」,論壇是古羅馬時代法律訴訟的所在地。美索不達米亞的古代法律《漢摩拉比法典》(Code of Hammurabi)有部分章節專門用來處理精神錯亂的刑事被告。自有書面紀錄的歷史以來,全世界的法律制度顯然早已認識到,精神病患缺乏與非精神病患相同的理性能力。只是時至今日,站在精神錯亂一方的辯護顯得罕見,掌握精神疾病的概念對普羅大眾來說極為困難。本書的目標是使辨識精神疾病的任務變得容易一些,假使有精神狀態不太穩定的委託人登門拜訪,你能知道如何應對。

現代英語系國家第一次提出「司法精神醫學」的概念是在一八四三年左右。當年,英國首相羅伯特.皮爾(Robert Peel) 的祕書愛德華.德魯蒙(Edward Drummond)遭丹尼爾.馬克諾頓(Daniel M’Naghten)從背後槍擊,五日後死亡。因為缺乏便利的現代科技和二十四小時無休的新聞輪播,精神失常的馬克諾頓把首相祕書誤認為首相本人。馬克諾頓想要謀殺首相皮爾的真實動機不明,但是這個動機引發的行為顯然有點瘋狂。由於這起謀殺事件,當代英美的精神障礙抗辯概念從此誕生。其他同屬英語系與普通法系國家的司法界,像是澳大利亞、加拿大和紐西蘭,也都採用了這個法則的類似版本。

雖然早在「馬克諾頓法則」(M’Naghten Rule,或以複數型M’Naghten Rules稱呼,因為法院將判斷精神失常的構成要件歸納成五個問題點)出現之前,英國的司法體系已採納少許關於精神障礙抗辯的想法,馬克諾頓事件還是現代司法精神醫學的第一個具有里程碑意義的案例。該規則宣稱:

精神障礙之無罪抗辯如欲成立,辯方須清楚證明:被告行為人在實施該行為時因精神疾患而理智缺失,以至於不能了解其行為本質,或了解其行為本質但不知其行為為誤。

蘇格蘭木匠丹尼爾.馬克諾頓(Daniel M’Naghten),在偏執妄想中暗殺了英國公務員愛德華·德拉蒙德。由於這起謀殺事件,當代英美的精神障礙抗辯概念從此誕生。(圖源:criminalunacy.blogspot)

美國的情況則是在把精神障礙的概念納入法律事務之前, 官方試圖先找出這個議題的發生頻率。精神疾病調查首次正式出現於一八四○年人口普查中,其中列出「白痴/精神錯亂」(idiocy/insanity)的類別;到了一八八○年人口普查,精神疾病欄出現了七個選項:躁狂(mania)、憂鬱症(melancholia)、單狂(monomania;偏執狂)、輕癱(paresis)、失智症(dementia)、嗜酒狂(dipsomania)以及癲癇(epilepsy)。如今,這些分類已被歸入其他聽起來更正式的診斷中,而大多數現代精神科醫師可能很難確認那些古老的診斷名稱所描述的疾病。但是,請記住,僅僅是因為名稱發生改變,不代表實際情況、症狀和臨床表現也會跟著改變。過去的嗜酒狂如今可能稱為酒精成癮(alcoholism),而它的本質依然不變。

從早期開始,美國就已經使用統計資料來構成精神疾病的診斷分類。美國醫學心理學學會(American Medico-Psychological Association)後來成為美國精神醫學學會(American Psychiatric Association),與國家精神衛生委員會(National Commission on Mental Hygiene)聯袂施行了一項計畫,以便收集全國各地精神病院的統計數據。精神科術語(或行話)也開始隨之發展。二次世界大戰後,美國軍隊與退伍軍人事務部(Veteran’s Administration) 擴展出一系列更廣泛的精神醫學語言,企圖更完善地分類、識別與治療士兵的心理創傷。與此大致同時,世界衛生組織也發表了《國際疾病分類第六修訂版》(International Classification of Diseases, Sixth Revision,簡稱ICD-6),這是《國際疾病分類》第一次出現含有精神疾患的段落。《國際疾病分類》的出版向來是世界各國通用的醫學診斷分類依據,尤其是極為重要的計費代碼。後來,從醫院和人口普查收集到的統計資訊成為對精神障礙進行分類之標準化方法的一部分,並於一九五二年出版了第一份《精神疾病診斷與統計手冊》(Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders,簡稱DSM)。

早期的一位審稿人擔心,由於《精神疾病診斷與統計手冊》是美國出版品,診斷僅限於美國,因此可能沒有太多國際吸引力。其實,精神醫學在世界各地都是一樣的。此外,《精神疾病診斷與統計手冊》的診斷標準和代碼是《國際疾病分類》的一部分,而《國際疾病分類》是國際出版品,所以新澤西州的思覺失調症(schizophrenia,舊稱精神分裂症)和廷巴克圖(Timbuktu)的思覺失調症擁有完全相同的診斷準則。

思覺失調症本身在新澤西州或廷巴克圖是難以分辨的,就如同思覺失調症本身一直難以分辨一樣。

精神疾病最引人注目的特徵以及難以辨認和解釋的原因是:它們全都十分獨特。精神疾病的一般特徵在該分類中的每種疾病都是普遍共有的,但是它的細節對每一位患者而言都有自己的獨特版本。

精神疾病最引人注目的特徵以及難以辨認和解釋的原因是:它們全都十分獨特。(圖源:pexels.com) (圖源:pexels.com / 攝影: Pavel Danilyuk)

這個概念很難理解,我只能在這裡約略提及,並嘗試在本書其他地方加以探討,有朝一日我們可能需要一本專書來說明。解釋這個概念的另一種方式是,思覺失調症的特徵──妄想、幻覺、思想貧乏、自閉症, 這些使患者看起來患有思覺失調症的特徵──是所有思覺失調症患者所共有的。「被控制」的妄想發生在所有思覺失調症患者身上。但是,在細節上──患者如何被控制,由誰控制他們,為什麼要對他們進行控制等等,該疾病呈現出的所有外貌──每個思覺失調症患者都有所不同,就像個人的指紋一樣獨特。正是這種獨特性,使得非精神科醫師的人很難理解整個精神疾病的概念,甚至連臨床社工師也常常難以判斷,我每天在自己的私人診所中都會遇到這個問題。治療師只知道患者不快樂或不滿意,但他們通常無法以一種連貫的方式將這些碎片拼湊出問題的全貌。治療師和患者迷失在患者的生活細節當中, 無法確定診斷準則,反之亦然。我認識很多精神科醫師,他們將患者歸入書面上的診斷類別,而忽略了令患者困擾的生活細節。只有當患者和治療師可以同時就整體狀況和特定細節進行交流時,或者當醫師或治療師可以一方面確定診斷和相應的藥物治療方法,一方面了解患者特有的生活情況,來為個人量身訂做一套專屬的心理治療方法時,才能達到最佳效果。儘管這樣的治療計畫看似直觀且尋常,你會訝異這種治療計畫實際上很罕見。而且,無法提供個人化治療方案不一定是治療提供者的錯。保險公司甚至專業機構愈來愈要求所謂「基於實證」的治療方案,而這些方案往往是根據大型研究對象群組而設計, 並非針對個人...

●本文摘自麥田出版之《犯罪手法系列5:認識司法精神醫學》。