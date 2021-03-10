誰說好人不能脫單？資深心理師教你一出手脫單又脫魯！

文／瑪那熊（陳家維，資深諮商心理師，專攻愛情心理、關係吸引、人際溝通、形象經營。）

你的學經歷不差，也有穩定工作，外型雖不及金城武，但好歹也是人模人樣，身高甚至優於平均值。

個性從小到大給人溫和、老實、內斂、穩重等印象，未必朋友成群，但本著良善心態，倒也沒樹立過敵人，與周遭的人即使不熟也還算相處融洽。

沒什麼重大缺點的你，卻在踏上情場時吃了虧。

你暗戀的那位愛笑的女同學，卻跟不愛念書、整天鬼混的屁孩交往；差不多時間進入公司的同事，在淡淡說出「現在不想交男友」後，被你撞見搭上了前輩（或小主管）的車。

你發現隨著年紀增長，收到的「好人卡」數量也跟著累積了不少：

「你人真的很好，但我現在還不想談感情。」 「我覺得你很不錯，但可能不太適合我。」 「謝謝你，但覺得我們當朋友比較好。」

你將這些好人卡，掛在心底角落的一面牆上，就當成情場的榮譽勳章吧，至少她們認為我人還不錯。

然而在即將成為大魔法師（超過30歲仍然單身）的時刻，你愈想愈不對：「欸不對啊，如果我人真的不錯，那為什麼還單身？」

更慘的是，超過30歲卻還母胎單身的你，隱約察覺到開始被異樣眼光看待。

上次朋友明明說要幫忙介紹對象，結果卻不了了之，你鼓起勇氣探問，對方面有難色地告訴你：「女方聽到你沒交過女友後，就突然說最近比較忙，等有空再說。」

網路鄉民對「牡丹（母胎單身的戲稱）」也不太友善，總說一定是這男生有問題、誰叫你太廢、爛基因就此打住也好，或者用「Beta」「舔狗」之類讓你黑人問號的字眼，硬是貼上標籤。

「乾，我又不是自願想母胎單身！」 「真的好想交女友啊！」

在右手短暫給你溫暖、陪伴度過一個寒冷夜晚後，你在心裡吶喊著，表情比孟克畫的那位老兄還激動。

是的，你是好人。而且是個單身的好人，如同當年的我。

好人是這世界運轉的基石，彷彿齒輪與螺絲，幫助別人、提升所長、貢獻己力。而他們無心機、不害人、身段軟的特質，往往成為別人喜歡結交的對象，但僅限於同事或朋友

當你透露出對某個女性的好感時（那怕是一丁點），卻得到已讀不回、刻意疏遠的結果；在你忍不住衝一發告白後，結局自然是另一張好人卡，get！

（圖／Unsplash）

為什麼大家都喜歡好人，卻沒有女性想跟好人交往？

或者我們換個方式問，好人為何難脫單？

因為好人的眾多特質，在一般人際或職場上是優勢，放在情場中卻是劣勢。其中，最主要有兩個原因：

一、不重生活經營，導致缺乏話題、被認為太無趣

好人是非常認真負責的一群人，台灣眾多產業都靠好人們打下基礎、維持運作，例如護國神山台積電為首的科技業。

然而，每個人的時間精力畢竟有限，好人們從學生時期就致力於念書、考試，進入職場後也得精進專業、努力工作，萬惡責任制或輪班累個半死，自然兩點一線回家休息。

好不容易盼到週末，也就直接在家補眠、玩個手遊或追新番，頂多看幾個YouTube廢片，一天也就這麼過了。

擔任心理師與約會教練十年下來，我可以明確告訴各位，沒有經營生活是好人難脫單的原因之首。這部分將在第一章有更詳細的說明。

二、不諳情場規則，用錯策略、做白工甚至被利用

「只要對她好，就能感動對方。」 「只要對方感動，就會願意給我機會。」 「只要願意給我機會，就會喜歡上我，答應交往。」

以上是多數好人根深柢固的內在信念。

好人們理想的情場規則就是如此單純：不斷為女性付出，就可以換到女朋友，但很可惜，這完全是錯誤的方向。

我在上本書《一開口撩人又聊心》有提到，愛情不是追求而是吸引，脫單並非靠討好而需展現優勢，讓對方自己想靠近你。

你的犧牲奉獻、跪舔盲從在對方眼中，是一種極度缺乏自信、唯唯諾諾（又自以為深情）的表現。而絕大多數女性，喜歡的是有自信、有主見的男性（注意，這跟自我中心或自大狂不同，第一章有詳細說明）。

因此你幫對方做愈多事情、給予愈多的關心，在她心中的價值與魅力就愈低。當女性表現出對你沒興趣、不想更進一步時，好人們會嘗試用更多的討好來力挽狂瀾，陷入惡性循環。

結局相信大家都能猜到，要嘛被封鎖，要嘛被當盤子用好用滿，真的可∼憐∼吶。

對女性「好」能幫助感情加溫，但這是在對方已經對你有好感之後；即使如此，你的付出也不能失去界線、一味討好（我們通常稱這種人舔狗、妻奴），更何況你在好感未出現前，就毫無節制地當工具人，只會讓自己離脫單更遠！

本書融合心理學、眾多實戰例子，以及我協助數百位男性邁向脫單的經驗，將詳細揭露脫單的完整策略，包括你需要哪些武器、優勢與能力，掌握各種認識女性的管道與經營技巧，以及如何成功邀約、規畫一場完美約會，並且製造大量好感甚至讓對方心動。

最後，我也統計了近千位單身者最常卡關的困擾，並進行分析與解答。

你不需要花幾萬元買貴翻天的把妹課（請把錢留著購買其他資源），更不用擔心學到直接copy國外，但不適用台灣女性，或過於偏激，看似解藥實則毒藥的把妹技巧。

我將傳授給你的，是在地化、經過實證、人人可操作的內容。更重要的是，你不需做出與本性落差太大的改變，更不用逼自己戴著面具，在心儀的對象面前硬撐。

好人不能脫單？在這本書以及我的協助下，你將親自推翻這句話！

●本文摘自如何出版／圓神出版於3月3日出版之《一出手脫單又脫魯》自序。