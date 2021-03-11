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韓15萬人共鳴圖文書！年輕世代新生活態度：「有時會走得慢一些，有時也必須往後退」

聯合新聞網 / Titan大田出版
書名：《就算忙盲茫 我決定給自己一點時間（台灣首次出版）》 作者：鴨子小姐 譯者：簡郁璇 出版社：大田出版社 出版時間：2021年3月2日
書名：《就算忙盲茫 我決定給自己一點時間（台灣首次出版）》
作者：鴨子小姐
譯者：簡郁璇
出版社：大田出版社
出版時間：2021年3月2日

文／鴨子小姐

也許此刻我們最需要的，正是耐心等候自己。

內心苦澀，需要來點甜；日子黯淡，想要發點光。

他人的期待，為什麼讓人如此心慌？

他人的眼中，我是什麼樣子？

每一天又重複每一天，時間追著我跑，

我有沒有可能過著可愛的人生呢？

每一天都下定決心，每一天仍感到不安，

但我決定用自己的步伐生活，跨出一步又一步。

宅女

對熟悉的事物充滿依戀

我是個宅女，就算好幾個禮拜不出門，一直待在家裡，也不會萌生「好無聊」的念頭。但是，這種傾向有個致命的缺點─越接近與人約定的日子，就越覺得神經兮兮！每當有喝茶、吃飯、喝酒、看展覽或聽演講的行程時，內心的某個角落就會出現這種念頭。

真希望約會可以延後，拜託！

真希望會聯絡我說要取消，拜託！

問題並不在於對方是誰，無論是和非常要好的朋友通電話，講到興高采烈時說好的約定，為了工作要和客戶開會，或是要去看我非常欣賞的作家的展覽，走出家門的行為本身都會讓我感到疲勞。可是，對方完全不會察覺到我有這種傾向，因為出門之後，我就會表現得興致很高昂，雖然實際上也真是如此。

就在幾天前，朋友問「沒有忘記我們有約吧？」時，我還說：「當然！」回答完之後，自己卻像是要被拉去哪裡般，勉強洗了個頭，腳步沉重地走出家門。搭上社區小巴之後，我一邊想著「天啊，這裡多了一家馬卡龍店！」「原本在這裡的照相館不見了吔！」一邊眼花撩亂地欣賞社區風景。

和朋友見了面，也吃完飯、喝了茶，聽到朋友說要回家了，我還說「要不要喝一杯？」阻止朋友回家。雖然玩得非常盡興，當兩人要道別時，我仍用充滿惋惜的口吻對朋友說：「再找時間碰面喔。」但等到回到家躺在床上，我又忍不住再次心想「啊，我果然是個宅女」。

忘記和我之間的約定吧！拜託！

（圖／大田出版社提供）
（圖／大田出版社提供）

自慚形穢的心態

什麼時候會長大呢？我的心。

以「鴨子小姐」的身分活動五年，我第一次決定給自己一段休息期。我最先放棄更新SNS。比起「追隨者人數」，我對「按讚人數」更敏感。將畫作或文章上傳之後，我會在一分鐘內、十分鐘後、一小時後、睡覺前，甚至是早上一睜開眼睛就確認有多少人按讚。儘管知道這並不是衡量作品的標準，但如果按讚的數字少了，就會覺得是不是少了什麼。相反的，按讚的數字很多，我又不免覺得，以後是不是就只能這樣畫？

另一個令我在意的，是其他作家的按讚數和追隨者人數。看到別的作家獲得的讚數比我多出許多，就會洩氣地認為自己失格、沒出息。個人帳號也一樣。看到結婚生子的朋友，就會莫名有種落後他人的感覺，儘管明知「到現在還是只有我孤零零的啊」的這種心態，並不能成為衡量人生的基準。

為了擺脫這種自慚形穢的心態，我把所有SNS的APP全部刪除了。少了習慣點進去看的東西，雖然空虛了幾天，但一星期後馬上就適應了。既然沒有發表文章當然也就不用為了他人的回應而緊張兮兮。

只有必要時才點進SNS的生活，至今維持了五個月左右。也許是這段時間的心態變健康了，如今我看到其他作家的作品也經常會點讚。擺脫他人目光的這段時間，某種溫暖與圓融似乎也填滿了我的體內。

（圖／大田出版社提供）
（圖／大田出版社提供）

●本文摘自大田出版於3月2日所出版新書《就算忙盲茫 我決定給自己一點時間（台灣首次出版）》


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