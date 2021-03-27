《找死的兔子：再見兔兔》台灣首次出版 疫情時代最有效的解憂處方箋

文／大田編輯部

總是有辦法遊走各種電影場景，穿梭世界經典地標；

總是有辦法再找一個小到不能再小又出人意料的妙招。

找死兔兔那麼不在乎一切，勇往直前，

一下費盡千辛萬苦，一下又毫不費力，

跌跌撞撞幫我們開闢了一條通往解憂大道，

讓我們在牠的惡搞中甘願笑淚交織，繼續痛快活下去！

疫情時代最有效的解憂處方箋

只有兔兔，能超越兔兔！

（圖／擷取自新書《找死的兔子：再見兔兔》，由大田出版社提供）

★ 兔兔不斷自我超越的精神，令人敬佩！

最終回帶來最大份量的幽默，就是要讓你笑個不停

（圖／擷取自新書《找死的兔子：再見兔兔》，由大田出版社提供）

★ 簡單卻不馬虎，笑點全藏在細節裡！

不放過任何一個小角落，每篇都令人回味無窮

（圖／擷取自新書《找死的兔子：再見兔兔》，由大田出版社提供）

（圖／擷取自新書《找死的兔子：再見兔兔》，由大田出版社提供）

（圖／擷取自新書《找死的兔子：再見兔兔》，由大田出版社提供）

★ 經典不敗，歷久彌新！

暢銷電影情節、重大歷史事件，甚至經典時事都能看見兔兔的身影

（圖／擷取自新書《找死的兔子：再見兔兔》，由大田出版社提供）

（圖／擷取自新書《找死的兔子：再見兔兔》，由大田出版社提供）

（圖／擷取自新書《找死的兔子：再見兔兔》，由大田出版社提供）

在一頁頁荒誕的場景中，感受生命的珍貴……

生命是如此脆弱，我們都該多體驗一下人生！

看到《找死的兔子》，讓我想起了小時候很喜歡看的卡通《Happy Tree Friends》，看似荒謬滑稽的情節，卻讓人感受到生命的脆弱。「真的只要這樣就能死了呢。」既然我們好不容易活到這一刻，就該多體驗一下人生吧！______超人氣科普插畫家 10秒鐘教室（Yan）

以另一種姿態迎接死亡，我們是否能更溫和一些？

死在我們生活中總是避諱。而我們多是被動地等待死亡降臨，因此不自覺地畏懼他的宰制力。然而書裡的兔子展現了另一種迎接的姿態，對我來說像是在探問著：如果死亡不是那麼充滿未知，我們會不會有更溫和的討論空間？______作家 陳繁齊

死亡界的超級玩家，你可以再找死一點！

義無反顧出現找各種方法死的兔子，有種黑白默片式的幽默，像極了日常中許多哭笑不得的情景，各種創意耍賤的死法根本是死亡界的超級玩家，忍不住要對兔兔說：你真的可以再找死一點！______插畫家 萬歲少女

（圖／擷取自新書《找死的兔子：再見兔兔》，由大田出版社提供）

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●本文推薦好書來自大田出版社之《找死的兔子：再見兔兔》，該系列圖文書還有《找死的兔子：兔兔歸來》、《找死的兔子》兩冊。