你有多理解你的另一半？一本書幫助你們深度對話

文／艾莉西亞．姆諾茲（Alicia Munoz）

你知道另一半看到什麼會抓狂嗎？

你知道另一半傷心時，你做什麼事？說什麼話？可以安慰另一半？

你清楚另一半小學時代最要好的朋友叫什麼名字？

另一半偏好的旅行方式？哪一趟旅行改變了他或她？

還有你們彼此喜愛的食物，討厭的表達方式？

還記得你們第一次笑到流眼淚的時候嗎？

現代社會生活忙碌，伴侶之間就算每天在一起，也不一定能全部回答出以上問題。你可曾想過，真正原因何在？又要怎麼做，才能離對方更近？

忙碌消耗彼此的好奇心和玩樂心情

情感日益疏離

心理學家、學者兼知名伴侶諮商師約翰．高特曼（John Gottman）曾說，關係親密的伴侶「熟知另一半的好惡、性格怪癖、期望和夢想」。很多伴侶分道揚鑣不是因為他們對彼此心生嫌惡，或他們的愛已成往事，而是因為其他更重要的事像荒蕪花園裡蔓生的野草，慢慢取代他們之間的聯繫。伴侶不再對彼此好奇，不再問問題或一起玩樂，就算察覺另一半的愛好或興趣改變，也忘了花點時間去理解或表達感受。忙碌消耗彼此的好奇心和玩樂心情，在這種情況下，即使兩人肉體上依然親密，情感上卻可能日益疏離。

14年經驗伴侶諮商師艾莉西亞．姆諾茲

提出兩點原則讓關係更長久

親密關係的經營千變萬化、興奮刺激又能啟發成長，可惜進入關係前我們誰也沒辦法做好充分準備。我這麼說不是危言聳聽，而是有十足把握，因為忠誠、長久的親密關係是我個人的興趣，也是我的專業領域。我不是言情小說作家，更不是知名紅娘：我是伴侶諮商師。過去十四年來我輔導過許多處於各種階段的伴侶，歸結出親密關係中具備特殊力量的兩大指導原則：

1 玩在一起的伴侶關係更長久。

2 好奇心增進親密感。

伴侶問答可以發揮這兩個原則的高度潛力，一方面保持你們對彼此的好奇心，一方面為你和伴侶提供遊戲方法。學校裡的隨堂抽考也許令人焦慮，但如果願意參與，又能彼此配合，問答也可以是愉快的「腦力遊戲」。它能幫助你們深度對談，進而相互理解，說不定就在客廳沙發來一場難忘的激情秀（世事難料啊）。

▲本書封面與內頁，特別邀請暖心系插畫家強雅貞Fion繪製，值得珍藏。（圖／大田出版社提供）

伴侶問答幫助彼此建立連結或重新連結

越來越愛，越愛越幸福

心理作家海苔熊說：「我在找這樣的書很久了！這是一本從「我」到「我們」的書，談的不只是感情，更是自我探索透過了解自己、了解對方、拉近彼此之間的距離。」

好的親密關係最重要的關鍵因素，就是優質的溝通。《關係練習題》數百道輕鬆問答可以幫助你們深度對談，發掘對方全新的一面，共度愉快時光。一起回味過去的歲月，深入觀察此時此刻，以彼此的關係為基礎共創幸福的未來，這些饒富深意的問答從基礎慢慢深入，五花八門的題目適合處於關係任何階段的你們。

你們不會漸行漸遠，你們不會互相嫌惡，愛已成往事；而是彼此成長激勵，每個問答都讓你們重新找到連結彼此的核心，越來越愛，越愛越幸福。

▲本書為你們精心設計問題，每一題，當你們誠摯思考提出回答，你們會發現原來你們對彼此，還有那麼多空間可以探索與發掘。（圖／大田出版社提供）

《關係練習題》輕鬆問答 讓兩人的親密時刻更有趣

本書分為兩部分，第一部分名為「我們各自」，焦點放在你或伴侶身上。這一部分的題目鎖定你在各方面喜歡或不喜歡什麼，比如喜好、興趣、食物、消遣和性格。第二部分是「我們一起」，題目包括你們的相似和相異點，分別針對你們之間的關係和你們兩人。這部分你們需要通力合作。

以上兩個部分的主題有些輕鬆有趣，有些則是複雜又有挑戰性。當然，所謂「輕鬆」、「沉重」、「簡單」、「複雜」都是主觀認定。這些題目沒有放諸四海皆準的「困難」或「簡單」，題目本身的重要性因人而異，每一對伴侶的答案也不盡相同。

回答題目時如果有些想法、點子或領悟，也可以筆記下來。到了書本最後的「有問必答」單元，你會有機會重新檢視這些筆記，以這些為基礎，設計某些專屬你們的問答。

▲問答最後，讓你們可以稍微休息一下，給對方一個愛的擁抱，這裡設計了一個特殊的「答題達人獎」，這些獎勵也是一個有趣的實驗，是專門設計來拉近你和另一半之間的關係。（圖／大田出版社提供）

●本文摘自大田出版社3月所出版之新書《關係練習題：從我們最喜愛的事物開始回答》。