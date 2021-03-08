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《她們的創作日常》以牡蠣和香檳為食的女作家：伊莎．丹尼森

聯合新聞網 / 聯經出版
凱倫·白烈森（Karen Blixen）筆名伊莎·丹尼森（Isak Dinesen）。（圖／紐約公共圖書館The New York Public Library 提供）
凱倫·白烈森（Karen Blixen）筆名伊莎·丹尼森（Isak Dinesen）。（圖／紐約公共圖書館The New York Public Library 提供

文／梅森．柯瑞（Mason Currey）

伊莎．丹尼森（Isak Dinesen, 1885-1962）

《遠離非洲》書影。（圖／紅桌文化提供）
《遠離非洲》書影。（圖／紅桌文化提供）

伊莎原名凱倫．丹尼森（Karen Dinesen），生於哥本哈根，於1914年與身為瑞典貴族的堂弟結婚後，成了白列森男爵夫人（Baroness Blixen）。他們倆訂婚後不久就赴肯亞定居，打算經營咖啡種植園，但到頭來婚姻和種植園雙雙失敗。丹尼森於1931年回到丹麥，已破產的她漫無人生目標，只好搬去與母親同住。她的一生原本很可能到此為止，但她想到了新的事業。她後來回憶道：「在非洲的最後幾個月裡，在我明白自己無法繼續維持農場營運之後，開始在夜晚寫作，擺脫白天已憂心逾百次的事務，踏上新的軌道。」她還在肯亞時已寫完了兩個故事，也就是她處女作《七個哥德故事》（Seven Gothic Tales）的前兩個故事，這本書於1934年以筆名伊莎．丹尼森出版，意想不到地成了暢銷書。接著她推出《遠離非洲》（Out of Africa），這是她在肯亞十七年的經典回憶錄，讓她一躍成為國際文壇名人。

不幸的是，正當丹尼森的寫作生涯起飛之際，她的健康卻惡化了。她花心的丈夫婚後把梅毒傳染給她，這種疾病使她終生痛苦不堪，造成她平衡能力受損、行走困難、因潰瘍而厭食，以及腹部絞痛，嚴重到有時他們只能讓她躺在地板上，「像動物般號叫」。

丹尼森的秘書克拉拉．史文森（Clara Svendsen）說：「就像她要獨力對抗山崩一樣。」

（圖／Unsplash） ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
（圖／Unsplash）
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

丹尼森的寫作習慣隨著她的健康狀況而變化。傳記作家朱迪思．瑟曼（Judith Thurman） 寫道：「她四、五十歲時，在情況惡劣的日子之後，會有較長一段健康和活力的時期，這時，在早上坐下來寫作前她可以騎著舊自行車去拜訪鄰居，在峽灣裡游泳。但是隨著年紀增長，疾病削弱了她工作、進食、專心，甚至坐直的能力。她大部分晚期的作品都是躺在地板或床上口述，讓史文森筆記。」

書名：《她們的創作日常》作者：梅森．柯瑞（Mason Currey）譯者：莊安祺出版社：聯經出版出版時間：2020年9月3日
書名：《她們的創作日常》
作者：梅森．柯瑞（Mason Currey）
譯者：莊安祺
出版社：聯經出版
出版時間：2020年9月3日

丹尼森晚年曾說自己以牡蠣和香檳為食，這話傳誦一時，但正如瑟曼所寫的，「讓她獲得她所需要高度活力」的，其實是安非他命，「到她人生晚期，只要在需要活力的重要時刻，她就會毫無顧忌地服用它們。」這雖然加速了她的死亡，但丹尼森下定決心，要盡可能把生命發揮得淋漓盡致—並把她的經驗化為寫作，直到她生命的盡頭。她對朋友說：「我承諾把靈魂交給魔鬼，而他答應我所要經歷的一切都會變成故事作為回報。」


●本文摘選自聯經出版《她們的創作日常》


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