《替身》四位天后級暢銷作家聯手創作（上）劇場後的陰暗心機

《替身》由四位在國際書市深受肯定的暢銷驚悚小說家合寫，蘇菲‧漢娜（Sophie Hannah）、B.A.芭莉絲（B. A. Paris）、克萊爾．麥金托（Clare Mackintosh）、荷莉‧布朗（Holly Brown）四人各自負責撰寫一位視點人物的篇章，皆以第一人稱敘事，分別表現出四組主角母女的迥異個性與各懷鬼胎，不僅是天衣無縫的共同創作，更活用敘述觀點的切換和角色語氣的變化，增添懸疑氣氛與閱讀趣味。（編按）

那一瞬間，你只看得見她的美，因為唯有自身想看到的美麗事物，才會吸引目光、映入眼簾：臉龐完美無瑕，金髮盤成圓髻，手臂優雅地向外延伸，舞者般輕盈的身體彷彿隨時準備飄然飛昇。但當她慢慢轉向你，你才赫然發現……她那天藍色的緊身衣濺滿了鮮血。她少了一隻手臂，另一側的腳則扭曲變形，構築出充滿暴力的畫面。英文俗語「break a leg」是祝人演出成功的意思，沒想到這位舞者是真的斷了腿。

我知道一個地方，那裡從未有人迷失……我知道一個地方，那裡從未有人哭泣……

那輕柔婉轉的歌聲令人難以忘懷。這並不令人意外，因為聲音的主人正是潔絲．莫杜。她和我女兒露比一樣才華洋溢，但論外表，我家女兒卻難以望其項背。我當然不會跟露比說，但我想她心知肚明，畢竟潔絲貌美出眾。

現在，我們四位母親在校長室，被眼前的景象震懾得說不出話來。我感覺到潔絲的母親卡洛琳正對我怒目而視。我不想看她，不想看桌上那充滿惡意的音樂盒，我也不想低下頭，因為那就好像在承認我或露比有罪一樣。她不可能做出這種事，這才不是露比的作風。

其他母親對我和露比、以及我們之間的關係一知半解。她們都是英國人，所以這或許是文化差異吧。她們無法想像，把丈夫留在洛杉磯，自己搬到倫敦，獨自撫養小孩是多麼困難的事，何況是像露比這樣情緒不穩定的女兒。

露比的夢想是進入一個崇尚美麗的世界工作，但在那樣的圈子，她永遠也無法像潔絲一樣，因為外貌受到特別待遇。有時她會被自己的不安全感所吞噬；有時一切都會失控，然後她會為自己的所作所為誠心懺悔，這點我很肯定。

音樂盒越轉越慢，叮鈴作響的琴鍵聲開始變得不規律，舞者的動作也忽動忽停，最後隨著音樂消失而完全停止，讓人鬆了一口氣。「反常的行為引起了反常的紛擾。」亞當．拉奇輕聲說，不知道是在自言自語還是在跟我們說話。他可能怕我們聽不懂，又補充說：「引自《馬克白》。」

卡洛琳搖搖頭，毫不掩飾對校長的不屑。「你應該知道這首歌是什麼吧？」她質問校長。她和潔絲一樣高，但身材魁梧，和女兒的楊柳細腰形成強烈對比，她也不透過化妝讓陽剛的外表變柔和。她身體前傾，手指戳向音樂盒和拉奇先生。雖然我坐在她左邊第二個座位，卻感覺她的盛氣完全是針對我而來。「這首歌是〈雲端城堡〉，是潔絲試鏡時唱的歌。這意味著什麼，我想你們都心知肚明。」

「我們都還不清楚這意味著什麼。」拉奇先生用洪亮的聲音說。他沒有英俊的外貌，卻有強大的氣場，難怪他年輕時能在西區劇院（West End）闖出一片天。牆上展示著他以前表演的照片，他畫全妝站在舞台上，身邊都是……我不認識什麼英國戲劇大師，但我知道他們都是戲劇界的權威。我喜歡校長常常引經據典的習慣，雖然引用太多拉丁文也有些煩人。「我們不知道是誰把這東西放在潔絲的置物櫃。」

我當然不會說是另外兩個女孩做的，但不知為何，她們的母親布蓉妮和伊莉絲也被叫來了。布蓉妮坐在卡洛琳和我中間，正好作為緩衝區，伊莉絲則坐在卡洛琳的另一側。我們的女兒都在奧拉弗琳戲劇學院主修音樂劇。為了保護寶貝女兒，為人母的都是赴湯蹈火，在所不辭，利益衝突時自然也會針鋒相對。這一秒同心協力，下一秒就矛盾相向。我得承認，有時我們就和一群十六、七歲的小屁孩沒兩樣。

（圖／Unsplash）

儘管露比對去年的「事件」負起全部的責任，其他女孩也已經重新接納她了，但卡洛琳一直都沒有原諒她，或許也沒有原諒我。這整件事違背了她的正義感，畢竟她是法學教授，她認為露比沒有得到應有的懲罰。

我不是要幫去年露比的行為找藉口，但霸凌這個概念過於單純簡化，無法一概而論。

我瞥了布蓉妮一眼，感覺她正默默支持著我。在四位母親當中，她是心地最善良的，但她通常不會太早發言。她的女兒安娜蓓兒也是甜美溫柔的女孩，和母親一樣都會避免選邊站。

向伊莉絲尋求支持則毫無意義。她全身散發不耐煩的氣息，那精心整理的狐紅色鮑伯頭像惱怒的節拍器一樣，隨著她的踏腳聲左右搖擺。她巴不得用這個時間來賺大錢，畢竟她是實用主義者，也是工作狂，和女兒莎蒂一樣。

很難想像去年，我們四個就跟女兒一樣是好麻吉。我們的個性大相逕庭，但她們是我的依靠。我好想念她們。

「是露比做的。」卡洛琳斬釘截鐵地說。難道只有美國採用無罪推定原則嗎？

「這種威脅事件，學院絕對不會坐視不管。」拉奇先生說。「學生安全至上。但在沒有目擊者，也沒人自首的情況下，我們必須謹慎處理。」（上）

●本文摘選自臉譜出版/城邦文化於3月6日所出版新書《替身》。