有創意更要會「收割」！「六頂思考帽」創始人教你有效收割好點子的發想技巧

文／愛德華．狄波諾（Edward de Bono）

一名農夫種了整塊田的穀物，但收成的季節到來時，他卻滿足於只收割四分之一的田地，另外四分之三的成果都浪費掉了。多數人運用創意思考時，情況正是這樣。

一如聚焦，收割是許多人進行創意思考時最弱的環節之一。因為收割與聚焦都看似簡單、直接，毫無奇特或令人興奮之處，因此人們並不太重視。但事實上，兩者的重要性一點也不低於創意思考中較富魅力的部分。

收割是一種刻意的努力，目的是將個人或群體創意思考過程中出現的有價值結果全部記錄下來。

進行創意思考時，我們一心只想找到可說服其他人接受的實用新構想。我們努力尋找這個神奇的構想，當它出現時，我們會記下它，卻忽略了思考過程中浮現的其他一切。

如果你不是賞鳥愛好者，你透過望遠鏡觀察鳥類，對於有人熱愛這種活動感到納悶。但是經過一段時間，你開始注意到鳥類的各種行為，開始懂得辨識形態，看到差異。此時你開始覺得賞鳥真是非常有趣的事。

你站在一張畫作前面，你的直覺告訴你，你喜歡或不喜歡這件藝術品的某些方面。但你上了一些藝術欣賞課之後，再看同一張畫作，構圖、筆觸、光影的運用、顏色的選擇等等，你注意到的東西遠比以前多。

我們必須經過訓練，才會注意到重要事物。不經過訓練，我們對於眼前的東西會視而不見。為了收割創意思考的成果，我們也需要這種訓練。只記下神奇的構想，忽略其他一切，是嚴重浪費創意思考的成果。

所有創意思考的過程都有以下三個目的：

1. 找到神奇構想。 2. 找到一些經過調整便可使用的新構想。 3. 為大腦儲備一些目前派不上用場，但日後思考相關議題，甚至是其他議題時可帶給你更多靈感的概念和構想。

不擅收割的思考者會忽略第二和第三個目的。要收割得仔細，你可能必須在思考的過程中記筆記，或是以錄音的方式記下，並在事後仔細聆聽。你也可能必須回想整個思考過程，以免遺漏重點。如此一來，你便可以提取創意思考過程的全部價值，並記下所有重點。

設計良好的檢查表，可以幫助思考者完成重要的收割作業。檢查表各項目可能會有重疊，這沒關係，你只需要將思考結果歸入最合適的類型，同一結果甚至可以歸入多種類型。

以下是完整的收割檢查表。並不是每次收割都要使用完整的檢查表，簡化的版本往往就已足夠。如果創意思考的任務是尋找已知構想以外的新構想，則沒有必要記下所有構想，只要記下與既有構想不同的主意。

我們以兒童遊樂場的設計為例子。

■ 具體構想

可以付諸實踐的具體構想，包括會讓每個人驚豔的神奇構想，但也包括其他可用和可行的構想。這是創意思考的典型成果。

有關兒童遊樂場的設計，具體構想包括：「為家長設立的咖啡廳」、「為新遊戲提供標示」、「嚴格區隔年齡層」。

■ 例如構想

這些是公認不可行，但看來含有寶貴的概念或程序的構想。例如構想只是用來說明某些事情的一些例子。

有關兒童遊樂場的設計，例如構想包括：「可以用來建造東西的盒子」、「一種遊戲：各組人將一塊重物拖過遊樂場」、「提供一個發明家的角落」。

■ 幼苗構想

幼苗構想只是構想的雛形，這種構想有潛力，但需要栽培，才能成為有用的構想。幼苗構想還需要下很多工夫，但思考者意識到它是有價值和潛力的。幼苗構想不同於例如構想，因為思考者不會想要琢磨後者。

有關兒童遊樂場的設計，幼苗構想包括：「由不同的私人企業每週贊助遊樂場一天」、「由各團體承包遊戲設計工作」、「推出遊樂場的彩色制服」。

■ 直接概念

討論過程中產生的概念，這些概念可能發展出某些構想，也可能就停留在概念的層面。無論是哪一種情況，我們都要記錄下這些概念，而不是它們衍生的構想。記錄價值概念尤其重要。概念不容易記錄，因為它們可能只是短暫存在，而且許多人假定概念的目的只是為了得到構想。思考者必須藉由扎實的努力，才能找出概念並記錄下來。

有關兒童遊樂場的設計，直接概念包括：「遊樂場應該要有小孩」、「有機會遇到其他小孩」、「與其他人團隊合作」、「彈性使用空間」。

■ 折返概念

這些概念未曾出現在討論的過程中，是思考者從構想或例如構想折返到概念層面時注意到的概念。這種折返可能在思考的過程中就已經發生，但收割時一定要再檢視各類構想，並刻意從構想折返到概念層面。概念藏在構想中，釐清構想背後的概念有很大的價值。

有關兒童遊樂場的設計，折返概念包括：「商業贊助」、「允許兒童創新」、「形成團隊」、「新遊戲的組織」。

方向

方向是你能想到最廣義的概念，是處理某個問題或情況的門路。我們可以記下創意思考過程中選用的主要方向，它可能當時已明確記下來，也可能必須在稍後釐清。

有關兒童遊樂場的設計，方向包括：「參與」、「與他人玩耍」、「彈性」。

需要

創意思考的過程中可能會出現一些明確的需要，例如需要將某個概念轉化為實用的構想，也可能有確定的方向需要相關概念支持。「我們需要找個方法來做這件事。」界定思考過程中浮現的需要，是創造過程很重要的一部分。認清缺口，就是為此做一些事的起點。

在兒童遊樂場的討論中浮現的需要包括：「需要非強制的指引」、「需要形成團隊的方法」、「需要區隔年齡層的方法」、「需要尋找商業贊助的方法」。

新焦點

思考者注意到的需要可能會衍生出一個新的創造力焦點。明確地記下這些新焦點，稍後由團隊直接處理，或是由肩負創造任務的個人處理。

在兒童遊樂場的討論中界定了以下的新焦點：「遊樂場團隊遊戲（大致範圍型焦點）」、「組織團隊的方法（目的型焦點）」、「商業組織的參與（大致範圍型焦點）」。

改變

任何創意思考的過程都可能涉及思路的改變，像是出現新思路，或是方向改變。當討論開始朝某個方向發展，我們要將改變記錄下來，記錄下「從……到……」。例如，我們從這個方向轉到那個方向；我們一開始是這麼看的，現在改為這麼看。

在兒童遊樂場的討論中發生的改變包括：「從把遊樂場視為個人遊戲的場地，到視為團體遊戲的場所」、「從著眼於提供固定的傳統遊樂設施，到著眼於設計新遊戲」、「從避免涉及商業利益，到設法尋求商業贊助」。

氣息

檢查表的最後一部分是氣息，也就是整個創意思考過程給人的感覺。氣息可能無法涵蓋所有要點，但可以告訴我們大致上是怎樣的思考過程。記下這種氣息的價值在於，未來進行創意思考時，你可以試著提出不同的構想。舉個例子，某次的思考都在尋找責怪的對象，下次你就可以嘗試做一些比較有建設性的事。一次的思考過程只應該有一種代表性的氣息，即使過程中還有其他的感覺。

這回兒童遊樂場討論的整體氣息是「以兒童為中心的新方式」。

創意思考過程中曾出現的任何有意思的點都可以記下來，包括針對思考過程的評論，例如某些門路或技巧是如何刺激思考、產生構想，哪些門路或技巧則沒有效果。

雜誌界有這樣的說法，爭取一名新訂戶的成本，是留住一名老訂戶的四倍。創意思考的收割也有類似的情況，記下出現過的構想和概念，遠比要從頭開始產生它們容易。因此收割非常重要，即使這項作業似乎繁瑣又費時。在收割過程中，記錄既有的構想和概念，我們也可能會想到一些新的構想和概念。

你一旦習慣了利用檢查表收割思考成果，你在思考過程中注意到重點的能力也會增強。你現在就可以寫下你注意到的東西，這有助你在思考過程中產生更多成果。例如你注意到概念的改變，你可能會試著尋找實踐這個概念的構想。明確注意到一個新方向，可能會促使你探索更多方向。你從一個例如構想得出一個折返概念，或許就能開啟一條全新的思路。記下一個新焦點，你可能就會致力於尋找圍繞著這個焦點的構想。

收割並非只是事後記錄，它還可以成為思考過程不可或缺的一部分。一如賞鳥，你學會在事情發生的當下看見並注意到它們。

●本文摘自時報出版之《誰說輪胎不能是方形？：從「水平思考」到「六頂思考帽」，有效收割點子的發想技巧》。