影印機可以有薰衣草味？創意思考大師教你用「隨機輸入法」混搭蹦出新想法

文／愛德華．狄波諾（Edward de Bono）

新加坡是最堅定追求成功的國家之一，該國政府的預算有高達20%是花在教育上，每次我到新加坡辦講座，都能吸引到很多人參加。但早期我遇到一個問題，一場有效的講座仰賴觀眾的參與，提出想法、發表意見等等。在拉丁美洲國家，這從不是問題，每一位在場人士都認為自己的想法最高明，也會踴躍發言。但是在新加坡，沒有人會主動發表意見，在討論創造力時，你不能隨便指定一名參與者，要求他提出創見，這不公平，而且可能會令人尷尬。

我決定採用「隨機輸入法」，我從列著60個單字的清單中選出一個隨機詞。我選到「槍」這個詞，它使我聯想到目標，一般來說我們開槍都有目標。因此我想到，我可以替每一張桌子編號，然後給每一個座位一個英文字母，這樣我就能要求特定的人發言，例如請第12桌的座位D發表意見。這個做法反應很好，自此之後，不管我想要多少意見回饋都能得到。看來參與者並不害羞，他們只是認為積極表現不是件好事，藉由替座位編號，正式授予發言機會，他們會很樂意分享自己的想法。

隨機輸入法

隨機輸入法是最簡單的創意技巧，產品開發團隊、廣告公司、搖滾樂團、劇作家，許多人都會運用這個技巧。我在1968年開發出這個技巧，此後它被廣泛借用或剽竊，然而借用或剽竊它的人往往不知道它為何有效，也不知道它是如何產生作用的。

隨機輸入法非常有力，但看起來完全不合邏輯。當我們需要一些新構想時，就找一個毫不相干的詞，把它跟我們的創造力焦點並列，例如「影印機」、「鼻子」，我們要設法從這兩個詞提出新構想。

我們的大腦非常擅長將事物連繫起來，即使隨機輸入的詞看起來與創造力焦點毫不相干，大腦仍會設法將兩者連繫起來。我不曾遇過隨機詞與創造力焦點關係太遠這種事，反而經常發生隨機詞與創造力焦點關係太密切，產生不了太大的刺激作用。

歷史上有許多例子顯示，重要創見的產生，有時候是偶然事件觸發的。當然，這只會發生在思考相關問題一段時間，已經準備好的頭腦中。我們都聽過這則故事，當年牛頓坐在英國林肯郡烏爾索普村一棵蘋果樹下看書，一顆蘋果掉到他頭上，觸發他產生地心引力的概念。即使這則故事不是真的，也還有很多其他例子。

我們有必要坐在蘋果樹下，等待蘋果掉到我們頭上嗎？即使我們在風大時，坐在結實纍纍的蘋果樹下，這仍是相當被動的做法。我們為什麼不在需要新構想時，起身搖樹？我們確實可以這麼做，而這就是隨機輸入法在做的事。

從新的點出發，這是創意思考中行之已久的做法。我們可以改變關注的對象，例如將注意力從網球賽的勝利者，轉移到落敗者；從被警方抓到的罪犯，轉移到仍逍遙法外的罪犯；從覺得文章有趣的讀者，轉移到覺得文章乏味的讀者。有些情況可能有明確的切入點，有些則沒有，隨機輸入法適用於任何情況。

選出隨機詞

我們不可能憑自己的力量選出隨機詞，因為我們會根據既有的想法作選擇，這樣是無法刺激思考的。我們必須利用真正隨機的方式來產生刺激點，我們有許多方式可以做到：

1. 列一張有60個單詞的清單，例如火、書桌、鞋子、鼻子、狗、飛機、漢堡、老虎等等。當你需要隨機詞時，看一下手錶的秒針，如果秒針的讀數是45，清單上第45個詞就是你的隨機詞。如果你有可以顯示百分之一秒的電子錶，你可以列一張100個詞的清單。為了能得到新的詞，你可以每6個月換一張隨機詞清單。

2. 使用字典。想一個頁數（例如第82頁）和單詞的位置（例如第8個單詞），然後打開字典第82頁，找到第8個單詞，如果不是名詞，就往下找，找到第一個名詞。

3.你閉上眼睛，手指指向報紙或書本的某一頁，最接近手指的詞就是你的隨機詞。

這些都是得到隨機詞的方式。隨機輸入法比其他刺激技巧容易使用，因為刺激想法可輕易得到，不必費心去創造。

現在來談本章開頭的刺激想法：

影印機、鼻子

我們馬上想到氣味，氣味可以用來做什麼？或許我們可以替影印機設計一個香氛匣，當影印機故障時，會散發獨特的味道。如果你聞到薰衣草的味道，就知道是影印紙用完了；如果你聞到樟腦的味道，就知道要更換碳粉匣了。

隨機輸入法是產生新思路和新構想的好方法，這些新思路和新構想可能是任何一種邏輯設計或分析法永遠無法產生的。

這種時候不妨試試

隨機輸入法在以下情況下特別有用：

▍停滯不前時

你已經試著發揮創造力一段時間，但都回到同樣的構想和概念，你覺得自己無計可施，這時候你可以找一個隨機詞，它會立即給你一條新思路。

▍腦袋一片空白時

你獲派一項需要新構想的任務，你不知道要從何入手，你完全沒有主意，找不到可以切入問題的既有事物，在這種情況下，隨機輸入法可以為你提供切入點，幫助你想出創見。

▍需要更多構想時

你已經有幾個構想，但覺得可能還有截然不同的思路尚未出現，利用隨機輸入法，可以幫你找到新思路。

▍走投無路時

你陷入困境，找不到任何出路，這時候不妨試試隨機輸入法。沒有人能保證它一定有效，但你有充分的理由投入時間和精力試試看。隨機輸入法或許無法提供你需要的方案，但它應該可以幫你打開新思路，取得一些進展。

小心陷阱 隨機輸入法非常容易使用，但還是有一些必須注意的地方，也就是有一些必須避開的陷阱： 1. 將隨機詞與既有想法連繫起來，藉此證明自己有多聰明，這麼做毫無意義。運用隨機輸入法是為了得到新構想，而不是為採用舊構想提供藉口。 2. 找到哪個詞就用哪個，不要重新組合，不要只抽出一部分來使用。如果你這麼做，你只是在找一個符合你既有想法的詞，這會失去刺激效果。 3. 不要用太多步驟，不要作這種聯想：「這讓我想到A，A使我想到B，B又令我想到C……」如果你用太多步驟，你很可能會回到既有想法上，隨機詞也將失去它的刺激效果。 4. 不要列出隨機詞的所有涵義，這麼做的話，你只會從中找出合用的，這會使隨機詞喪失刺激作用。你想到什麼，就盡可能利用它來產生新構想。 5. 不要輕易斷定手上的隨機詞不可用，然後再找一個，如果你這麼做，你只是在等待一個符合你既有想法的詞。你可以這麼做的唯一情況，是隨機詞與創造力焦點關係太密切、太直接，以致它毫無刺激效果。

這幾點對維持隨機輸入法的刺激效果十分重要。使用隨機輸入法是要刺激出新構想，而不是將隨機詞與既有構想連繫起來。

使用上有時候會出現一種有趣現象，人們一開始對這個簡單方法抱持懷疑，但在看到它的成效之後，又變得貪心：如果這個隨機詞可以產生如此有意思的構想，我們怎麼知道換一個詞不會產生更好的構想？我們如何找到「最好的」隨機詞？

答案很簡單，我們無法找到。這個過程是開放式的，換一個隨機詞有可能產生更好的構想，但是我們無法找到「最好的」隨機詞，因為這麼想，得到的詞就不是隨機的。如果你能得到一些新構想，就應該滿足了。

書名：《誰說輪胎不能是方形？：從「水平思考」到「六頂思考帽」，有效收割點子的發想技巧（《打開狄波諾的思考工具箱》暢銷新裝版）》作者：愛德華．狄波諾（Edward de Bono）出版社：時報出版出版時間：2021年2月23日

你不應該連續使用多個隨機詞，想要找出所有可能的構想。用過隨機輸入法之後，你應該改用其他技巧，如果還有其他適用的情況，再回頭使用隨機輸入法。如果你使用多個隨機詞，可能就不會努力思考，只是想等一個容易使用的詞出現。

除了隨機詞，你可以使用隨機圖片，從一堆圖片中隨機選出一張，用它來刺激思考。你也可以使用其他東西，隨機找一件東西，用它來刺激思考。隨機輸入法也可以是去看一些並非自己專業領域的展覽，與其他領域的人交談，或是閱讀其他領域的刊物。

隨機輸入法的大原則，是願意檢視不相干的東西，利用它來打開新思路。每個人閱讀的東西都應該有一部分是隨機的，如果你總是堅持閱讀相似的東西，只會鞏固你的既有想法，很難產生新想法。

●本文摘自時報出版之《誰說輪胎不能是方形？：從「水平思考」到「六頂思考帽」，有效收割點子的發想技巧》。