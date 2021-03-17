「六頂思考帽」大師愛德華．狄波諾教你如何切換思維、找最佳解方？

文／愛德華．狄波諾（Edward de Bono）

你要如何找到時間進行創意思考？你要怎麼要求別人試著發揮創造力？你要如何阻止別人繼續悲觀下去？如何鼓勵對方注意到一個構想的好處？如何在嚴肅的會議上表達自己的直覺？六頂思考帽是極其簡單，但非常有力的方法。

六頂思考帽

我們以六頂不同顏色的帽子代表六種基本的思考行為模式。利用六頂思考帽，我們可以隨意地從一種思考模式切換到另一種模式。我們可以隨時要求某一類型的思考。我們可以將批判思考限制在適當時候，藉此提升效益。

六頂思考帽提供了一個具體的框架，幫助我們從傳統的爭辯和對抗思維，轉向合作探討一個主題。

白帽：考慮資料問題。 紅帽：直覺和感覺。 黑帽：警戒和符合邏輯的負面看法。 黃帽：符合邏輯的正面看法。 綠帽：創意思考，追求創見。 藍帽：控制思考的過程。

白帽

想像一張白紙，它是中性的，用來記載資料，白帽與數據和資料有關。

「我們現在有哪些資料？」

「我們缺少哪些資料？」

「我們希望擁有哪些資料？」

「我們將如何取得那些資料？」

當你在會議上要求大家進行白帽思考時，你是在要求與會者關注資料，提供建議或爭議。大家會先注意手上的資料，思考還需要什麼資料，以及可以如何取得那些資料。

紅帽

想像紅色、火和溫暖，紅帽與感覺、直覺、預感和情緒有關。

在嚴肅的會議上，理論上你不應該表現自己的情緒，有些人就將表達情緒偽裝成講道理，但紅帽允許大家講出自己的感覺與直覺，不必道歉，不必解釋，不必辯解。

「戴上紅帽，我對這計畫的感覺是這樣的。」

「我的直覺告訴我，這是行不通的。」

「我不喜歡我們處理這件事的方式。」

「我的直覺告訴我，價格很快就會下跌。」

因為紅帽代表感覺，大家可以不必偽裝，直抒胸臆。直覺可以是基於多年業界經驗的綜合判斷，即使背後的原因難以詳細說明，也可能是很寶貴的。必須注意的是，直覺不一定正確，直覺也可能是錯的，但公開講出感覺，有時是很有價值的。

黑帽

想像一名身穿黑袍的嚴厲法官，猛烈訓斥罪犯，黑帽是我們的警戒帽。

黑帽防止我們犯錯、做蠢事或可能犯法的事。黑帽幫助我們進行批判性判斷，指出為什麼某些事不能做，或是指出為什麼某些事是無益的。

「法規不允許我們這麼做。」

「我們的產能無法滿足那張訂單的要求。」

「我們曾嘗試漲價，但銷量隨即下跌。」

「他沒有管理出口業務的經驗。」

犯錯的後果可能很慘痛，沒有人想犯錯或做蠢事，黑帽因此非常寶貴，是人們最常用的思考帽，也可能是最有用的思考帽。但我們也很容易過度使用黑帽，有些人認為只要能避免一切錯誤，便萬事大吉。如果一開始就抱持這種消極態度，創意構想很容易遭扼殺。適量喝酒是美事，但過度喝酒可能讓你變成酒鬼。使用黑帽也是這樣，它很有用，但過度使用就會造成問題。

黃帽

想像陽光，黃帽代表樂觀和符合邏輯的正面看法。

黃帽尋找可行性和做事方法。黃帽尋找好處，但它必須是符合邏輯的。

「如果我們將工廠搬到接近顧客的地方，這方案或許是可行的。」

「好處是顧客會回購。」

「能源成本高漲，大家會更重視節能。」

黑帽遠比黃帽符合人性，為了生存，我們會避免犯錯和陷入險境，因此黃帽思考往往需要刻意的努力。好處並非總是顯而易見，需要我們努力尋找，所有富創意的點子都值得黃帽思考。

綠帽

想像茂盛成長的植物，綠帽代表創意思考。

綠帽是為了產生新點子，提出其他方案。綠帽是為了提出各種可能的情況和假說。

「我們需要一些新點子。」

「我們可以提出更多方案嗎？」

「這件事可以有不同做法嗎？」

「可以有另一種解釋嗎？」

戴上綠帽，我們可以直接要求大家發揮創造力。綠帽為我們提供創意思考的時間與空間。綠帽要求我們試著發揮創造力，即使當下還沒想出創見。

藍帽

想像天空和概觀全局的情況，藍帽是為了控制程序。

藍帽檢視當時的思考狀況，設定待思考的事項。藍帽提議思考的下一步。藍帽可以評論當前的思考，要求動用其他思考帽。藍帽要求摘要、結論與決定。

「我們已經耗費太多時間尋找代罪羔羊。」

「可以概括一下你的觀點嗎？」

「我想我們應該來討論優先事項。」

「我建議我們運用綠帽思考來尋找新構想。」

藍帽通常是由會議主持人使用，其他與會者也能提出建議。藍帽是為了組織和控制思考過程，讓思考過程更有成效。

區分自我與表現

人在思考時，自我意識與表現往往太過緊密，如果你不喜歡某個想法，你通常不會費心去尋找任何有利於該想法的論點；反之亦然。利用六頂思考帽，我們就可以將自我與表現區分開來，戴上各種顏色的帽子，思考問題的不同面向，我們將體會到自由的感覺，因為我們不再局限於單一立場。

即使你不喜歡某個構想，戴上黃帽，你就要設法找出該構想的好處。即使你對某個構想很熱中，戴上黑帽，你就必須思考該構想涉及的困難。六頂思考帽能幫助我們產生一些見解，改變我們對問題的看法。

不要用顏色來將人分類

有些人確實特別擅長某一類型的思考，有些人確實對某一類型的思考感到特別自在，但我想特別強調，六頂思考帽不是在描述人，也不應該用來將人分類。我不希望有人將自己視為「團隊裡的黑帽思考者」或「團隊裡的綠帽思考者」，這與六頂思考帽的宗旨恰恰相反。每一個人都應該試著運用這六頂思考帽，當團隊在作黃帽思考時，所有人都應該戴著黃帽。如果有人僅在自己喜歡的思考帽出現時發言，其餘時間則保持沉默，主持人可以直接請他貢獻一些綠帽觀點或黃帽觀點。

我們太容易用這六頂思考帽來將人分類。它們是思考行為的類別，不是人的類別，一如打高爾夫球的人都必須嘗試使用每一種球桿，思考者都必須嘗試使用全部六頂思考帽。

書名：《誰說輪胎不能是方形？：從「水平思考」到「六頂思考帽」，有效收割點子的發想技巧（《打開狄波諾的思考工具箱》暢銷新裝版）》作者：愛德華．狄波諾（Edward de Bono）出版社：時報出版出版時間：2021年2月23日

每次只使用一頂思考帽

六頂思考帽應該是「應時之用」，也就是每次只用一頂思考帽，以採用某種思考方式，或是轉換思考方向，使用思考帽之前和之後則是一般的討論。你可以要求某人戴上或取下某頂思考帽；你也可以宣布自己戴上某頂思考帽：「戴上黑帽，我看到這些困難。」你也可以要求全部的人戴上某頂思考帽：「現在應該進行綠帽思考，我們需要一些新想法。」

六頂思考帽的一大優點，是我們可以在不得罪人的情況下，要求改變思考方向。如果你要求某人「不要再那麼負面」，對方很可能會覺得自己被冒犯了，但如果你對他說「換戴黃帽想想」，則不會令人反感。

一段時間之後，六頂思考帽會成為企業文化的一部分，員工將自由、自動地運用它來尋求不同類型的觀點。

●本文摘自時報出版之《誰說輪胎不能是方形？：從「水平思考」到「六頂思考帽」，有效收割點子的發想技巧》。