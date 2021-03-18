笑淚兼備暢銷散文集！暢聊日本自主性單親媽媽的課題

文／珍妮・蘇（Jane Su）

我有個高中同學，與法籍男士結婚後就住在「海外縣」。所謂的海外縣，是法國對歐洲以外所有土地的統稱。我也是在她隨夫婿調職而遷居印度洋上的留尼旺島（Reunion） 時， 才知道這種說法。

祖母綠海洋、白色的沙灘、壯麗的夕陽。她上傳臉書的照片，總是美得令人屏息。原以為她早晨散個步就能拾獲野生芒果已經很不錯，沒想到自家院子裡就種著香蕉樹。每天簡直都像在度假嘛。讓人忍不住嘆息：「好好哦──」要在這座與自己毫無淵源的小島，安然無恙度過每一天，絕不是一件輕鬆的差事。生活中應該有我難以想像的艱辛吧，更何況她們那裡常常停電。

對於習以為常的便利生活不以為意的我，反倒羨慕起她來，但是她肯定會說：「我們很辛苦的耶。」即使如此，她看起來仍是非常幸福。那燦爛的笑容，簡直就像芙蘿拉。

芙蘿拉是我小時候電視台播放的世界名作劇場《不可思議之島的芙蘿拉》（ふしぎな島のフローネ）的主角。故事描述一家人遭遇船難，儘管飽受大自然的考驗，依然攜手努力在無人島生活。

與某個人組成家庭，遷居難以想像的陌生土地，雖說不至於漂流至無人島那樣，感覺上仍是充滿戲劇性。我也不是沒有嚮往過這種人生，但是我說什麼也沒辦法為了「因為是一家人」的理由而天涯海角一路相隨。

至今依然有不少女人因為丈夫調往海外而辭去工作。對我來說，要我與工作一刀兩斷幾乎等於宣告死亡。就算想在遷居地工作，光靠配偶簽根本很難找

到令人滿意的就業機會，基本上，主要的職責就是待在家裡照顧家人罷了。再過十年，這種情形就不再侷限於女人吧。話雖如此，由於過去以「丈夫比較會賺錢」占大多數，使得妻子一大半的人生都託付在丈夫身上，但本質上來說，家族往往有一種傾向，「不論男女，有經濟能力的一方，通常會綁住另一方的人生。」如果會賺錢的是女人，她們便無法理解， 為什麼非要為了賺錢能力和自己差不多的男人放棄大好職涯？然而，一般人觀念還跟不上社會變遷的腳步。順從男人，才是好女人。我已經看過太多女人因為無法接受這一點而錯過適婚年齡。

坐二望三的閨蜜有個論及婚嫁的男友，當對方調往海外工作，她說她很驚訝自己一點都不想跟他一起出國。明明都已苦口婆心說爛了嘴，她還是重蹈了我們的覆轍。不過，我覺得那也沒什麼不好。

我有個朋友，跟我說她生了小孩。我連她懷孕的事情都不知道。她年約四十出頭，未婚。生產後，不清楚有沒有和稱得上是孩子父親的人一起生活。話說回來，我也有朋友利用精子銀行去國外借精生子。她一樣是未婚，就我認識的人來說，我知道的自主性單親媽媽用一隻手數得出來。

美國將自主性單親媽媽稱為SMC（Single Mothers by Choice）。好萊塢女星劉玉玲（Lucy Liu）就是以人工代孕的方式成為SMC。

書名：《這樣也很好！大齡女子獨立宣言》作者：珍妮・蘇（Jane Su）出版社：大好書屋出版時間：2021年3月5日

事實上，關於「丈夫調職，我到底要不要跟著過去？」這類話題有日益增加的趨勢。也許我們終將迎來女人與孩子不必依附在「生小孩」與「結婚」的條件之下，照樣能過著幸福日子的時代。

而這些女人的共通點，就是經濟上有餘裕。感覺愈來愈像科幻小說啊。我不禁想像得到未來的情景， 結婚不再是繁衍子孫的必要條件。有朝一日，日本也許會引進類似法國的民事伴侶結合法（Pacte civil de solidarité, PACS），由兩個相同性別或不同性別的成年人以共同生活為目的而締結契約，讓生孩子不再是一件難事。儘管如此，我沒想到這麼快就出現以社會地位及經濟能力為骨幹的自主性單親媽媽。如今增加家族成員的途徑愈來愈多元。

現實生活的發展總是超乎我們的想像。少子化問題的解決之道，或許出乎意料之外。女人用子宮生小孩這種行為，頂多再維持一百年左右吧？

●本文摘選自大好書屋／日月文化於3月5日出版新書《這樣也很好！大齡女子獨立宣言》。