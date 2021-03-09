「腦力激盪」像在1000隻猴裡找莎士比亞！當代思考大師狄波諾：「創意」有更效的激發方式

文／愛德華．狄波諾（Edward de Bono）

「腦力激盪法」提供一個比較輕鬆的環境，鼓勵參與者提出想法，而不必擔心會立即遭到否決。它是有用的，其意圖是可敬的，背後部分原則是合理的，然而，當腦力激盪法變成創意思考的同義詞時，也阻礙了創意思考的發展。

創意是靠亂槍打鳥？

傳統腦力激盪法給人的印象就是，創意思考有如亂槍打鳥，射出大量的瘋狂點子，希望能擊中某個目標。在發展出腦力激盪法的廣告業，亂槍或許能打中鳥，因為廣告業非常重視新意，但是其他大部分的領域，亂槍打鳥有如找一千隻猴子打字，希望當中有一隻猴子能打出一部莎士比亞劇本。

如果創意思考不過是這種有時成功的亂槍打鳥程序，我應該對它毫無興趣。但實際情況完全不是這樣，我們的感知形態有主要路徑，它們有如河谷，會蒐集周遭的所有資訊，並讓一切流入既有的河流中。因此，只要能脫離主要路徑或集水區，便有很大的機會進入另一個集水區。創意思考與亂槍打鳥截然不同，它更像是在一條滿是餐廳的街上，勉強自己離開常去的餐廳，去探索新餐廳。

只要脫離基於經驗的慣常形態序列，就有可能發現新想法正等著我們。新想法早就存在，只要我們擺脫慣常的思考形態，就有機會發現它。然而，一個有價值的創見事後看來一定是合乎邏輯的，因此有些人會宣稱，這種創見只需要一點邏輯思考就能得到，不需要搞那麼多花樣。

我們很難責怪腦力激盪法，因為它確實有一些價值，有時候也能奏效；但據我的經驗，這種做法已經過時，而且缺乏效率。我們可以運用一套有系統的技術，效果會好得多。而且要發揮創造力，也不是非得靠腦力激盪法這樣的群體活動不可，只要掌握正確的技巧，一個人努力，甚至會更有創意。我希望以「腦力航行」的概念來代替腦力激盪。腦力航行是一個主動控制的過程，我們可以根據自己的意願改變航向，而不是被動地在大浪中激盪。

創意思考是群體活動？

過去我們以腦力激盪法作為創意思考的主要方法，有些人因此認為，創意思考必須是群體活動。畢竟如果你一個人坐下來，你可以做什麼呢？只能等待靈感嗎？腦力激盪法的概念，是其他人的話語可以刺激你思考，形成意念的連鎖反應，因此腦力激盪必須是群體活動。

但事實上，創意思考完全不必是群體活動，本書提出的每一項創意思考技巧都可以由個人獨自運用，不必仰賴其他人提供刺激。以我的經驗來說，相對於群體合作，一個人努力得到的點子更多，意念範圍也更廣。在群體中，你必須聽其他人講話，可能也必須花時間敘述自己的想法，而且群體往往會選擇一個共同方向，獨自作業則可以選擇自己的方向。

就社交面來說，群體活動確實有其價值。獨自從事創造工作需要很強的紀律，因此實踐上我通常建議結合群體和個人努力。我認為，個人提出意念和新方向的能力要比群體強得多；一旦意念誕生，就可以經由群體加以發揮並提出多種發展方向。

我想強調的是，創意思考並非像許多人所想的那樣，必須是群體活動。

智力與創造力？

葛佐斯（Jacob Getzels）與傑克森（Philip Jackson）曾經做過一項經典研究，他們宣稱，智商在120以下時，智商越高則創造力越高；但智商超過120時，智商與創造力就會成反比。

我們必須質疑這項研究測試智力和創造力的方法，以及參與者的期望。高智商的人通常會遇到別人勸他們不要猜測、不要提出無聊的想法，這種背景可能嚴重影響比較的結果。此外，智商很高的人不提出某些想法，可能是因為他們知道這些想法是荒謬可笑的；而智商較低的人可能因為不夠聰明，不知道某個想法行不通，仍然提出來，反而在創造力評估中得分。

書名：《誰說輪胎不能是方形？：從「水平思考」到「六頂思考帽」，有效收割點子的發想技巧（《打開狄波諾的思考工具箱》暢銷新裝版）》作者：愛德華．狄波諾（Edward de Bono）出版社：時報出版出版時間：2021年2月23日

但這個問題仍值得思考：人是否必須非常聰明，才能擁有強大的創造力？還是太聰明反而不利於發揮創造力？

我視智力為大腦的潛力，智力可能取決於某些酵素的運作，因此有些人擁有較快的心智反應和大腦運轉速度。就像是汽車的馬力，馬力決定了汽車的潛力，但汽車的表現仍取決於駕駛者的技術。馬力很強的車可能因為駕駛者開得不好而表現很差，馬力平平的車也可能因為駕駛者開得好而表現出色。同樣道理，一個聰明人如果未掌握思考技術，表現可能不如一個智商較低的人。

創意思考是思考技術的一部分，必須另外學習才能掌握。高智商的人如果不曾學習創意思考，創造力有可能不如智商較低的人，因為我們接受教育時學習的某些思考技術，可能不利於我們發揮創造力。因此，創造力的高低，主要取決於習慣、訓練和期望，只要願意學習，高智商不會妨礙一個人發揮創造力；只要智力達到基本水準，一個人不必特別聰明也能擁有創造力。

●本文摘自時報出版之《誰說輪胎不能是方形？：從「水平思考」到「六頂思考帽」，有效收割點子的發想技巧》。