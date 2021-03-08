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《這樣也很好！大齡女子獨立宣言》「女主播」揚眉吐氣時

聯合新聞網 / 日月文化
書名：《這樣也很好！大齡女子獨立宣言》 作者：珍妮・蘇（Jane Su）（ジェーン・スー） 出版社：大好書屋 出版時間：2021年3月5日
書名：《這樣也很好！大齡女子獨立宣言》
作者：珍妮・蘇（Jane Su）（ジェーン・スー）
出版社：大好書屋
出版時間：2021年3月5日

文／珍妮・蘇（Jane Su）

我從星期一到星期五上午十一點至下午一點，在TBS廣播電台主持《JaneSu 的生活謾舞》節目。把一天當作舞台長劇來看的話，上午十一點就是最初的中場休息時段。

如果是家庭主婦，那便是將丈夫和孩子送出家門，做完需要立刻處理的家事後的喘息時刻。如果是開公司車到處跑業務的上班族，也許是開完早會、拜訪了一名或兩名客戶後，去便利商店買杯咖啡稍微休息的時候。

這個節目是由TBS的幾位主播與我共同主持。星期三的小倉弘子主播請育嬰假期間，就由資深的長峰由紀主播代打主持。

長峰小姐是個超級相撲迷。一聊到相撲，平時一臉嚴肅的她立刻綻開笑臉，滴溜溜的大眼睛愈來愈明亮，顯得無比動人。

她在工作上十分嚴謹，與年輕工作人員討論時一點也不馬虎。換句話說，當她覺得有問題，就會咄咄逼人；遭受詰問的工作人員也不甘示弱地頂回去，簡直就像相撲的親方* 訓練新進弟子似的，場面相當劇烈。

話說回來，好像還有不少人把女主播當成「花瓶」看待，但實際上大錯特錯。女主播與男主播同樣是一門專業技術職業，若沒有持續精進，或少了與生俱來的判斷力，根本不可能做得長久。

請各位試著錄下自己朗讀這篇文章的聲音，再放出來聽聽看。應該會有不少人十分驚訝，自己的發音竟然如此拙劣，聽起來一點也不像平時所用的語言吧。比方說，是不是把「相撲」的發音說成「ㄒㄧㄤ ㄆㄨ」呢？「ㄒㄧㄤ ㄆㄨ」才是正確的。音量大小是否一致？音程會不會不穩定？語尾能清楚發音嗎？留意這些重點後再去聽新聞播報，自然明白主播的專業技術多麼高明。

儘管如此，我也曾經戴著有色眼鏡看女主播，認為她們就是「外貌亮麗的幸運兒」。不過，當我與她們個別相處後，不禁為自己的偏見感到汗顏。

將女主播包裝成偶像，並以此作為宣傳賣點，是在八〇年代後期。富士電視台傾全局之力，帶頭量產「女主播」吉祥物。就年紀來說，長峰小姐便是「女主播」熱潮的第一代。

文章篇幅雖不足以道盡這股熱潮的功過，但這項罪過很明顯的，便是帶給社會大眾與我曾有過的偏見如出一轍的印象。

這群「女主播」就是被男人捧在手裡，做著輕鬆工作，幾年後便嫁給名人、宣布辭職引退。但真的是這樣嗎？

打扮得美美的，臉上永遠掛著笑容，言行舉止最好表現得彷彿少了丈夫就成不了事；實際上卻是少了妻子，家便不成家。然而，這種稱妻子為「賤內」的行為，和把女主播當成「花瓶」的行徑沒兩樣。

總歸一句話，這世上沒有所謂的賤內，當然也沒有形同擺設的女主播。「女主播」一直是默默付出的無名英雄。

人們常揶揄「女主播」界年過三十就該退休了，但是就我所知，只要具備專業能力與實績，不管到了幾歲都能在TBS擁有一片天。憑自己的努力就能獲取這份成就，這可不是事先準備好的，而是需要過人的膽識。

年屆五十五歲的長峰小姐，今天同樣忙著錄製廣播電台與電視節目。因為許多人都指名要和長峰小姐合作。最令我驚訝的是，她一直以來都是裸眼用那雙大眼睛看稿，直到最近才說看螢幕和手邊的稿子感到頗吃力。

「要是裸眼再也看不清了，我就功成身退啦。」長峰小姐打趣說。我連忙阻止她。

播報台上出現戴著閱讀眼鏡（俗稱老花眼鏡）的女主播，不就是「女主播」揚眉吐氣的最佳證據嗎？戴著眼鏡的模樣，便足以說明女主播不再是青澀笨拙的代名詞了吧？

但願有朝一日，有職種能讓女人在公司組織裡，一路工作到屆齡退休為止，給後進同仁留下好榜樣。我帶著如此心願，送給長峰小姐一副大紅色閱讀眼鏡。

一份工作做得長久的必要關鍵，便是以真摯的態度面對工作。這一點應該適用於任何工作吧。

●本文摘選自大好書屋日月文化於3月5日出版新書《這樣也很好！大齡女子獨立宣言》。


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