最多被扣14分！題型新增、趨勢轉變，必知新制學測英文方向！

文／林熹

新書《108課 綱林熹老師帶你學測英文拿高分》的創作源起說來其實是場圓夢之旅。一直以來我都想撰寫一本能讓高中生自主學習及試題演練的書籍。剛好乘著108新課綱的浪潮，又巧逢EZ叢書館邀約，讓我有這個機會實現自己長期的願望，便二話不說動筆撰寫。

我在升學補教機構任教高中英文多年，而108學年度公布之新課綱所強調的資訊整理、解構、分析與總結，恰好是我一直以來教學的核心。108新課綱的變革，代表台灣語言學習將面臨巨大轉變， 學測試題內容與舊制相比，新增「篇章結構」與「混合題型」兩大題 ，不只是將以往指考的大題搬來學測，更額外以簡答題測試考生對閱讀題組的理解，對不熟悉新制答題方式的考生來說，無疑是一大挑戰。

因此，我根據大考中心公布的新制學測參考試卷，並參考新課綱公布的六大素養主題： 生涯規劃、多元文化、自然科技、防災課題、法治人權及國際視野 ，以此方向設計本書的所有題目，包含選擇題、中翻英與作文題目，希望能同時擴展學生在這六大領域的單字閱讀量。

（圖／EZ叢書館）

108課綱的另一大重點為「 跨科整合 」，英文科是相當容易跨科整合的科目，有鑑於此，此書一共包含了克漏字、文意選填、篇章結構、中翻英和作文，唯漏詞彙題以及混合題型。我的想法是：單字為英文基本功，透過閱讀文章就能加強字彙。此外，混合題型本質是閱讀測驗，若學生能掌握本書的這幾個大題的英文學習要點，單就讀懂文章來說，就有很大助益。

書名：《108課綱 林熹老師帶你學測英文拿高分》 作者：林熹 出版社：EZ叢書館／日月文化 出版時間：2021年3月5日

其中，非選擇題的作文是我撰寫本書的最主要目的，而這也是許多考生的致命傷。在大考中心公布的數據中顯示，約有五成學生在非選擇題部分只能獲得一半或更低的分數，這代表光這個部分，若沒有好好把握，英文就可能被扣 14 分。以往寫作題目多以經驗分享或（看圖）記敘寫作為主，而新課綱非常強調「整合輸出」及「生活實踐」的能力，故我在設計題目時也特別讓作文題目更為實用，包括請願書、求職信函等。另外，中翻英及作文皆附上我自撰之範文及解說。

學生在練習完各單元之後，更可以掃描每一回的QR Code，觀看我親錄的每一回重點，增強英文實力，快速掌握章節精華。

這本書雖然不能稱作是集大成，卻是我夢想集結之作。希望學生可以藉由試寫書中試題熟悉新制學測的主題與方向，若各位能夠學習到其中的心法關鍵，對我已是無比的鼓舞。感謝手裡握著這本書的您。

●本文摘自EZ叢書館／日月文化出版之《108課 綱林熹老師帶你學測英文拿高分》。