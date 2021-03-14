快訊

揭開電價漲跌之謎！為何「連6凍」關鍵在中油？

照片看歷史／2003年3月14日 首個SARS可能病例現身台灣

最多被扣14分！題型新增、趨勢轉變，必知新制學測英文方向！

聯合新聞網 / 日月文化
（圖／Shutterstock）
（圖／Shutterstock）

文／林熹

新書《108課 綱林熹老師帶你學測英文拿高分》的創作源起說來其實是場圓夢之旅。一直以來我都想撰寫一本能讓高中生自主學習及試題演練的書籍。剛好乘著108新課綱的浪潮，又巧逢EZ叢書館邀約，讓我有這個機會實現自己長期的願望，便二話不說動筆撰寫。

我在升學補教機構任教高中英文多年，而108學年度公布之新課綱所強調的資訊整理、解構、分析與總結，恰好是我一直以來教學的核心。108新課綱的變革，代表台灣語言學習將面臨巨大轉變，學測試題內容與舊制相比，新增「篇章結構」與「混合題型」兩大題，不只是將以往指考的大題搬來學測，更額外以簡答題測試考生對閱讀題組的理解，對不熟悉新制答題方式的考生來說，無疑是一大挑戰。

因此，我根據大考中心公布的新制學測參考試卷，並參考新課綱公布的六大素養主題：生涯規劃、多元文化、自然科技、防災課題、法治人權及國際視野，以此方向設計本書的所有題目，包含選擇題、中翻英與作文題目，希望能同時擴展學生在這六大領域的單字閱讀量。

（圖／EZ叢書館）
（圖／EZ叢書館）

108課綱的另一大重點為「跨科整合」，英文科是相當容易跨科整合的科目，有鑑於此，此書一共包含了克漏字、文意選填、篇章結構、中翻英和作文，唯漏詞彙題以及混合題型。我的想法是：單字為英文基本功，透過閱讀文章就能加強字彙。此外，混合題型本質是閱讀測驗，若學生能掌握本書的這幾個大題的英文學習要點，單就讀懂文章來說，就有很大助益。

書名：《108課綱 林熹老師帶你學測英文拿高分》 作者：林熹 出版社：EZ叢書館／日月文化 出版時間：2021年3月5日
書名：《108課綱 林熹老師帶你學測英文拿高分》
作者：林熹
出版社：EZ叢書館／日月文化
出版時間：2021年3月5日

其中，非選擇題的作文是我撰寫本書的最主要目的，而這也是許多考生的致命傷。在大考中心公布的數據中顯示，約有五成學生在非選擇題部分只能獲得一半或更低的分數，這代表光這個部分，若沒有好好把握，英文就可能被扣 14 分。以往寫作題目多以經驗分享或（看圖）記敘寫作為主，而新課綱非常強調「整合輸出」及「生活實踐」的能力，故我在設計題目時也特別讓作文題目更為實用，包括請願書、求職信函等。另外，中翻英及作文皆附上我自撰之範文及解說。

學生在練習完各單元之後，更可以掃描每一回的QR Code，觀看我親錄的每一回重點，增強英文實力，快速掌握章節精華。

這本書雖然不能稱作是集大成，卻是我夢想集結之作。希望學生可以藉由試寫書中試題熟悉新制學測的主題與方向，若各位能夠學習到其中的心法關鍵，對我已是無比的鼓舞。感謝手裡握著這本書的您。

●本文摘自EZ叢書館／日月文化出版之《108課 綱林熹老師帶你學測英文拿高分》。


108課綱 學測 EZ叢書館 日月文化 閱讀風向球

延伸閱讀

111學年學測新變革 調整考科節次題型卷卡

學測數學太難新現象 詢問繁星推薦人數大增

高二跳考生學測數學滿級分 棄醫讀電機

超級訂正王！在校成績沒最突出 「考後100分」助他學測拿滿級分

相關新聞

最多被扣14分！題型新增、趨勢轉變，必知新制學測英文方向！

108年課綱來臨 面對大學學測，你只有一次決戰機會！ 補教名師林熹和EZ TALK重磅打造， 讓你掌握最新考題趨勢！

「頭牙」拜土地公求財！但宋代土地公竟需向鬼「收賄」才能溫飽？

農曆2月2日(國曆3月14日)，是土地公的生日，也是過年後第一個要祭拜的節日，又稱「頭牙」，可前往土地公廟拜拜，去祈求一整年的福氣。宋代歷史學者蔡宗穎在其新書《宋代讀書人與他們的鬼》就提到一段故事，敘

你感到孤單嗎？孤獨世代新定義量表測出你的孤獨指數！

全球化、都市化、社會不平等加劇、權力不對等；人口變遷、流動性增加、顛覆性科技、緊縮政策；現在再加上新冠病毒，在在都重新形塑了孤獨這回事。我認為現代的孤獨問題如此嚴重，原因不只出在我們渴望與近在眼前的人建立連結，不只是我們希望愛與被愛，也不只是我們因為感覺失去朋友而傷心。

《替身》四位天后級暢銷作家聯手創作（下）校長室的角力戰

■　前情提要：《替身》四位天后級暢銷作家聯手創作（上）劇場後的陰暗心機 卡洛琳大笑後起身，開始在其他母親的椅子後面來回踱步。這讓我相當不安，但我不會表現出來。 「我很遺憾潔絲必須經歷這些…

媒體時代必勝文案學：你有勇氣刪掉多餘的字嗎？

在自媒體當道的時代，大家都在搶注意力，究竟要如何勝出？ 經常寫貼文、做簡報、上台說話或是拍攝影片，太正經沒人看、沒人聽，太幽默又會冒犯別人，到底怎樣的內容才能吸引目標對象採取行動（訂閱、下單……）？ 其實只需要善用邏輯思考說故事，將重要的訊息精簡到二十字以內，就是促成目標對象採取行動的關鍵。 作者指出，文案、簡報或演講，一字一句都是和他人交流的開端，具有改變人生的力量，必須勇敢刪字才能擁有這股力量。

孤獨經濟全球化！疫情衝擊下孤獨感變得更具體而清晰

孤獨世紀的起點並不在二○二○年的第一季。新冠肺炎來襲前，早就有許多人感覺孤獨、疏離、破碎已久。 我們怎麼會變得如此孤獨？又必須做些什麼才能重新與他人連結？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。