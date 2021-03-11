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新制學測考題趨勢分析：《108課綱 林熹老師帶你學測英文拿高分》新書分享會

聯合新聞網 / 日月文化
（圖／EZ叢書館／日月文化提供）
（圖／EZ叢書館／日月文化提供）

文／EZ叢書館編輯部

111學測倒數一年計時開始，面對首屆新制考題覺得茫然沒把握嗎？

讓國、高中英文升學考試專家林熹 Lindsey來幫助你吧！

針對108課綱核心素養設計題型，帶學生熟悉新制學測英文的主題與方向。

解決考生致命傷，掌握最新考題趨勢就靠《108課綱 林熹老師帶你學測英文拿高分》！

書名：《108課綱 林熹老師帶你學測英文拿高分》 作者：林熹 出版社：EZ叢書館／日月文化 出版時間：2021年3月5日
書名：《108課綱 林熹老師帶你學測英文拿高分》
作者：林熹
出版社：EZ叢書館／日月文化
出版時間：2021年3月5日

本書特色

特色 1：林熹老師QR Code解說影片，隨掃隨看

　　不浪費坐公車通勤時間，拿出手機複習學測英文最方便！數位影音課程增強記憶，replay播放不擔心遺漏重點。在家就能上補教名師課程，「自主學習」符合108課綱核心價值。

特色 2：六大「核心素養」主題，戰勝108課綱最新題型

　　嚴選108課綱關鍵題型：克漏字填空、文意選填、篇章結構、中翻英與作文，切中命題核心，有效掌握考試重點，事半功倍。六大核心主題：「生涯規劃、多元文化、自然科技、防災教育、法治人權、國際視野」，包羅萬象的英文詞彙與知識，培養學生全方面的批判性思考能力。

特色 3：創新實境生活化作文，用英文展現自我

　　針對108課綱核心素養，設計「氣候變遷、全球疫情、請願訴求、職履歷信、生涯規劃」貼近生活時事的作文題型。林熹老師與外國老師聯手親筆撰寫範文，帶你一同參與時事議題、面對未來挑戰，立足台灣用英文向世界發聲。

特色 4：單字、片語、文法、句型解析，學測必備寶典

　　總是搞不懂consider vs. regard as、used to + 原型動詞還是Ving，補教名師多年教學經驗，破解學習英文的盲點，用簡明句型比較，讓你快速理解易混淆之文法概念。「permanently永久地 ↔ temporarily暫時地、permanent residence (PR) 永久居留」，延伸單字、片語、同義詞、反義詞，一隅三反，有效擴充詞彙量。

好評推薦

李宏緯│曜華教育創辦人暨新北補教協會理事

洪晏│洪晏國文創辦人

詹芸│詹芸國文總監

歡迎到現場聽林熹老師分析新制考題，保證讓你面對學測不慌張！

《108課綱 林熹老師帶你學測英文拿高分》新書分享會

活動時間｜2021/03/21(日) 15：00-16 ：00

活動地點｜紀伊國屋書店 台北微風店

本次主講｜林熹 (本書作者)

活動方式｜免費入場，歡迎參加


108課綱 學測 考題 EZ叢書館 日月文化 閱讀風向球

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