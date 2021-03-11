新制學測考題趨勢分析：《108課綱 林熹老師帶你學測英文拿高分》新書分享會

也許此刻我們最需要的，正是耐心等候自己。內心苦澀，需要來點甜；日子黯淡，想要發點光。 他人的期待，為什麼讓人如此心慌？他人的眼中，我是什麼樣子？ 每一天又重複每一天，時間追著我跑，我有沒有可能過著可愛的人生呢？ 每一天都下定決心，每一天仍感到不安，但我決定用自己的步伐生活，跨出一步又一步。

2021-03-11 08:30