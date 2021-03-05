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評／被大規模地討論嗎？你其實不關心藻礁

當「女人」下廚變理所當然！妳為愛付出竟成一文不值......

聯合新聞網 / 臺灣商務印書館
書名：《框架外的我，就是這麼可愛》 作者：閔瑞瑛（민서영） 譯者：劉宛昀 出版社：臺灣商務印書館 出版時間：2021年03月05日
書名：《框架外的我，就是這麼可愛》
作者：閔瑞瑛（민서영）
譯者：劉宛昀
出版社：臺灣商務印書館
出版時間：2021年03月05日

文／閔瑞瑛（민서영）

「天生的女人」並不是讚美

我的爸爸以前經常出差。某一次，爸爸一如往常地結束了漫長的出差後回到家，於是我久違地為他準備了早餐。雖然早餐只是大醬湯之類的東西，爸爸仍是欣然接受，也吃得很開心。那天正好是周末，是爸爸去探望我的外婆，也就是丈母娘的日子。

一到外婆家，外婆和所有的丈母娘一樣（也可以說和任何韓國人一樣）高興地迎接女婿，並問他吃飯了沒。爸爸雖藏不住心中的喜悅，但他仍隱約以一種中年大叔特有的語氣說「是女兒做早餐給我吃的。」於是外婆便回答「哎喲，你生了一個好女兒。」附和著爸爸。然而，爸爸接下來卻胡扯了一句：

「女兒幫爸爸準備早餐是應該的啊。」

聽見這句話，我就停下了所有動作，以冷漠的表情直盯著爸爸說：

「爸爸，我幫你準備早餐是因為愛你，不是因為我是女兒才做的。」

爸爸雖然不斷地辯解他不是那個意思，他很感謝我準備早餐，他很開心，但我依然不斷地挖苦他。我反問他這世界哪有什麼理所當然的事，什麼叫因為是女兒才做飯的，如果我是兒子是不是就不用做飯了？爸爸最後向我道了歉。

其實我也知道爸爸不是那個意思，他是以自己的方式向丈母娘炫耀。丈母娘的孫女、我的女兒是這麼愛我，幫我做早飯。呵呵，她很乖吧？長很大了吧？我暸解這只是一種玩笑話，而且我也明白那句話裡的「女兒」並不是重點。

可是這對我非常重要。

（圖／Unsplash）
（圖／Unsplash）

我相信言語是有力量的。說話的人、聽話的人，都會相信說出口的話。因此，在那句話裡是不該出現「女兒」一詞的，後頭也不能接上「應該」一詞。如果在這強調的重點放在女兒的義務，那麼我就成了在父權體制階級底下的家庭中，幫身為一家之主的父親做飯、地位卑微的女兒了。不能如此對待因為出於對家人的愛，而親自做早餐的我的心意啊。儘管以結果論來看都是相同的，但是對我而言，其中的過程與解讀格外重要。所以我更希望爸爸對此是感激的，希望他不把我的心意視為理所當然。

為了做早餐這種小事，我可說是大鬧了一番。說我是反應過度、小題大作都無所謂。正因為這並不是一件「小事」，我才會拚命地又吵又鬧，這樣一來，下次發生類似狀況時他才不會再說相同的話。

事實上，我非常喜歡煮飯（很多人對此感到意外，但他人的偏見我管不著）。我不只是喜歡吃自己煮的食物，看見別人津津有味地吃著我親手做的飯更是開心不已。除此之外，我也喜歡各種手工藝、刺繡等，熱衷於把我精心手作的小物當作禮物送給親朋好友。然而，我不會刻意告訴別人我有這些嗜好。

我不樂意讓人知道的理由，正好和這篇文章的開頭相呼應。因為在社會上，這些嗜好通常被稱為「女性化的」嗜好，我所喜歡的、擅長的事物，很容易被歸類為「女人才會喜歡的東西」或是「女人應該要擅長的事」。甚至還有人敷衍地稱讚「這很女人」，並暗自期待女人為自己服務，這種厚臉皮的傢伙比比皆是。喂，這叫做剝削好嗎？

以前曾讀過一篇文章寫道，烹飪、刺繡、編織等工作，因為是女人從事的工作而遭到輕視，對這句話我深有同感。男人煮飯的文化不也是近期才形成的嗎？女人做的事、女人付出的勞動，實在太容易被鄙視，我再也看不下去了。這是我的才能，是我這個人喜歡做的事。當然，只要我願意，我很樂意運用這些能力來取悅我所愛的人，但那也是我的選擇，而不是我的義務。我不希望這一切和「我是女人」這點扯上任何關係。

沒有哪件事情是應該由女人做的。

●本文摘選自臺灣商務印書館於3月5日出版新書《框架外的我，就是這麼可愛》。


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