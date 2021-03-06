薛化元／民主的浪漫之路： 雷震傳

文／薛化元（國立政治大學臺灣史研究所教授兼文學院院長）

早慧的民主憲政學識養成之路

中學時期，因袁世凱政府違反民意簽字同意日本對中國提出「對華二十一條要求」（第五號保留），雷震跟著同學參與人生第一次的學生救國活動。19歲赴日本讀書計畫隔年報考東京一高預科，但因中日關係的發展，引起在日留學生極大的騷動與不安，也牽動雷震的憤慨神經，當時留日中國學生發動「罷學歸國」運動，雷震投入政治抗爭洪流，放棄準備多時的入學考試，回國參與反日救國工作，返國後卻發現中國內部對學生歸國行動並不熱心，雷震此時對救國運動感到洩氣，痛定思痛後得到「必須具有淵博的知識和高深的學問，才能自立，才能對國家社會有所貢獻」的結論。因此，第二次前往日本留學，考取京都大學法學部政治科，主修政治尤其是憲法。

1950年代台灣民主運動中的雷震

雷震學成歸國後，以國民黨員身分進入國民政府法制局工作，歷練過考試院、教育部等職務，1935年當選國民黨後補監察委員並兼任中委會財務專門委員會委員，因緣際會，參與國民政府制憲工作。對日抗戰期間，雷震是國民黨與在野黨派溝通的橋樑，戰後則協助促成三黨共同制憲及行憲準備推動工作。1947年行憲後，第一屆中央民意代表選舉，雷震穿梭協商各黨派席次分配，終於促成三黨共同參與行憲之後政府的工作。1949年由於動員戡亂工作不順利，蔣中正下野，李宗仁就任代總統，雷震則積極與王世杰等人聯手，希望推動「自由中國運動」，促成以胡適領導的自由派知識分子支持「擁蔣反共」的路線。「自由中國運動」以及後續創辦《自由中國》雜誌，是雷震從中國民主憲政的推動轉往台灣，成為台灣民主憲政發展重要人物的連結與轉折。

台灣歷史上第一位組黨的重要人物

國民黨在蔣中正的領導下，於韓戰爆發後推動「以黨領政、以黨領軍」的方向發展，並標舉蔣中正作為領袖的地位，朝向強人威權體制方向發展，而雷震和《自由中國》雜誌對自由民主人權的價值越來越關注，因而與國民黨當局衝突越來越大，逐漸淡出國民黨的政治核心，轉變成監督、制衡國民黨施政的角色，使得雷震的政治立場與台灣本土菁英越來越接近。雷震在台灣民主運動的努力受到各方面的矚目，也與國民黨當局走上決裂之路。

雷震自始就認為民主憲政下反對黨存在的必要性，因此《自由中國》雜誌即不斷鼓吹必須成立新的反對黨，在1960年蔣中正三連任之後，雷震則積極促成外省籍與台灣本土的政治菁英合作，加入「中國民主黨」組黨工作。導致國民黨當局將原本「田雨專案」對雷震和《自由中國》的監控轉換為實際的壓制行動，1960年雷震被捕，《自由中國》停刊，「中國民主黨」的籌備工作也壽終正寢。

恢復自由與追求民主憲政後續

十年冤獄期滿，雷震在1970年出獄。第二年中華民國就失去了聯合國的中國代表權。堅持民主反共的雷震，為了抗拒中華人民共和國以「一個中國」併吞台灣的企圖，並積極尋求在台灣落實民主憲政，遂進而主張在台灣建立「中華台灣民主國」、「制定新憲法」。

這本傳記總結雷震多舛多折的一生，呈現出他在台灣民主運動中的角色與地位，以及朝向民主憲政國度邁進的堅持與勇氣，執著追求、奮鬥不懈的精神令人感佩，也給後世留下了最好的典範。

●本文摘自遠流出版之《民主的浪漫之路：雷震傳》。