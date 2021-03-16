【日常省思】盧淑芬／職場真情

文／盧淑芬（乖總編，《ELLE》雜誌國際中文版 全媒體總編輯）

暑假尾聲，小女兒吵著一定要到我辦公室玩，但不巧的是，那一整天我都被關在會議室，我讓她在我的位子上自己看書，還特別囑咐她不可以吵辦公室裡的姊姊們。但是，她好像還是到處去逛逛了……。

「媽媽，我拜託你，你下禮拜回公司上班的時候，一定要幫我修補吉娜阿姨的心。」

「？」

「去你辦公室玩那天，她說要教我『送愛心』，我說我不要，那沒什麼。吉娜阿姨那時候用一種痛苦的表情說『我心碎了』，我當時其實只是害羞亂回答的，不是故意的。拜託你……」她一直唸一直唸，只要一想到就提醒我。

我沒想到，這小娃兒的心這麼溫柔。

你會怕傷別人的心嗎？

昨天，老公用一種誠實的語氣對我說：「當你轉換成『總編輯』模式時，溝通上就會變得很強勢。」那一秒鐘，我的心也受傷了。受傷，是因為在他的語氣裡，我在工作上似乎是個很糟糕的暴君。然後他又接著開口說（我還以為他會像女兒一樣也要來修補我的心，沒想到他只是再補一槍）：「我只是很坦誠地跟你說，因為在公司沒人敢跟你說得這麼直白。」儘管後來他看我臉色變了，改口說：「歷史上，一個朝代要強盛，一定要有暴君存在。強勢的領導人是必要的，總比團隊沒有方向來得好。」但，這話沒有完全安慰到我，因為我其實也不喜歡傷別人的心。

這個不恰當的睡前話題，讓我有點失眠，只好翻翻達賴喇嘛的書，看看能不能轉移內心的焦點。

「這件事是為了我好，還是為了別人好？只有對少數人好，還是對多數人好？做這件事是為了未來，還是為了現在？」書裡的這幾行，是達賴喇嘛教我們怎麼用幾個簡單的問題，來檢視自己的意圖。

然後，我試著開始對自己回答……，竟然很快就不再沉溺在難過裡，慢慢地清楚了我的強勢並不是為了我自己。強勢，怎麼會對自己好，只可能讓溝通對象對自己反感。但為了讓製作方向更明確、讓編輯內容更有強度，就算被討厭也沒關係，因為是總編輯的角色要我必須守護這些，而這─不是真正的我！不能分辨的人，也就不可能跟我成為朋友，只能是職場上的同事。

書名：《時髦的幸福》作者：盧淑芬（盧小乖）出版社：好讀出版有限公司出版日期：2020年3月25日

在漫長的職場生涯中，很多革命情感常常會讓人混淆，搞不清楚自己正在面對的是朋友，還是同事？當然，同事也可能是朋友，可我相信很多人都有過「他竟然在老闆面前這樣說我」的經驗，而覺得自己被背叛了。但事實是，他不是你哥哥也不是你姊姊，不會沒有理智地犧牲自己去保護你（如果有這樣的人，他絕對是想追你，哈）；你覺得自己被他捅了一刀，但他不過是在為自己職場上的角色據理力爭，不是因為他自私，而是他有他的職位目標─只要立場不同，衝突自是理所當然。

那，職場上到底能不能交朋友？當然可以啊，只要你能分得清楚，那是工作上的他，還是真正的他。況且就算是敵手，也一樣能成為真正相知相惜的莫逆，不是只有跟自己立場一樣的人才是戰友，我們同樣能一起吃飯一起喝酒，彷彿家人一樣。雖然，有人總愛說：「進到職場是來工作，不是來交朋友的。」但說實話，跟你經歷著一樣的產業壓力，一樣的職場無奈的人，才最能聽懂你的痛。

所以，也有人問：「對事不對人的溝通，到底存不存在？」我覺得存在。當然，道理也一樣，只要你能分辨，現在，你面對的是工作上的他，還是真正的他。在我的想法裡，職場絕對有真感情。

●本文摘選自好讀出版之《時髦的幸福》。