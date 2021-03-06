【關鍵抉擇】盧淑芬／懷疑人生個人小組

文／盧淑芬（乖總編，《ELLE》雜誌國際中文版 全媒體總編輯）

前段時間，有個上過我一學期課的學生來找我碰面，她腦筋靈活又可愛認真，一直很有想法，我很喜歡跟她聊天。

「我有個研究所同學，外型、能力都很出色，畢業後如願以償地進入了新聞臺，一天工作十二個小時，採訪、剪接、做新聞，每天都累得跟狗一樣，薪水只有30Ｋ。她告訴我，之所以可以撐下去，那個點就是──坐上新聞主播臺的時刻，即使是爆肝的清晨時段，可是那一個小時讓她很滿足。

「現在，我也終於進到我喜歡的媒體，我研究所畢業，也同樣拿30Ｋ的薪水……但我覺得好像看不到自己的未來，我真的很想要經濟生活獨立。老師，你在媒體待了這麼久（媒體真的不是一個高薪領域），你覺得我該堅持自己的愛好嗎，還是應該轉去比較有可能爭取高薪的領域，還是去鄉下跟我男朋友一起開民宿，過簡單、沒有這麼大壓力的生活？」

坦白說，我真的沒有答案。

年輕的她努力摸索著自己的人生，很痛苦；她痛苦到在臉書上寫「誠徵─懷疑人生的懷疑人生互助小組」，底下有一堆同學朋友也痛苦地回應她，決定參加響應。

看著他們哀號痛苦，真實得很可愛。不是我沒有同理心，而是人生真相確實就是這樣，多數人也都抱著一堆疑問，只是，要放棄還是堅持，怎樣都會有壓力、有挫折的，但若夠喜歡，也許能少感到一點痛苦，也許能努力出一點成果，不然，轉彎也行。

堅持是好事，但若堅持到自己的身心狀況已經不允許，也就不必要了。

而我其實跟她的主播同學很像，在近三十年的工作經歷中，我一直可以找到一個自己的滿足點，然後不停地把它轉換成繼續下去的能量。

至於家庭跟工作的選擇，也是很多人對人生的懷疑點。有個女孩問我：「小乖姊，你自己也是個工作媽媽，看到小孩一直想黏著你，偏偏工作又好忙，得把他們丟下，你會有罪惡感，覺得自己做得不夠嗎？最近，這種壓力一直在我心裡。」

我轉述了女兒幼稚園老師曾安慰過我的話：「謙謙媽媽，不要擔心相處時間多少，相處的品質才是關鍵。」而至於怎樣才算夠，其實我也沒有答案。還好她最近得到了六個月的育嬰假，決心好好補上一直覺得陪孩子陪得不夠的缺憾。

書名：《時髦的幸福》作者：盧淑芬（盧小乖）出版社：好讀出版有限公司出版日期：2020年3月25日

想起前幾天在百貨公司洗手間門口的休息座位區，看到不只一個小小孩對著爸爸哭著找媽媽，甚至聽到其中一位爸爸說：「不哭！就帶你去找媽媽。」但止不住看不到媽媽的焦慮，孩子們還是繼續哭……，看著這些小小孩，我的心情很激動，這就是媽媽在多數小孩心目中的重要性─我知道，我給的應該遠比孩子期待的少。幾分鐘後，上完洗手間出來的小女兒看了他們一眼，驕傲地說：「我現在不會了！」

我突然覺得釋懷了──眼前這個只在關鍵時刻才有媽媽陪伴的小孩，自然而然長成了獨立的樣子。

我不是不會懷疑人生，只是，懷疑人生很花時間，對一直處在時間不夠用狀況下的我，總是選擇先幫自己的生活內容，訂出清楚的優先順序，只要碰到衝突，我就按順序安排選擇，少了很花時間的掙扎跟慌張，事情自然圓滿。

人生真的懷疑不完，就選擇吧；選擇了，就直直前行，人生自然會給你屬於你的答案。

●本文摘選自好讀出版之《時髦的幸福》。