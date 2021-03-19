寫出制霸文案！蘇芯：畫面感愈高，受眾隔閡愈小，銷售力道愈高

文／蘇芯

可樂會腐蝕你的骨頭。 長城是在太空中唯一能看到的人類建築。 一年賣出7億多杯，杯子連起來可繞地球兩圈。

為什麽上面這類標題、廣告語甚至謠言，都能讓我們記憶深刻，讀一遍就難以忘記，甚至忍不住向身邊的人傳播呢？仔細觀察就能發現，它們都是畫面感非常強的文案。

語言學大師索緒爾（Ferdinand de Saussure）說過：「語言的所指和能指間的關係是任意的、武斷的。」很難解釋為什麽apple能代表那種紅色的、咬起來發出清脆聲音的水果。

詞語和它所指代的事物之間，儘管是一種約定俗成的社會關係，但也容易引發歧義和不解，形容詞和副詞這類抽象詞彙尤其如此。例如，對「漂亮」一詞，有人會解釋為「五官比例或身材比例完美」，有人會理解為「年輕有活力」。這種理解上的偏差可能會導致說者與聽者溝通不暢。

但我們知道，文案的任務就是和受眾進行精確、有效的溝通，我們需要盡力避免語言中的模糊性，盡量使用那些具象的詞彙，並且，還要學習構建畫面的能力。因為人人都更願意接受生動的細節，而非枯燥的理論；人人都喜愛有趣的內容，而排斥那些雖然準確但陌生抽象的知識條目。

比起「蘋果」這種顯而易見的指代，每個人對「極致」、「完美」、「快樂」、「享受」這類抽象的詞彙顯然更容易產生理解偏差。文案工作者瞭解了語言的這一特徵，可以盡力避開使用抽象度高的詞彙這一雷區，選擇具有實際指代意義的詞彙，才能構建可理解的「意義畫面」。那麽，如何盡量消除語言的模糊性，讓文案的描述真實可感、有畫面感呢？下面提供了四條建議。

避開知識的詛咒，讓文案成為提詞器

畫面感強的文案，不僅可以降低受眾的理解成本，也可以加深受眾的記憶，對我們有百利而無一害。

道理很容易講明白，但當我們真正動手撰寫文案時，還是會不知不覺地寫出一堆抽象的、受眾難以輕易讀懂的文字來。為什麽？

因為我們都中了「知識的詛咒」：

你知道的事情別人也許不知道，而你卻恰恰忘了這一點。因此當你準備和他人分享答案的時候，就可能陷入把聽眾當成是自己的困境。

《黏力》一書中將這種現象稱為「知識的詛咒」，它會讓我們想當然地把受眾幻想為一群和我們擁有同等知識儲備的人。然而現實卻是，除非受眾都屬於某一垂直細分領域，否則我們的受眾有長有幼、有男有女；有的學富五車，有的卻早早輟學了。如果我們困於「知識的詛咒」，我們就很難和這樣參差多態的人群進行有效溝通。

那麽，我們到底應該如何將資訊傳遞給盡可能廣泛的人群？

我們知道，世界上大多數人都在做著複雜的工作，雖然我們渴望專業人士可以「說人話」，但現實卻是我們很難用一句簡單的話概括一個學科。

這時候，讓我們的內容與受眾熟悉的事物發生聯繫，就成為了資訊傳達的關鍵。我們寫下的文案應該是一個「提詞器」。它們不是單純地表達，而是喚起；不是新增資訊，而是連接資訊。

如果你要向沒看過釋迦的人介紹釋迦，你會怎麽寫？

你可以這樣描述：

釋迦又名番荔枝，成熟時表皮呈淡綠色，覆蓋著多角形小指大之軟疣凸起（由許多成熟的子房和花托合生而成），果肉呈奶黃色，肉質柔軟嫩滑，甜度很高。

這樣的文案雖專業，但對於許多普通受眾而言，讀完之後依然很難對釋迦這種水果有一個形象的認知，因此，我們需要再改造一下我們的文案：

釋迦又名番荔枝，它的果實就像佛祖的腦袋那樣，布滿圓圓的、淡綠色的「肉髻」，果肉是奶黃色的。當你吃一口釋迦，那味道就像同時咀嚼荔枝和芒果，非常香甜。

第二段文案對普通受眾而言，顯然是更容易理解的，它相當於在你腦海中已有的概念（佛祖的腦袋）上插了一面旗幟，當你知道釋迦長得像佛祖腦袋時，你腦海中會浮現出一個具體的畫面，然後文案再告訴你兩者的差別：它是淡綠色的，果肉是奶黃色的，味道就像荔枝和芒果的合體。這樣的描述會讓你腦中釋迦的形象逐步完善。

同樣地，「每100克魷魚乾含膽固醇871毫克」和「吃一口魷魚等於吃20口肥肉」這兩句文案相比，顯然是後者讓人印象深刻；因為大部分人對871毫克膽固醇並沒有準確的認知，但肥肉卻是每個人都熟悉的事物。

如果你的公司推出了一款超輕超薄的筆記型電腦，讓你為這款產品撰寫一句文案，你會怎麽寫？我們可以對比一下三星筆記型電腦的文案和小米筆記型電腦的文案。三星Notebook的文案是「超輕薄機身」，小米Air的文案是「像一本雜誌一樣輕薄」，後者就運用了形象思維，在受眾頭腦中已有的概念「雜誌」上插上旗幟，讓大家對小米Air的厚度和重量都建立起了一個具體的認知。

畫面感強的文案 有優勢，根源在於人類的大腦對資訊的處理偏好。人類的大腦天然喜好接受那些具體形象的資訊，排斥抽象的資訊。

下面兩句文案，哪一句能讓你更瞭解凱西這個女孩？

A文案 凱西是個很精緻的女孩，她很愛美，希望自己時刻處在完美的狀態。 B文案 凱西每年用掉的面膜可以鋪滿20座遊泳池，敷到臉上的化妝水、乳液、面霜加起來超過100公斤，購買的口紅連起來可以繞足球場一圈。

書封：《好文案，都有強烈的畫面感》作者：蘇芯出版社：寶鼎出版／日月文化出版時間：2021年3月5日

顯然，當受眾讀到A文案的時候，得到的資訊是抽象的，對凱西這個女孩的印象中也很模糊。而B文案則充滿了細節和對比，「鋪滿20座遊泳池」的面膜、「超過100公斤」的化妝水、乳液、面霜，「繞足球場一圈」的口紅，是多愛美的女孩才能一年消耗掉這麽多化妝品、護膚品？這樣的文案，讓凱西的形象一下子就鮮明起來了。

語言是抽象的，但生活不是。要想寫出生動的文案，就必須捕捉、放大語言的畫面感。文字抽象，畫面具象，這就是為什麽現代人愛看電視、電影，卻任由書籍自生自滅。因為看書費腦，讀了文字，得理解，得靠想象力轉換成能理解的畫面。所以，文案表達得愈生動，畫面感愈強，受眾就愈省力，文案和受眾的隔閡就愈小。

●本文摘自寶鼎出版新書《好文案，都有強烈的畫面感》。