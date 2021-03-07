9個基本功，讓你寫出賣得動的爆款文案！

文／寶鼎出版編輯部

1000個文案在談創意、談洞察、談10萬+的閱讀量，只有一個文案的基本功過得了關。為什麼有些文案閃閃發光，有些文案平淡無奇？文案創作是一門技術，練好基本功是必需。廣告圈資深文案暨作家蘇芯使出絕活，教你把文字削成鋒利的箭，一擊扎中受眾心坎！

科技愈來愈酷炫，設計畫面也衝擊力十足，但沒有人否認文字的魅力。

文字負載龐大的資訊量，它所能代表的客觀事物和主觀情感，是戳破用戶痛點、撥動用戶心弦、點亮用戶熱情的工具；每一句精準的用字遣詞，都能讓你的文案成為引爆銷售的助力。

資深文案蘇芯淬煉她在廣告行銷、新媒體營運等領域的實戰經驗與心得，端出《好文案，都有強烈的畫面感》這本好書，內容涵蓋寫作技巧、語言學、傳播學、行銷學、消費心理學、認知科學⋯⋯文字深入淺出、業界案例豐富，重點講解優秀文案工作者必備的9大基本功，幫助你用文案在受眾心裡刻一幅過目難忘的畫，拉近作品與銷售的隔閡，寫出賣得動的爆款文案！

練好9大基本功，成為優秀的文字工作者：

→詞彙力：把詞彙削成箭矢，刺進受眾心裡

・動詞是脊梁，能讓文案變得生動、鮮活、有力量

・形容詞和副詞是毒藥，很多時候只會分散受眾的注意力

→畫面力：讓文案有顆粒感

・讓文案成為提詞機，不新增資訊，而是連接資訊

・用觀察力增添細節，幫助受眾在腦中勾勒具體畫面

→故事力：好的故事讓文案活起來

・卸下平庸的枷鎖，反差設定帶來驚喜與新鮮感

・12種原型特徵排列組合，撥動受眾心理共振

→感染力：你知道受眾在想什麽嗎？

・誘惑受眾的「本我」，說服受眾的「自我」，滿足受眾的「超我」

・滿足5種生理需求，實現銷售或傳播目標

→溝通力：潛入受眾大腦，製造記憶讀取碼

・「蜥蜴腦法則」強調，改變受眾行為比改變他們態度容易

・提升心智顯著性，讓受眾主動記起妳的廣告訊息

→金句力：總是被說「太平了」、「沒亮點」，我受夠了！

・押尾韻、對比、拆解、比喻、顛倒、反常識、故事法，7個技巧打磨金句

・洞察力＋思維銳度＋文字遊戲，強化品牌和產品好感度

→傳播力：新媒體時代的傳播邏輯

・文案不僅要好看，還必須讓受眾想轉發

・8個趨勢＋4個關鍵，做出自帶行銷力的行銷行為

→銷售力：什麽樣的文案能「帶貨」？

・3步驟理性分析，選對溝通策略，提高購買轉化率

・降低文案理解成本，提煉更具吸引力的文字

→邏輯力：文案的底層架構

・文案有結論、有理由，結論和理由之間有聯結

・用金字塔圖梳理邏輯，用數據讓人更信服

不論你是社群小編、行銷人、廣告人還是文字工作者，《好文案，都有強烈的畫面感》都是你案頭必備的實用寫作手冊，幫你校準文字，打磨扎實的基本功，重塑你的文案寫作思維！

●本文摘自寶鼎出版新書《好文案，都有強烈的畫面感》。