【停下來的書店】夏琳／阿雄與書店

記憶的書架上，總有一冊永不下架卻鮮少翻閱的小說，那是我們的青春、傷懷，以及成長年代之美好的疼痛。 夏琳以「書店」為舒展記憶的軸心，創作新書《停下來書店》架構了橫跨六○至八○年代的高雄鹽埕埔斷代史，那一段從動盪至逐漸安定的年歲裡，政經環境的轉變與社會的豐富百態緊繫人心，每個人開始懂得懷抱一份希望，卻也同時擁有了無數遺憾。老城區流轉不息的人文景況，是故事的主旋律，繚繞於情緒豐沛的港口、心緒流轉的街區小巷，甚至等長的愛恨裡……被時間停下來的書店，記憶仍鮮明耀眼，那是收藏昨日的折返點、收容倦途之處。 （編按）

文／夏琳

二十來歲的年輕漂亮少婦和精靈可愛的小女孩走在路上，無不吸引行人目光。這樣走在五福四路大街上的婦女不算少。全盛時期的高雄有八千七百間商店，鹽埕就占了將近五千間，精品店、皮鞋店、眼鏡店、電器行、服飾店、銀樓、銀行、電影院、百貨公司就在這彈丸之地閃閃發亮著，有一年的高雄整體稅收，此地更是占了百分之五十五以上，是高雄的金雞母。尤其是五福四路一帶腹地，包括好幾個電影院、堀江商場、國際商場、及擠滿大大小小銀樓的新樂街，少少幾條街道，竟是高雄最熱鬧最富裕、消費力最旺盛的地方。

阿雄是書店老闆卻經年不在陸地上，雖然從小在書店幫忙，嫻熟書店事務，但是個性內向不愛說話，做生意和客人互動不是他的強項，跑船回來暫時休息的日子，阿雄總愛待在書店二樓的住家。他從小必須幫忙家事，分擔家務打掃的日子一點也不陌生，煮飯打掃帶小孩樣樣難不倒，他也主動和阿菊一起分擔家事，其他家庭的男性多半是不進廚房的，更別說是分擔家務。

阿雄擅長家事，比阿菊做得更好更仔細，結婚後，他發現阿菊不太會料理三餐，暗暗嚇了一大跳，居然有不會煮飯的女人，還好阿菊肯學，和母親共住那兩三年也學了好幾手。說起母親來自潮州的廚藝，那真的一等一的餐廳大廚等級，每次下船就是期待母親煮一桌料理，讓他大塊朵頤。

阿雄下了船，看到滿坑滿谷的書店客人，沒和妻子打招呼就自己一個人默默上了二樓。小玉在客廳的籐椅上睡著了。

好久沒看到女兒，看著小玉紅嘟嘟的小胖臉，輕輕捏了一下。

怎麼這麼熱，他嚇了一跳，連忙一摸額頭，發燒了！

他放下行李，趕緊騎著新買的偉士牌機車，帶小玉去鄰近幾條街外的同學家診所。小玉站在車子前方，有些站不穩，阿雄用外套包住她，遮去一些冷風。

掛了急診，和醫生同學一揮手衝進診間，護士一量體溫已經超過四十二度，小玉躺在病床上，護士幫她全身擦拭酒精退溫，再打了退燒針，總算是無大礙。

「阿雄你回來了啊，怎麼是你帶孩子來看病？燒到四十二度才帶來，要多注意小孩啦。」醫生。

阿雄鬆了一口氣，領完藥，與同學小聊幾句後，帶小玉回家，她燒得迷迷糊糊的，還在昏睡中。

「發燒到四十二度，妳是怎麼顧小孩的？一直在店裡陪男人笑，妳是在賣笑嗎？小孩丟在二樓，叫她一直看電視就可以嗎！」阿雄踏進店門，不顧店內還有沒有客人，怒不可遏朝阿菊一陣怒吼。

「這樣你知道我一個人要顧兩個小孩，還要顧店有多辛苦了吧，才剛回來就一直罵我。」阿菊明知理虧，擔心小玉的狀況，訕訕跟隨阿雄上了二樓住家，她還是覺得委屈。

她想起十個月懷胎，阿雄只回來兩三次，臨盆要生的時候，丈夫也不在身邊，是婆婆叫車送她到愛河邊的樂仁醫院，一想到生產時的恐懼難熬，身邊沒有人陪，修女問她家人在哪裡的時候，不由得更加委屈傷心了。教會創辦的樂仁醫院對產婦的照料很專業，收費不便宜，送去那裡生孩子是奢侈的事，可是內心的無助和害怕，自己的丈夫又在哪裡？

「店不要開了啊，我又不是養不起妳！」阿雄其實不想開這個店，好不容易從母家自立了，怎麼老婆還要開書店，一輩子都逃不開書店，讓他覺得煩躁，書店並沒有給他美好的回憶，只會湧起寄人籬下的感受、母親只疼愛長子和么兒的那些時光，讓他覺得自卑失落。

「店如果收起來，整天照顧孩子很有壓力，丈夫又不在家，你有想過我心裡的感受沒！」阿菊嚎啕大哭。

「妳閉嘴啦！我在講小孩發燒的事，你這個做母親的都不理，放她在樓上發燒，腦袋燒壞了怎麼辦！妳自己想想！」阿雄憤怒用力一摔手裡的玻璃杯，頭也不回的騎車出門。

潑了一地的水漬和玻璃碎片，阿菊滿腹委屈在一旁哭泣。

阿雄在船上忙累了幾個月，好不容易上岸回家，家裡亂七八糟，小玉還發燒沒人理，怒火衝天，他騎著偉士牌漫無目的在鼓山西子灣一帶亂逛，憤怒的心情總算稍稍平息，一早到現在還沒吃飯呢，車子一轉繞到大智市場吃麵。

長腳麵攤在大智市場內，他向高個子老闆叫了一碗湯麵，切了一盤小菜，悶不吭氣的坐在竹桌前低頭吃麵，已經過了中午吃飯時間，座位都是空的。吃了麵，心情沒那麼煩躁了，心裡掛念女兒，於是返家。

●本文摘自逗點文創結社出版之《停下來的書店》