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【泅愛戀語】愛莉兒⼩姐／日子是百轉千迴以後的決定

聯合新聞網 / 時報出版

備受矚目新生代創作者愛莉兒小姐 初試啼聲之作！《只願在有你的光景裡慢慢老去》書中收錄那些最浪漫的戀人絮語，終將成為最深沉的私語呢喃。但我始終堅信，只要曾在斑斕的愛裡許過⼀次永恆，那些光亮的瞬間，就能與我們共度餘生。（編按）

文／愛莉兒⼩姐Miss Ariel

「好想和世界請個長假。」最近一直出現這樣的念頭，把自己幾乎要逼到絕境。但世界從來不會因為你難過，就停止轉動；時間也不會因為你哭鬧，就停止向前。我們能做的只有武裝好自己的心，不需要把愛藏匿，不需要故作

堅強，但也不能軟爛。

只有正視自己的情緒才能走出迴圈，即使現在才明白，很多事若要有所成長，就得經歷相應的痛苦吧。所以還是讓我痛苦吧，若那是我必須面對的課題，若那是我所嚮往的未來，那麼我不會逃避。

以後也可能會再次質疑自己，甚至懼怕那些選擇是錯誤，而愧對愛自己的人，可是如果我現在不好好過日子的話，就枉費當初那麼認真、那麼努力的心意了。

儘管現在還不甚理想。的確，還沒準備好、很多地方都還不足，但是又有什麼關係呢。因為答案清晰可見，你知道你從未打消過念頭：好比學好每一件事、好比永不忘記真心的人生。

所以滿載的負面情緒也應當煙消雲散，我們還會在途中看見更高的山、更美的夕陽、更閃耀的星星，還有更加溫暖的人們。

日子不應該是我們的毒藥。日子是禮物，是祝福，是百轉千迴以後的決定。

曾經以為成長不過是那麼回事。一個人在國外生活了下來、碰到危險也學會只報喜不報憂，受傷了還是說沒事，夜晚卻獨自蜷縮在被窩裡哭泣。生命裡有很多時候，我們以為不會有人再觸及到的傷口，當它無預警地再次出現於日常，仍痛不欲生。

「是我不夠知足嗎？」

「可是我已經很努力了不是嗎？」

總以為敏感是自身痛苦的根源，時常讓我難過得睡不著覺，什麼事都使我敏感，對於碰觸到悲傷的能力極高，只是後來才發現不是那樣的。因為我的敏感，也時常讓我感覺自己是全世界、全世界最幸福的人。

所以呀，我不會再說我的人生是淤泥了。我的人生，偶爾也是會出現

彩虹的。

我覺得人，應該不是為了長久的幸福活著的，是為了那短暫的、曾感動過的時光而活著的，儘管只是片刻的歡愉，但只要曾在心裡許過永恆，它就會歷久不衰地住進人的心裡頭。

說成長的路途一帆風順，一點也不艱難肯定是在說謊。

我遇過許多需要和現實權衡的情況，時常在同個迂迴裡打轉、反芻、陷入迴圈、自我懷疑，無數次感覺自己要被人群所淹沒或汰換。漫長的黑夜裡，生活是夢魘，讓我一天也無法睡得安穩。愛是惡魔，苛刻地提醒著我的不足。

你知道總會有這樣的日子的。無光的黑夜裡打算和悲傷綿延一生，當我越是想把日子過得充實，換來的卻是無盡的空虛。

但不要怕，黑洞的盡頭一定會有光的。那道光不是來自於他人的拯救，而是我們自己。當我們願意認同自己、相信自己、接受自己的時候，那些面對世界的眼光就變得不足為道了。

所以這一次，我只想用心做好每一件事、深愛著當下、珍惜眼前的人，不再去計較他們的來去。

我沒有信仰，但此刻卻無比感謝上天。如今終於明白 祢 給予我的考驗，或許祢堅信我一定能回答出來吧。無論正確與否，都謝謝人生裡的課題，曾賜予我快樂和悲傷的權利，讓那些溫暖的人不無時無刻安慰著我生命裡的空缺。

●本文摘自時報出版《只願在有你的光景裡慢慢老去（隨書附贈「光景明信片」一組）》


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