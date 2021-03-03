【活動快訊】尋找異空間的入口：《藍屋子》 蔡素芬X王聰威對談
文／聯經出版行銷部
一只錫杯、一塊菊花鑄鐵片、一座鐘或指南針，每個物件，都應有屬於它的故事，是誰所遺留下？
曾投注生命熱情的擁有者，何以將其遺忘？它們又將傳遞至誰的手上？
空間設計師華生，無意地從藝品行帶回了一幅內有一幢藍屋子的畫作，洋式風格鑲嵌著一副東方獅頭門環，閃著異國想像的光澤，吸引他走近、撫觸……竟由此涉入了一段異質空間的歷程，並牽引出對於物件的執迷慾望。同一時，他分別多年的女友露西從日本宮崎回來，到淡水港埠邊的旅館工作，為了替華生搜尋過去海洋年代的物品交易故事，走進了幾代人興建旅館的生命史。
小說家蔡素芬藉由《藍屋子》尋索深藏於物件「流浪的故事」。當畫作中的藍屋門深掩，一場關於時空、歷史往事，及至情感難解的謎，最終將收藏何處？
本次座談邀請《聯合文學》雜誌王聰威總編，與小說家蔡素芬對談《藍屋子》，開啟小說書寫的時空想像。
尋找異空間的入口：《藍屋子》
活動時間｜2021/3/20(六) 19:00-20:00
活動地點｜誠品松菸店 3F FORUM
主講人｜蔡素芬X王聰威
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