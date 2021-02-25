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泰國網紅Alizabeth 新書分享會大讚臺灣健保 直率性格圈粉無數

聯合新聞網 / 時報出版
（圖／時報出版提供）
（圖／時報出版提供）

《不被認同才與眾不同》台北場新書分享暨記者會

時間：2020年2月21日

地點：法雅客信義A9店(台北市松壽路9號地下2樓)

推薦好書：《不被認同才與眾不同》

書名：《不被認同才與眾不同》作者：Alizabeth 娘娘（林正輝）出版社：時報出版出版時間：2020年12月25日
書名：《不被認同才與眾不同》
作者：Alizabeth 娘娘（林正輝）
出版社：時報出版
出版時間：2020年12月25日

泰國網紅Alizabeth 娘娘今年因為疫情，首度留在台灣過年。身為泰國華裔，來台4年每年春節都有回泰國和家人團聚，第一次在台灣過年，她說：「在家吃飽睡 睡飽吃，覺得跟豬一樣，幸好很多道地的泰國餐廳都沒休息，還有很多美食可吃。」 為了讓她更能體會台灣的年節氣氛，在她的新書《不被認同才與眾不同》分享會上，出版社特別安排了元宵猜謎考驗她的中文程度。

第一次出書，Alizabeth娘娘《不被認同才與眾不同》新書就做了三款不同封面，談到出書最辛苦的地方，就是拍封面照的前一天剛好腎結石，封面的表情都在極 不舒服狀態下完成。書內談了很多和家人的關係，聊到家人對於她出書的看法， 她說：「家人很不開心書內沒有她們的照片，雖然出版社當初也希望放，但基於保護家人的立場，最後決定不放。」她也笑著說，這本書出什麼語言都沒關係，就是泰文不行，不希望家人看到書內的內容，因為裡面講了很多他們的壞話。

（圖／時報出版提供）
（圖／時報出版提供）

聊到喜歡台灣的部分，除了天氣很舒適、街道很整齊、交通很便利外，最喜歡台 灣的健保了！去年痛風腳傷開了小刀，因健保最後只付200元醫藥費，讓她直呼怎麼可能這麼便宜。不過談到台灣的美食「台灣重視衛生和健康，不像泰國的重 口味，如果要說喜歡的台灣食物，應該是豬腳飯吧。」

除了身為影片創作者，近期又演出舞台劇，出書是她進入這行後的願望，「刻板印象中，能出書都是聰明人，所以現在已完成心願。」Alizabeth娘娘新書想表達 「我之所以有存在的價值，在於我們不一樣，如果我跟你一樣，我就沒存在的價值」，希望能透過書分享她目前生命歷程給讀者粉絲們，一窺Alizabeth娘娘和影 片中不同的一面。除了台北場的新書分享會活動，Alizabeth娘娘於3/6還有高雄和 台中另外兩場簽書會，也歡迎中南部的粉絲參加。

（圖／時報出版提供）
（圖／時報出版提供）

《不被認同才與眾不同》娘尼新書分享會

高雄場

活動時間｜2021/3/6 15:00-16:00

活動地點｜高雄大遠百17F誠品書店

台中場

活動時間｜2021/3/6 19:30-20:30

活動地點｜台中中友百貨11F誠品書店


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