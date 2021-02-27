【日常省思】陳銘磻／身而為人，不盡完美，如此抱歉！

文／陳銘磻

《令人討厭的松子的一生》是日本作家山田宗樹的小說，描述命途多舛的川尻松子，時運不濟的遭遇。

從小為博取父愛，奮發當上教師，卻為學生頂替竊賊罪名遭革職，離家出走後墮落風塵，和眾多男人交往，遭背叛，跟家人借錢供貧寒的作家愛人過活，卻被當僕人使喚，犯下殺人案件坐牢；出獄後，成為黑道小弟的女人。

憑直覺屈身折節，依靠男人改變自己，漫無節制阻擋對愛的渴求，她說：「只要和這個人在一起，地獄也好，什麼地方都好，我都跟著他，這就是我的幸福。」

潦倒落魄的松子為什麼令人討厭？因為過於袒護學生，寧可毀掉人生；對愛過於飢渴，不懂珍惜自己，即使遭受暴力，被心愛的人逼迫出賣靈肉，毋寧選擇男人自殺後追隨而去，被人發現慘死河邊草叢，僅留：「身而為人，我很抱歉。」的淒楚遺言。

一生追求自體式夢想，藉他人對愛的形式昭著自我價值，不分輕重把人生重擔轉嫁別人。愛，成為包庇她心性懦弱的假象。

這是使松子成為被人討厭的原因嗎？當然不盡如此！一部敘述失敗人生，應該為寶貴生命道歉的小說，讓人見識：「沒有自我，就只能仰賴別人獲得幸福。」

書名：《給人生的道歉書》 作者：陳銘磻出版社：聯合文學 出版時間：2021年2月22日

生命會發生許多事，大半由於看不清、摸不透自己而作祟，你見到的或許只因見到過，你沒見過的未必不存在，只是沒看見而已。太宰治說：「生而為人，如此抱歉」，到底怎麼了？別人提出的意見，可聽，可不聽，但，聽過後才懂得分曉什麼叫志同道合，什麼是隨聲附和！

討厭一個人，不必急著要他從眼前消失，而是讓他徹底在腦海淹沒。良善的人同樣有被討厭的經驗；無故被人討厭或討厭某人，是因我們身上擁有和對方一樣「不好的」特質；若是厭惡某個人，其實正是人性深層面在反射作祟，就是說，你根本是在對方身上投射過去隱藏在自己心裡對他人的情緒反應。

●本文摘自聯合文學出版之新書《給人生的道歉書》。

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