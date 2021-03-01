【詩情話意】林瑞麟／關於你的質性探索

文／林瑞麟

〈關於你的質性探索〉

如果你是貪睡的巨人

台七線就是通天的豌豆，我溯行

輕易竊取你唾沫裡的鼾聲

你半醒，抓住我的手說

那是風與樹靈的話術

我的毛孔張開，閱讀你

手背上浮凸的青筋

一條、兩條，無數條氣根般，攏絡我

在你的黥面上爬梳

在高海拔的遼闊裡探索質性

我一時心軟，席天而坐

你的言詞飽含水分

散發小米的氣味

微醺，我彷彿在臼裡發酵

那是真的感覺，我不推遲

巴陵是參天的巨木，你驕傲

神聖如羽化的長臂金龜

以全知的第一人稱

詮釋屬於高海拔物種的冷然

我仰望，不再擔心與眾不同

你的身段有巫祝的層次

迷人的疏離

串起泰雅質地的想像，風景全開

大漢溪如蛇蜿蜒吐信

勾勒一彎芋色的虹

橋接馬告

你說你是巴萊

摸透部落裡每一株草木

眼神似箭，吹出來的霧緊緊跟隨

我彷彿感受到你帶繭的指尖軟化

讓蜜桃臣服，掀起季節的高潮

你揚起手勢像蝶

領我進入幽靜的古道

石竹灑花，血藤攀談，水氣迷濛

在歷史的織紋裡遇見關於遷徙的腳印

我穿越，面對剝離

不再怕了，但卻不該涉入

我或是一頭失神的山羌

學不會飛鼠的高空彈跳

栽進你的豐饒裡

（本作獲二○一九鍾肇政文學獎正獎）

●本文摘自聯合文學出版之《我們被孤獨起底》。