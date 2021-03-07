【出版推薦】王定國／渡海

文／王定國

海在天上。

周圍的人聽完笑了起來。

如果海不在天上，為什麼看海仍須仰望，懷著一分畏懼的心情？那時，你背著草綠色的行囊，天上無雲而腳下是剛雨過的水跡。冬日黃昏，汽笛還沒響，你擠在隊伍裡的身影瘦弱得像顆發抖的心。母親沒來相送，眼淚早已掉在家鄉，你說此去千里遠，男子漢自會珍重，誰都別難過，記得寫信就好。這樣一說，似乎就靈驗了，家人頓然噤聲看你，彷彿今後的日思夜念，全繫於臨別的一刻，多看一眼，好給夜裡的夢境留下幾許相思。

而你卻又悄悄跟同伴說，海在天上。因為，天底下那麼多隨風飄著的揮別的手巾，簡直就像白得過分的船帆。那些白色手巾一張比一張小，卻又一張比一張不安，時而飄蕩時而靜止，遠看更像一片片的浪，碼頭上的浪。你在那白色浪裡巡望了幾回，也在浪裡頻豎耳；在那麼多被喚起的名字中，唯獨就是找不到自己。那些手巾都是用來揮別情人的吧？你想了想，眼淚掉了下來。

一九七五年十一月九日，渡海日，風起雨驟，台灣至南竿......

整頁筆記已發黃，獨留長長短短這一行。至今你仍然無法想像，那一段渡海的航程，為什麼給你帶來那麼豐富的啟示。海上的幻景使你驚異得忘了鄉愁，張眼一望，到處都陌生：陌生的波濤，陌生的海鳥，陌生的鹹味，陌生的地平線。就因為衝著這陌生，你想那波濤處必有寂寞的島，那海鳥的故鄉就在落日深處，那漸行漸近的灰肚船裡也許藏著紅臉海盜......

當同伴們紛紛暈船躺下，你卻仍站在甲板上極目望遠，從沒想到有那樣廣袤而浩瀚的汪洋，就在世界的一角，日日夜夜的橫溢、洶湧、澎湃。也從沒想到，當軍艦航行了一天之後，遠方仍然是一條永遠的地平線；海的壯闊，水的無盡，在那一夜裡完完全全體會了出來。而現在海不在天上，也不在眼底，你已踏入社會，如同魚群游進江湖。剛開始是一種新鮮的期待，碰觸後卻形成一股奇特的感覺，你發現人們終日忙碌，都已忘記微笑，彷彿生存的意義只為工作：不停的工作，不停的拒絕微笑。你也曾想大聲疾呼，企圖改善人們這種愚昧的生活方式，可是到有一天，自己卻也停止了微笑，突然沉默起來了。你發現原來生命中存在著許多病痛、疾苦和悲戚呵。人們雖把人生喻為苦海，但你想起當年渡海，所聽所見，都是壯麗的海天一色，是狂蕩的山一樣的浪，是一片片遙遠的靜和一分令人覺得偉大似的茫然，除了這之外，哪來的悲歡離合呢？

有一次，你聽了一場宗教的代禱演說，曾當場不自禁的笑出聲。你感到好笑的是台上的人說得過分誇張；但是再看看台下的人群，黑壓壓擠滿一片，每雙眼都流露著傾訴的慾望，每張嘴都啞然而空洞，好似期待著晨曦、空氣和新鮮的泉水。宗教的看法見仁見智，但信仰確是一種力量。那人說，有的人說過謊，有的人搶劫錢財，有的人偽善、做假買賣、遺棄女人、拂逆雙親和虐待小孩等等，這些人都有罪，凡有罪者都到天主的身邊來，祂必以身上的寶血來洗淨你們的靈魂......話畢，但見台下眾人紛紛低頭，虔誠的向一個不知的領域訴說著心裡的願望。你看著身邊的人群，個個是亟欲救贖的靈魂。你情不自禁的發笑，是因為突然想起每天出門後的自己──在路口闖紅燈，穿越單行道或是在放學後的學生隊伍前猛按喇叭，是否也有罪呢？即使有罪，也該抱怨幾聲無辜吧？生活的擔子比起當年背上的草綠色行囊，畢竟是沉重了數千數萬倍。你不安的搶時間，只為求得一分信許和讚賞，以便在競爭的人際中保住自己的位置。你笑起來，是因為這個辛苦得來的位置，也不若當年所站的甲板，可以遠望海的平闊深沉，可以愜意的枕著潮聲，靜聽海鷗們拍水弄羽。你離開甲板，海仍然托住天空，藍著無邊的潮水；但你發現如果一離開工作的位置，也許生活馬上就亂了秩序，真理就看不見，今晚注定就是一個長長的夜。

你問過父親，為什麼人生都是這樣？他笑而無語，不像哲人帶你上山悟禪，也沒有拿演說家的方式來演繹生死病老。他只摸摸你的頭，叫聲孩子，像給家裡的小灰抓一粒蚤子一般。

原來，父親只是有意用沉默來使你主動想起他那過去的歲月，就是一部活生生的歷史。當他痛苦的時候，也許小小的你正在安逸中；當他快樂或滿足，也許又是你長高了，得好成績了，找到第一份工作......的時候。從而你發現，活著竟然負有那麼多的責任，而痛苦呢，只是其中的義務......

你仍然慢慢的走進人群，像漁夫扛著網來到海邊。就這樣，兩個海在腦海，常常混成一個矛盾的夢境。你時而出現在一九七五年往南竿的途中，時而跌跌撞撞的返回八○年代的漆黑的斗室。你夢見自己既浮在海上，卻又忽然掉在車轍之中，中間隔著的，是一道匆促的光，像兩座隧洞之間短而密集的日照，在轉換間把你從夢中驚醒過來。

但是，你很快又聽到了汽笛。

●本文摘選自聯合文學出版之《美麗蒼茫》。