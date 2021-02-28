《緬甸的未竟之路》源自殖民者留下的矛盾困境

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書名：《緬甸的未竟之路：種族、資本主義與二十一世紀的民主新危機》 作者：吳丹敏（Thant Myint-U） 出版社：馬可孛羅／城邦文化 出版時間：2021年2月3日
書名：《緬甸的未竟之路：種族、資本主義與二十一世紀的民主新危機》
作者：吳丹敏（Thant Myint-U）
出版社：馬可孛羅／城邦文化
出版時間：2021年2月3日

文／吳丹敏 Thant Myint-U

從十月二十三日夜開始，穆斯林佛教徒的致命衝突再度爆發，這一次在皎漂（Kyaukpyu）鎮上和其周邊地區。該區域有些穆斯林類似北邊較靠近孟加拉處的穆斯林，講孟加拉語方言，自認羅興亞人。但皎漂境內有許多穆斯林，來歷大不相同，居住在此已有數百年。一六六○年，蒙兀兒皇子沙舒賈（Shah Shuja）輸掉皇位爭奪戰，帶著家人、女眷、侍衛、大批財物逃到位於若開的王廷，希望得到庇護，結果並不順利。據當時（來自新阿姆斯特丹的）荷蘭商人記述，沙舒賈想推翻收容他的若開王，反遭若開王殺害，他的許多隨從跟著被屠，但有些人保住性命：數百名跟著此皇子一起過來的軍人，併入若開王的軍隊，其中大多是阿富汗人，以弓箭手為主。他們的後裔被稱作卡曼人（Kaman），卡曼一詞源自波斯語的「弓」。就是這批穆斯林—卡曼人—住在皎漂。

與身分受到質疑的羅興亞人不同，卡曼人獲承認為原住民族，其祖先在殖民時代許久之前就住在緬甸。在皎漂周邊的村子，他們與佛教徒比鄰而居，相安無事數百年，操著同樣的緬語方言。

埃埃索覺得問題不在卡曼村民，而在皎漂鎮穆斯林區裡的「孟加拉裔」搗亂者。她認為是他們先挑起暴力，導致信佛教的若開人回擊。「才幾天，就全面開打，佛教徒燒掉穆斯林建築，穆斯林以彈弓（jinglee）反擊。我看到軍人對空鳴槍，但軍人或警察的數量根本不足以鎮住大局。我大多待在自己房裡，但能看到遠處的火光。我們害怕極了。我們的男人輪流守街，謠言滿天飛。『卡拉人逼近了！』『他們要過來捉我們了！』我們好幾天沒睡。然後我們看到穆斯林搭小船離開，看到他們離去，我們鬆了口氣。」

日暮緬甸。（圖／Unsplash）
日暮緬甸。（圖／Unsplash）

其中一個離去的穆斯林是埃埃索的童年好友。「我為她感到難過。她搭車離開。我知道她離開時在哭。她送了張紙條給我，紙條上說她得離開，除了身上穿的衣服，什麼都不能帶。我想幫忙，於是，我和其他幾個朋友，竭盡所能收集了衣服和其他必需品，偷偷送給她。如果被信佛教的若開人發現，他們會把我們殺了。她先是去了被迫離開家園者的收容營，但因為她家有錢，他們想辦法去了仰光。從那裡，她找到位於卡達（Qutar）的工作，目前人在那裡。自分開後我就沒見過她。我們有時在臉書互相小小致意一下。」

在緬甸和平中心，覺尹萊一直密切注意情勢演變。二○一八年我和他講話時，他說：「二○一○年前，對若開邦北部的大部分穆斯林來說，情況就很糟。『邊境警察』（Nasaka）殘酷無情。就像種姓制度，穆斯林屬較低階種姓。但那時他們認了。有天有個政府官員告訴我，『看看我的本事』，就在街上甩了一個穆斯林一巴掌。二○一一年前，穆斯林覺得自己的處境只能認命。但二○一○年他們投了票的那場選舉和二○一一年政治改變之後，他們不再那麼認命。他們希望得到國際支持。二○一二年我和他們講話時，幾乎沒人自稱羅興亞人，但二○一二年晚期，每個人都這麼說。」

政府力量非常薄弱。二○○四年情報機關廢除，使政府幾乎全盲。這時，邊境警察也解散。剩下的保安機關不清楚若開邦的情勢，尤其是該邦北部的情勢。在新憲法下，軍方也要退居二線，由配備二次大戰點303英吋口徑步槍的普通警察替補，此款步槍品質堪慮。覺尹萊記得，二○一二年暴力事件期間，若開邦首席法官吳皎克（U Kyauk）和三名警察受困某建築頂樓，被穆斯林暴民包圍。法官要警察朝群眾開火。帶頭的警察說他未獲授權。法官高聲說：「我是首席法官！我授予你權限，開槍！」其中一名警察終於扣下扳機，但槍未擊發。

二○一三年，暴力復熾，這一次發生在若開邦境外。在若開邦，涉入衝突的暴民，既有佛教徒，也有穆斯林，但這次，暴力受害者幾乎全是穆斯林。曼德勒南邊大鎮密鐵拉（Meiktila）是這波流血衝突的中心，三月的幾天期間，多達五十人喪命，一萬兩千人被迫離開家園。四月，暴力潮蔓延到仰光附近的奧甘（Okkan），數十個穆斯林店鋪被燒得精光。一個月後，在東北部靠近中緬邊境的貿易重鎮臘戍，揮舞鐵棒的暴民毀掉一間清真寺、一所學校、一間穆斯林經營的戲院。在臘戍遭攻擊的穆斯林包括許多信伊斯蘭教的潘泰人（Panthay），即來自雲南的突厥人、蒙古人後裔。八月，在瑞波（Shwebo）附近某村，手持長刀的暴亂者，唱著國歌，燒掉穆斯林店鋪，阻止消防員滅火，甚至傷害一名欲介入的政府部長。最後，十月，在孟加拉灣邊有成排棕櫚樹的沿海城鎮山多威（Sandoway），惡徒殺害五名穆斯林，包括一名九十四歲老婦。

各樁暴力事件的引爆點各不相同：在密鐵拉，暴力始於一對緬人夫婦和穆斯林店家的爭吵；在奧甘，發生於一名穆斯林婦女據稱無意間撞到一名見習僧之後；在臘戍，發生於一名穆斯林男子與一佛教徒女子爭吵，結果該男放火燒該女子之後；在山多威，發生於有一女佛教徒遭一男穆斯林強暴的傳言之後。這些事件起因各異，但情況相同：穆斯林傷害女佛教徒或僧人之事傳開，引發眾怒，憤而施暴。

逞凶施暴的狠勁令許多緬甸政治人物震驚。「在那裡見到的事，我處理不了。」妮拉婷（Nilar Thein）說。她是前政治犯，一九八八年幫忙領導過挺民主的抗議，這時前往密鐵拉欲平息當地亂事。她描述了她眼中「無政府、無法形容」的情況。有人篤定認為暴力事件有人挑起。另一個一九八八年抗議領袖敏哥奈（Min Ko Naing），歸咎於「恐怖分子」，說他們是「外地人，非本地人」。他也指責保安部隊太無作為。

在許多地方，都有佛教僧人保護穆斯林。例如，在臘戍，有個佛寺主持，名叫吳彭南達（U Ponnanda），讓一千兩百名穆斯林入寺避難。「我出於人道理由歡迎他們入寺，給他們食物和棲身之處，」他說，他身為佛教徒，就該保護最弱勢者。「我們能照顧每個人，不分族類和宗教。」

在密鐵拉，佛寺主持烏維圖達（U Vithuddha）於暴亂最烈時，讓一千餘人入寺避難，包括八百名穆斯林。他庇護穆斯林的消息傳開後，憤怒群眾於午夜後包圍佛寺，要他交人。他深信凡是真正的佛教徒，面對此情勢，只有一個反應。「如果你們真想要他們，就得通過我這一關。」他告訴暴民。他提醒他們佛陀教人慈悲為懷，深深覺得一般百姓不是問題根源。避難他寺裡的佛教徒、穆斯林，彼此交談，共享食物。「有隻看不見的手。」他說。

（圖／Unsplash）__
（圖／Unsplash）__

「這是我活到這歲數所見過最複雜的情況。」二○一三年有個聯合國資深調解員告訴我。他在拉丁美洲、非洲、巴爾幹半島、亞洲調解過十餘場衝突。在緬甸，和平進程涉及政府（政府本身又分成總統、他的內閣、軍方、國會四股勢力）和數十個「民族武裝組織」，其他叛亂勢力和民兵團體則冷眼旁觀；現役將領、退役將領與翁山蘇姬、全國民主聯盟互鬥，數十個其他政黨和此時已存在的數百個公民社會組織相競爭，全都想置喙國家的未來；佛教徒和穆斯林暴力相向日益升高，主要發生在若開邦，但也擴及國內其他地方。各大國（包括中國、美國、日本、印度、英國和其他數個政府），爭奪對緬影響力。

問題核心在於緬甸政府仍未能控制國土全境，社會對於誰是自己人、誰不是自己人未有共識。這兩者都是殖民統治遺留的問題。一九四八年，英國人留下一個公權力不彰的國家，英國人離開才幾個月，這個國家就打起內戰。和平進程一開始很順利，但針對如何將國家緊密結合在一塊，未有真正長遠的策略。對中央掌權者來說，老辦法很簡單，就是在戰場上打敗敵人。但這條打造國家之路—用武力解決—既不受歡迎，也大概不可行。就在更開放、更民主的政治體制努力站穩腳跟時，與認同歸屬密切相關的問題漸漸成為必須解決的難題。這絕非出於巧合。在沒有其他意識形態或行動目標的情況下，誰都看得出，以身分認同為基礎的動員是在政治上取得上風的有效辦法。搗亂者看出挑動民族對立對己有利。但更重要的，這裡不存在將緬甸打造為真正多民族、多文化之地的願景。

●本文摘選自馬可孛羅／城邦文化所出版之《緬甸的未竟之路》


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