貞女傳、模範婦僅是官方假象？國家權力推節烈文化的現實悖論（下）
前情提要：貞女傳、模範婦僅是官方假象？國家權力推節烈文化的現實悖論（上）
《明清閨閣危機與節烈打造》書中有別於過去婦女節烈史的探究過於依賴和相信官方文本所造成的誤導，舉出許多過往不查的實際案例，或從官方文本不合理的蛛絲馬跡中，推敲出婦女殉死情節不乏編造和臆斷等現象。
文／盧建榮
在筆者長年研究打造節烈文化這一議題過程中，逐漸懷疑不實踐、或反對實踐節烈規範的力道，相當巨大。當然，這是一點一滴地摸索，才逐漸清晰的。最早，筆者接觸十一世紀以前，各式節烈文本的製作，確定符合官方意識形態的節烈規範，其在社會受到遵行的情形，並不踴躍。相反地，父母對於女兒遇不幸婚姻的處理，多半成功幫助女兒改嫁、或再嫁成功。這是生活現實風行的，是站在與官方倡導節烈的對立面。易言之，生活現實的習俗與官方倡議的高標女德其話語，形成巨大反差！這是一個重大發現。另一個重大發現是，官方製作的節烈文本，在抗拒性侵這一情節編織上，摻有造假的手法。亦即，敘及女性在受辱當頭，會有餘裕辱罵施暴者的文化卑下，或不文明。這番話，筆者特稱之為「文化罵戰」。筆者直接拆穿，文本作者是事發現場的缺席者，不可能得知受害者向施暴者如何振振有詞。文本作者這種造假的伎倆，相當不合情理之甚。特別是施暴者為非漢族男性的話，他們如何聽懂文明的漢女在向其作文化喊話的內容呢？
之後，筆者注意到明代有一種專門訓練少男成為繡花婆的學校。這些少男畢業後，專事出入大戶女兒閨房，名為教少女繡花技藝的「女紅」老師，實為趁機偷香竊玉的淫棍。這種類型的性侵事件，均因苦主是地方名望者流，加上此類「家門不幸」之事不為外人所知，這種本應是城裡人們談資的不幸事件，都被苦主給掩蓋下來。這些苦主掩蓋行動的本身，意味著他們是反節烈規範的行動者。苦主家庭的父母為了女兒將來幸福計，寧可假裝女兒沒發生過任何不幸。所以，在父母和女兒合謀之下，他們面對女兒受性侵事件，決定要求女兒切莫實踐節烈規範。在帝國四處遊走的淫棍通常得售所圖，從未付出過受懲的代價。但有位淫棍例外。他叫桑冲，在明成化年間被官府查獲。在招供之下，他於十年遍遊三省過程中，性侵一八二位大戶閨女！官府更從他身上，查知他受訓學校校長也是性侵老手，並訓練不少徒弟。而桑冲於犯案前先訓練七位徒弟，這才下山各自分途去獵艷的。筆者稱此女紅男校為淫魔派。他們荼毒天下、毀盡多少良家女名節，卻始終逍遙法外。這是筆者找出不實踐節烈舊風俗的一大突破口，這表示官方意識形態穩居優勢地位的同時，反官方意識形態的舊風俗，仍然頑強存在著，而且以流於地下的策略雄踞在日常生活現實中。支持節烈規範的文化菁英有著官方護持、表面上取得話語權，但日常實踐上暗中存在反節烈的舊俗，兩者各有文化領域，且做到「河水不犯井水」的平衡態勢！筆者必須指出，不實踐節烈的黑數，恐大過節烈實踐者的正數，還多得多。去調出明清龐大實踐節烈數據，說超過之前實踐數據，便斷稱明清節烈文化風盛。這是研究此一議題的一大迷思。
又一個發現不實踐節烈規範的突破口，出現在戰地常見的敵我雙方從事超限的姦淫擄掠女口的作為，在戰爭結束後，龐大受俘女性等待官府遣送回籍安置。這些戰地受俘女性，意味受過性侵卻倖存下來，而成為日後官府戰後善後的一大行政負擔。筆者特舉清初三藩之亂期間，于成龍先後任湖北黃州知府，以及福建按察使任上，我們看到于氏於戰後安輯流亡行政措施中，有大量遭俘婦女需要他去從事送返原籍的安排。在戰地裡，湖北迄未出現一則節烈故事，而福建留下數十則節烈故事，這讓筆者警覺到事情原委或許如右：戰地即令遺有實踐節烈的樣本數，但比起不實踐節烈如天文數字般的黑數，可是相形見絀了。
第三個發現不實踐節烈規範的突破口，是筆者從文化菁英中，有同情夫亡和受辱經驗的婦女，主張不應殉死蹈節，而應回歸儒家根據「三代」歷史經驗，是不作興實踐節烈準繩的。這是筆者發現，敢跟官方意識形態嗆聲，且不以不守節為非的，是比較符合日常現狀文化者。這位代女性發聲者是歸有光。像歸氏比較傾向不倡導節烈的人，還大有人在，在清初有幾位。前述于成龍雖未明白表明立場，但從他靜悄悄安置女俘的工作表現看，他應與歸有光懷有相同立場。這類文化菁英只做不說，但站在反官方意識形態立場則昭然若揭。
據上析論，首先，筆者傾向說，可能還會有一些揭發日常現實為反節烈的突破口，等著研究者去發掘。一旦證據舖天蓋地而來，我們對明清政府倡導節烈、以及社會實踐節烈風氣的方方面面，才會有更精準的掌握。一言以蔽之，舊、新兩風俗，分別代表日常生活現實的一面，與官方意識形態握有話語權、想去創造和再創造新女德的一面，其實雙方各有地盤，只是一暗一明罷了。
其次，國家及其文化菁英代理人，在擁有權力優勢上，強推節烈規範，使之成為新風俗。表面上看來，社會上不存在挑戰節烈價值的聲息，節烈價值有著望風披靡的立基。其實，反抗是存在的，抑且不實踐節烈的慣習（habitas）是暗中進行的。這部分彰顯了女性能動性的一面。她們更受到一些實質的社會奧援，諸如父母和少數文化菁英借先秦儒家之勢使力，因而並非孤單且完全無助。在性別文化一區塊，以國家為主導力量，想要更逼迫婦女受到控制，但日常生活現實面則守住先前偏向男性的「三從」之義，與男外女內分工這一底線，不使之再往下墜落。（下）
●本文摘自紅通通／暖暖書屋出版之《明清閨閣危機與節烈打造》。
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