速描愛情作家溫小平：即使難免寂寞，也希望你能幸福

（圖／Unsplash）

文／溫小平

寂寞序

即使難免寂寞，也希望你能幸福。

那段少女時期的記憶異常深刻。

住在山裡，入夜以後總是有各種奇怪聲音充斥，但是媽媽不在家，帶著妹妹去聚餐或是欣賞表演，我獨自瑟縮在一坪大的房間裡，讀那隔天要考試的課本，心裡恐懼著莫名的鬼魅，害怕無邊的孤單。

如今回想，卻覺得那時候的自己很寂寞，那是超越孤單的一種消沉，如同不耐水性的我，就這麼被浪頭打入海水中，抬不起頭，無法呼吸。

於是，我放下課本，讀小說、跟筆友寫信，思念遠方暗戀著的男孩，就這麼熬過，一夜又一夜。直到如今，我還是這樣排遣寂寞，不讓那樣的魅影盤據心頭。

我們總以為，有了愛情、有了愛人，就不會寂寞，別傻了。無論你是一個人、兩個人或三個人，照樣會寂寞。

因為，相遇以後，或許譜出永恆，但也可能讓你們的心支離破碎。原以為甜美的人兒，也可能有著鬼魅的面容、魍魎的心腸。

雖然愛情不一定帶來快樂，而幸福總是擦身而過，可是，我們依然如飛蛾撲火，前仆後繼，直到失去了愛的力量。

到底，愛情是否可以一輩子，或只是一段回憶？沒有愛情，也可以幸福嗎？

親朋好友裡，看似幸福美滿的夫妻，其實卻是貌合神離，在雙人床上永遠背對背。而當兩顆心像日之東、月之西一般，只能遙遙相望，踏出的卻是幸福的步伐。只要我們願意，可以改寫屬於自己的結局。

有些人拒絕婚姻，或是因為情傷而徘徊時，卻不小心介入了別人的感情，以為可以悄悄藏著、掖著，卻在不經意間，讓自己體無完膚。而夜夜點著最後一盞燈的人，終究看清事實，放棄等待，換個方向，在自己的影子裡尋找明天。

就是因為愛情的樣貌多變，所以，我喜歡打撈愛情。而在匆忙的時光節奏裡，我最常以極短篇方式書寫，在捷運、高鐵或飛機的須臾之間，愛情就這麼掠過眉梢，不知不覺，心跳漏了一拍，雲裡霧裡，撞見讓我感動的情愛。

速描愛情書寫者溫小平:「不管走過的是一條甚麼路，遇見了甚麼人，孤單、寂寞、浪漫、幸福、痛哭、失眠......，都是一種收穫，生活的結晶。」(圖／暖暖書屋文化提供）

不管走過的是一條甚麼路，遇見了甚麼人，孤單、寂寞、浪漫、幸福、痛哭、失眠….，都是一種收穫，生活的結晶。

有一年，我去北歐旅行，那也是我感受最孤單的一次旅行，花費十幾萬，幾乎一路都不開心。

第一站就是瑞典的斯德哥爾摩，自由活動時間，我帶著簡易旅遊圖，獨自穿梭在古意盎然的小巷子裡。集合的時間快到了，我決定從海邊繞過去，走啊走的，遇見馬拉松比賽的選手，走啊走的，開始下雨，我成了狼狽落水雞，走啊走的，我發現不對勁了，這個方向到不了集合的遊覽車。當機立斷，立刻回頭，找到來時路，雨更大了，時間逼近了，偏偏我還忍不住拿起相機拍攝沿路的雨中美景。

在錯綜複雜、大同小異的巷道間，勉強找到港邊的遊覽車，渾身透濕的奔上車，在集合時間的最後一分鐘趕上，不用罰錢。迎接我的，是一車子的冷漠眼神，因為下雨，他們早早上車，坐等枯等了我許久。還有人幸災樂禍說，「真可惜，就差一分鐘，就可以罰錢了!」只有一位團員關心的要我趕快把濕外套脫下來，擦擦身上的雨水……。

沒人關心我曾經的遭遇或安危，我死我活，與人無關，當時，我難過得差點掉下眼淚。

失戀失婚的時候，就是這樣，別以為大家懂你、體諒你，會來安慰你，不，那是不可能的，再苦再痛，還是要我們自己挺過去。

於是，我學著品嘗寂寞、料理孤單，甚至讓傷口感受春風，在別人的故事裡，撒下幸福鹽巴。

這就是愛情，各自品味出不同味道。即使寂寞，也好。

〈非關寂寞〉

原本想寫小三的故事，大老婆、男人、小三或小四，後來想，情愛中的悲傷戲碼不只是外遇或變心事件，還有其他，遂有了這本極短篇愛情，故事雖短，情卻長。

選擇「暖暖書屋」，除卻住過暖暖，也是不少人稱我為「溫暖作家」吧！而在字裡行間，也有我情愛的蛛絲馬跡，你尋得到嗎？

●本文摘自暖暖書屋文化出版之《在幸福與寂寞之間擺盪 這就是愛情》序。