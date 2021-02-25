貞女傳、模範婦僅是官方假象？國家權力推節烈文化的現實悖論（上）

文／盧建榮

官方意識形態操作與日常實踐現實的悖論

中國男女地位不平等，自古就有片面要求女性在一生三種社會角色扮演上，要依從男性（「三從」），而在勞務付出上，要謹守「男主外，女主內」分工原則。這在帝制時期，更形成國家意識形態，由國家部門（包含代理它的文化菁英）全力播放。到了公元第三、四世紀，更是大為加碼，對女德要求，只許一生結婚一次，這是說女性一生只能有一位性伴侶，而且是在婚姻條件下。萬一遭遇性暴力，為了這突發強加的性關係，女性只有以死捍衛清白。從三、四世紀直到十三世紀，國家及其代理菁英打造以上「節烈文化」，成效有限。但十三世紀蒙古人殖民統治中國時，因引進蒙古婚俗：「收繼婚」，意外導致中國婦女遇夫死亡，群趨守寡一途，否則就要改嫁給小叔。這造成守寡風熾，寡婦量暴增。時為十四世紀事。到了十六世紀中葉，女性在因應性侵後處境上，群趨赴死以衛貞節一途。這造成貞女烈婦數陡漲的現象。至此，以國家權力為根基的節烈文化推動，看樣子大獲全勝，一直維持到二十世紀二○年代才全面退潮。

在片面要求女性守節上，國家享有話語權，幾無任何形式上的針對性言說，可與國家抗衡。如此，女性只能遵從節烈規範一途嗎？筆者認為未必。在表面可見的文化領域裡，我們的確看到，支持節烈文化態度的行動者，幾乎成為促進婦女守節的強大奧援。這些擁節烈文化的人中，有私人領域的父母和公共領域中的在地知識分子和官員。但父母在對待自家女兒和別人女兒（即媳婦），於實踐節烈規範上是有矛盾的。父母總是流於寬待自家女兒，而嚴待別人女兒。當女兒遇夫亡或遭性侵，為人父母者不是熱衷幫女兒再嫁，就是極力掩蓋女兒受到性侵的事實。反過來，父母成為舅姑，在遭遇兒子死亡，或是媳婦慘遭性侵的關頭，這時的父母多半要求媳婦守寡在家，或是殉節以榮耀家門。父母對節烈規範，要求女兒或是對待媳婦，產生嚴重悖論。

捲菸卡上描繪多位古代婦女立於鏡前。（圖／紐約公共圖書館The New York Public Library 提供）

這樣的文化悖論，關係到中國在實踐節烈上，是依託國家去創造或再創造新的習俗，這是顯性的。相形之下，反對實踐節烈文化，是一種委婉而暗地的反國家文化政策，但它是以一種隱性的方式存在於日常生活當中。反節烈實踐的，可追源到十三世紀之前中國根深蒂固的舊習俗。那時節，婦女在婚姻和家庭文化領域中，擁有較大能動性，可以夫死再嫁，更甚至夫在因協議離婚而改嫁。而不幸慘遭性侵的女性，社會也能有所包容。

實踐節烈的風行，是後生物事，它們並無法吞噬以前不實踐節烈的舊習俗。然而，實踐節烈由國家以正規管道在強推，使它居於明顯可見的正統文化位置上，而無視節烈的舊習俗，要在日常生活場景上存活，只能以流入地下方式繼續操辦。而就在出版和印刷這一文化區塊裡，讀者只能讀到實踐節烈的故事和思想，節烈的能見度和曝光度籠罩整個出版市場。這造成今天我們所習知的節烈風熾的假象。

書名：《明清閨閣危機與節烈打造》作者：盧建榮出版社：暖暖書屋文化出版時間：2021年12月10日

事實並不如此。拒／抵反節烈的舊習俗並沒有在節烈風熾的近六百年完全絕跡！它們是存在，只是不被紀載，人們就誤以為，拒／抵節烈的具能動性的婦女早已一去不復返。

這一顯性新習俗與另一隱性舊習俗之間的拉扯，是筆者大膽提出的假說。在此之前，前賢多以線型直線史觀去觀察中國官方提倡、實踐節烈規範這段歷史，多認為節烈文化至明清時代而大倡。可是，筆者經研究指出，一方面擁節烈文化者在明清時代固有亮眼數字表現，但比之反節烈文化者量體數之不盡的天文數字般的黑數，只是小巫較大巫。沒錯，這個反節烈文化的黑數，是不易被查知的。筆者是經由一些線索才逐漸認清，舊、新習俗形式其呈現方式，是以反節烈文化和擁節烈文化的可見格局在拉扯之中。這是對節烈課題的一種新的詮釋。（上）

●本文摘自紅通通／暖暖書屋出版之《明清閨閣危機與節烈打造》。