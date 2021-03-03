被指派「遊走法律邊緣」工作，接嗎？其實你有聽命公司以外的選擇

文／羅伯‧切斯納（Robert Chesnut）

誠信不足所帶來的傷害，沒有盾牌擋得住。真正問題在於，對誠信一事沉默不談，會讓是非對錯變得模稜兩可，讓機構裡每個人都有點不確定、有點緊張。然後很可惜的，會有少數人利用這個大部分人不安的沉默，合理化自己的自私行為。機構對於員工和主管應該遵守的價值不具體說清楚，就是現在爆發這麼多倫理危機的原因之一。

企業必須「刻意誠信」

儘管不同倫理規範有很多共通主題，卻沒有一套可以直接套用在任何企業。各企業都須刻意確認自己的價值觀是什麼，並清楚闡述，讓所有階層的所有員工，包括董事會在內，都遵照這套所有人同意遵守的價值觀，待人處事。這不是單純的上行下效而已。對企業最高層而言，這意味所有領導人都同意遵守這套，適用於所有人的規則，同時依照這套規則管理公司。

綜觀全球，透明度是個能強化刻意誠信、威力強大的行為修正器。進一步說，誠信著重的是你個人選擇，而非有沒有人在看，或知不知道你做了什麼。不過，我們還是要接受世道已變：在二十一世紀，不管哪裡都有人在看。

以前可能的隱私，現在都是公開資訊。和你爭奪晉升機會的對手，可能握有你傳給其他人，嘲笑某位董事或某位招募經理的簡訊。言行合一或合於承諾的需求，隨著盯著我們看的人數直線上升。一旦我們言行不合一，很快就會成別人口中的八卦主角。

【考驗時刻】

泰利是厲害公司資安部門的新員工。有天技術長蒂娜請他去會議室一趟。蒂娜交給泰利一張卡，上面印有厲害公司競爭對手的顧客資料庫伺服器位址清單，還有使用者名稱和密碼。

蒂娜冷笑道：「我們在Blind軟體上看到一些貼文，看起來這些人想駭進我們公司。我們有業務在路上撿到這張卡，他不是偷的，不是買來的，也沒有主動和別人要這東西。這樣玩很公平。」她將桌上一台筆電推到泰利面前。「我要你去離公司遠一點的地方，找間有網路的餐廳或咖啡店，用這台筆電試看看能不能登入他們的顧客資料庫，再讓我知道你有什麼收穫。把所有可能和公司有關的資料下載好，所有你找得到的資料夾也都複製起來。除此之外不要拿這台電腦做別的事，做完還給我。」

泰利結巴問道：「我們有通知聯邦調查局嗎？」

「之後會，現在我們需要證據。我們要搶在他們登入之前拿到所有資料。」蒂娜說完起身，又說：「別讓我失望，泰利。你的未來一片光明呢。不要跟任何人提到這件事，這是高機密任務。也不能對你主管說，懂嗎？」

保護公司資料很不容易，但泰利該怎麼處理這個任務呢？

1. 泰利應該直接去法務長辦公室，要求單獨談話。他應該趕快更新履歷，做好心理準備，如果法務長也要求他照蒂娜的話去做，他就自請離職。

2. 泰利應該去找他的直屬主管討論他和蒂娜的對話。他會希望有主管作證，他只是聽蒂娜的命令行事。如果他的主管也叫他照蒂娜的話去做，那就是另一個命令，他不用為此負責了。不過他應該寫工作日誌，記錄過程中發生的每件事，日後可以為自己辯駁。

3. 如果公司在Blind上發現自家網站被駭的證據，傳聞大概就是真的；這場戰爭是競爭對手先開始的，他們被報復也是活該。

書名：《Airbnb改變商業模式的關鍵誠信課》作者：羅伯‧切斯納（Robert Chesnut）出版社：商業周刊出版時間：2021年2月4日

【情境討論】

蒂娜向泰利提議的情境，可能會讓泰利犯下經濟間諜罪，這是刑事犯罪的一種。使用不屬於你的帳號，明知且故意登入私人資料庫，就像在一台保時捷旁邊地上撿到一把車鑰匙，拿鑰匙去試那台保時捷，然後把車開走。你認為這台保時捷的車主兩週前偷了你的豐田Civic，但這和你的犯行有關聯嗎？並沒有。登入一個你知道你不該有權限登入的資料庫亂翻一通，你刻意使用不實認證，通常被起訴的罪名是通訊詐欺。本案中還會再加一個盜用營業祕密的罪名。

Blind上面的資訊可能真的是內部流傳出來的資訊，但也可能是捏造的。由於Blind上面都是匿名貼文，上面任何資訊都不構成證據，不能當成前述行為的理由。

泰利面對一個棘手又壓力重重的難題。如果要實踐誠信，他要先想好長遠規畫再行動，因為這次他的回應將對職涯產生決定性影響。泰利當初進公司時簽的雇傭合約內容，包括他會遵守法律，而這項承諾是所有倫理守則的效力基礎。不論何時何地，只要是明顯違法的要求，就算是技術長提出的，被要求的員工都要謹記華盛頓砍倒櫻桃樹的故事：「不，我知道這樣做違法，如果你要我犯法的話我就不幹了。」

效忠主管不能當成上述行為的藉口，對盜竊祕密的競爭對手以牙還牙也不能當藉口，單純服從命令也不行。而且，我們會覺得一個品格良好，願意拒絕這種事的人，在其他地方會很難找到工作嗎？我個人並不這樣覺得，本題答案是選項一。

承諾遵守法律，是所有倫理守則的正當基礎。

●本文摘自商業周刊出版之《Airbnb改變商業模式的關鍵誠信課》。