絕版文具圖鑑、觀察筆記！《大人小學》上一堂百年文具發展史

文／桑德、札司丁

一個轉角，我穿越了百年

好久以前，我人在東京，記得那是一個春天即將到來的冬末午後，偶然的機會下，我獲得了一個蓋滿灰塵但卻全新未使用的文房木盒，木盒的開關是一種半月型的金屬勾鎖，帶著一點點的鏽斑。

我小心翼翼地打開，裡面井然有序並排者六枚半弧形竹製長尺，以及六枚半弧形竹製短尺。一開始以為是日本祭祀用的鎮物，因此我用緩慢的速度拿起，謹慎又帶著敬意，當我仔細端詳上面的刻紋時，啊！原來這是一盒「比例尺」。

由於家父本身為室內設計師，從小習慣在一旁看他繪製設計圖，在他的製圖桌上，總是會有一副三角柱造型的長尺，這個長尺一共有三面，每一面都有兩種尺度刻紋，每個刻紋所代表的比例都不同，從一百分之一到六百分之一，三面共六種比例。

（圖／Unsplash）

在製圖時，我們會選擇一種比例進行製圖，當我們選擇兩百比一時，就代表著，這個尺寸實際要放大兩百倍。

這盒竹製比例尺，據說是一九二零年代的產物，當時主要出售給造船廠與製圖師。在全盛時期，一週可以銷售多款製圖器具，但因為後來遇到二次世界大戰，造成一度歇業，房子也不是當初的原貌，整修時也經歷變遷更縮小了房子的格局。

那年的冬末，一位年邁的老先生娓娓道來這個木盒與房子的故事，雖然我的日文欠佳，但加上了國際通用的肢體語言，大概能夠略知一二。

當時這位老先生的父親在整修時，將許多文具暫放在隔壁獨立倉庫的地底層，隨著歇業多年，也忘了這件事，就這樣度過了幾十個冬天。直到他繼承房子之後，開始在門口販售簡單的零食與糖果，有時候天氣寒冷時，還會搬出火爐，與妻子在門口提供熱呼呼的甘酒。※甘酒是日本常見的傳統飲料，由白米釀造，雖然稱之為酒，但沒有酒精成份，在日本是相當日常的飲品，夏天消暑，冬天暖身，更提升身體免疫力，口感甘甜順口。

老先生說著說著，就現煮了一杯「甘酒咖啡」給我。「這在外面喝不太到，試試看吧！」

老先生得意的與我分享，我也不客氣的慢慢喝下。喝下的第一口，我的眼睛為之一亮，多種層次在舌尖開始化開，微酸苦澀中融入了米香，釀造的甜味隨之而來，濃厚的糊稠感，似乎讓我感受到那一點復古的昭和時光。呼～實在太有意思的一杯咖啡，真的很不一樣！

我豎起大拇指，眼神帶著嚴肅與認真的表情，向老先生致敬，老先生暖暖地微笑與聳肩，繼續他未完的故事。

與老先生結識，是在前一個秋天，我在他們商店附近尋找著一間古書店，轉角經過他們商店門口時，看見老太太緩緩從門口走出，於是我便開口問路。當老太太比手畫腳跟我說時，隔壁倉庫突然一陣喀喀響聲，原來是店主老先生正將煤油爐搬出倉庫時，踩壞了地板，一隻腳正卡在木地板間。我見狀走向前，表示想要協助幫忙搬出煤油爐。我與老先生老太太就在這樣的機緣下認識，但回想當時好像沒有聊上多少句，我便急急忙忙的要趕往機場，已忘記原本要找的古書店，但對老先生與老太太的笑容卻念念不忘。

過了幾個月，我再次來到東京，便帶著台灣的伴手禮拜訪他們。第二次相見，就像多年好友般熱情款待。他們原本是一家紙店，在大正初期由他父親成立，除了販售紙品與帳冊之外，還有一些製圖尺規。前一次老先生踩破地板的同時，也意外的發現他父親多年前暫放的文具竟然完好如初的在地板底下，而他們在我來的前一個禮拜才把所有文具搬出來整理，得知我從事設計繪圖相關工作，便邀請我一起與他們「開箱」。

一九五零年，老先生剛好滿二十歲，他的父親開始進行房子整修，因此在整理的過程中先將當時已不是主流的製圖用具放入地板下，除了這個盒裝比例尺外，還有初期生產的製圖玻璃筆`製圖與速寫用的旋轉筆與筆芯，以及一些墨壺等。我看著這些製圖用具，感到相當不可思議，算一算有的年紀已經超過八十甚至一百歲，但卻可以保存如此完好，更歷經戰爭與裝修，彷彿穿越時空般，或者更像是時空凍結。正當我想像著這八十年的波折景象時，老先生問我是否有興趣，他願意全部賣我，希望我可以和其他對這些老物有興趣的朋友一起分享使用。雖然價格不低，但這些老物件能夠完好的保存，有機會再次與近百年後的我們相遇，繼續延續它們的生命價值，是如此可貴，確實超越金錢可以衡量。

雖然從學生時期開始就收集各式各樣的文具用品，但當時仍然以現行品為主，這盒充滿故事的比例尺，成為我第一件收藏的古董文具。

之後的十餘年，也習慣透過古文具的觀察，藉此認識每個年代的時下流行與日常設計。

●本文摘選自暖暖書屋出版之《大人小學─古文具觀察日記》自序。