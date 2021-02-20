快訊

「全拋世代」還有希望嗎？台灣青年的負債問題

當國民黨重返執政「造王者」！江啟臣宣布競選連任主席

聽新聞
test
0:00 / 0:00

絕版文具圖鑑、觀察筆記！《大人小學》上一堂百年文具發展史

聯合新聞網 / 暖暖書屋
書名：《大人小學─古文具觀察日記》 作者：桑德, 札司丁 插圖：桑德 出版社：暖暖書屋 出版時間：2021年1月25日
書名：《大人小學─古文具觀察日記》
作者：桑德, 札司丁
插圖：桑德
出版社：暖暖書屋
出版時間：2021年1月25日

文／桑德、札司丁

一個轉角，我穿越了百年

　　好久以前，我人在東京，記得那是一個春天即將到來的冬末午後，偶然的機會下，我獲得了一個蓋滿灰塵但卻全新未使用的文房木盒，木盒的開關是一種半月型的金屬勾鎖，帶著一點點的鏽斑。

　　我小心翼翼地打開，裡面井然有序並排者六枚半弧形竹製長尺，以及六枚半弧形竹製短尺。一開始以為是日本祭祀用的鎮物，因此我用緩慢的速度拿起，謹慎又帶著敬意，當我仔細端詳上面的刻紋時，啊！原來這是一盒「比例尺」。

　　由於家父本身為室內設計師，從小習慣在一旁看他繪製設計圖，在他的製圖桌上，總是會有一副三角柱造型的長尺，這個長尺一共有三面，每一面都有兩種尺度刻紋，每個刻紋所代表的比例都不同，從一百分之一到六百分之一，三面共六種比例。

（圖／Unsplash）
（圖／Unsplash）

　　在製圖時，我們會選擇一種比例進行製圖，當我們選擇兩百比一時，就代表著，這個尺寸實際要放大兩百倍。

　　這盒竹製比例尺，據說是一九二零年代的產物，當時主要出售給造船廠與製圖師。在全盛時期，一週可以銷售多款製圖器具，但因為後來遇到二次世界大戰，造成一度歇業，房子也不是當初的原貌，整修時也經歷變遷更縮小了房子的格局。

　　那年的冬末，一位年邁的老先生娓娓道來這個木盒與房子的故事，雖然我的日文欠佳，但加上了國際通用的肢體語言，大概能夠略知一二。

　　當時這位老先生的父親在整修時，將許多文具暫放在隔壁獨立倉庫的地底層，隨著歇業多年，也忘了這件事，就這樣度過了幾十個冬天。直到他繼承房子之後，開始在門口販售簡單的零食與糖果，有時候天氣寒冷時，還會搬出火爐，與妻子在門口提供熱呼呼的甘酒。※甘酒是日本常見的傳統飲料，由白米釀造，雖然稱之為酒，但沒有酒精成份，在日本是相當日常的飲品，夏天消暑，冬天暖身，更提升身體免疫力，口感甘甜順口。

　　老先生說著說著，就現煮了一杯「甘酒咖啡」給我。「這在外面喝不太到，試試看吧！」

　　老先生得意的與我分享，我也不客氣的慢慢喝下。喝下的第一口，我的眼睛為之一亮，多種層次在舌尖開始化開，微酸苦澀中融入了米香，釀造的甜味隨之而來，濃厚的糊稠感，似乎讓我感受到那一點復古的昭和時光。呼～實在太有意思的一杯咖啡，真的很不一樣！

　　我豎起大拇指，眼神帶著嚴肅與認真的表情，向老先生致敬，老先生暖暖地微笑與聳肩，繼續他未完的故事。

　　與老先生結識，是在前一個秋天，我在他們商店附近尋找著一間古書店，轉角經過他們商店門口時，看見老太太緩緩從門口走出，於是我便開口問路。當老太太比手畫腳跟我說時，隔壁倉庫突然一陣喀喀響聲，原來是店主老先生正將煤油爐搬出倉庫時，踩壞了地板，一隻腳正卡在木地板間。我見狀走向前，表示想要協助幫忙搬出煤油爐。我與老先生老太太就在這樣的機緣下認識，但回想當時好像沒有聊上多少句，我便急急忙忙的要趕往機場，已忘記原本要找的古書店，但對老先生與老太太的笑容卻念念不忘。

　　過了幾個月，我再次來到東京，便帶著台灣的伴手禮拜訪他們。第二次相見，就像多年好友般熱情款待。他們原本是一家紙店，在大正初期由他父親成立，除了販售紙品與帳冊之外，還有一些製圖尺規。前一次老先生踩破地板的同時，也意外的發現他父親多年前暫放的文具竟然完好如初的在地板底下，而他們在我來的前一個禮拜才把所有文具搬出來整理，得知我從事設計繪圖相關工作，便邀請我一起與他們「開箱」。

　　一九五零年，老先生剛好滿二十歲，他的父親開始進行房子整修，因此在整理的過程中先將當時已不是主流的製圖用具放入地板下，除了這個盒裝比例尺外，還有初期生產的製圖玻璃筆`製圖與速寫用的旋轉筆與筆芯，以及一些墨壺等。我看著這些製圖用具，感到相當不可思議，算一算有的年紀已經超過八十甚至一百歲，但卻可以保存如此完好，更歷經戰爭與裝修，彷彿穿越時空般，或者更像是時空凍結。正當我想像著這八十年的波折景象時，老先生問我是否有興趣，他願意全部賣我，希望我可以和其他對這些老物有興趣的朋友一起分享使用。雖然價格不低，但這些老物件能夠完好的保存，有機會再次與近百年後的我們相遇，繼續延續它們的生命價值，是如此可貴，確實超越金錢可以衡量。

　　雖然從學生時期開始就收集各式各樣的文具用品，但當時仍然以現行品為主，這盒充滿故事的比例尺，成為我第一件收藏的古董文具。

　　之後的十餘年，也習慣透過古文具的觀察，藉此認識每個年代的時下流行與日常設計。

●本文摘選自暖暖書屋出版之《大人小學─古文具觀察日記》自序。


日本 咖啡 東京 暖暖書屋 閱讀風向球

相關新聞

【出版推薦】程延年／萬世磐石──讀《磐石紀事》

文／程延年（美國德州大學─達拉斯 地球科學博士，現為國立自然科學博物館地質學組資深研究員） 　　英國首屈一指的學術期刊「自然」（Nature），在一篇書評中大力推薦a href="https://r

張力中／那些被陌生拜訪客戶各種拒絕的日子

有時我常想：身在職場，尊嚴到底是一種什麼樣的存在？我們怕被看不起、希望掙口氣，於是尊嚴像是鬼魅一樣，在各種行事上影響你、綁架你，發揮了一些能左右你做出非理性行為的負面作用。

【時尚與衣Q】高靜芬／卡爾拉格斐，我服了你

文／高靜芬 「時尚老佛爺」卡爾．拉格斐（Karl Otto Lagerfeldt, 1933-2019）在耳順那年公開露面時，所有看到他的人都嚇了一大跳。 因為他那原本一百零二公斤的肥胖身軀，竟然

絕版文具圖鑑、觀察筆記！《大人小學》上一堂百年文具發展史

文／桑德、札司丁 一個轉角，我穿越了百年 　　好久以前，我人在東京，記得那是一個春天即將到來的冬末午後，偶然的機會下，我獲得了一個蓋滿灰塵但卻全新未使用的文房木盒，木盒的開關是一種半月型的金屬勾鎖

紛擾世界裡的幸福關鍵！如何透過「安靜」的力量找回生命奇蹟

汽車喇叭聲、手機聲、App通知聲、飛機聲⋯⋯世界喧鬧無比，我們私人和工作上的問題同樣多得讓人難以招架。職場上有競爭者磨刀霍霍，桌子上有文件如山高，信件匣裡有滿坑滿谷的訊息。我們隨時都得與人接觸，爭執和突發情況永遠離我們不遠。新聞塞滿每一個視窗，用一個又一個危機轟炸我們。沉悶的工作消磨我們的精力，而且似乎永無止盡...... 我們硬吞太多，消化太少；接收太多刺激，時間排得太滿，卻無比寂寞。誰有權力叫停？誰有時間思考？ 我們時代的吵雜與問題如此擾人，有沒有人能不受影響？

牛年新期許！從訓練「勇氣」這件事開始

文／法蘭茲卡．伊絲莉（Franziska Iseli）　 關於勇氣 勇氣是讓人類之所以能生存且更有意義的來源。勇氣是促成人生許多偉大經驗的推手——那些令人難忘的時刻，足以改變你的生命歷程，讓你走向

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。