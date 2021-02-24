擔心「蝠」蝶效應？後疫情時代不容忽視的世界省思

文／法理德．札卡瑞亞

如今，這顆《紐約時報》（New York Times）口中「刺刺的病毒小球」遍布了整個世界。一月下旬，美國疾病管制與預防中心（Centers for Disease Control and Prevention）的埃克特（Alissa Eckert）及她的同事希金斯（Dan Higgins）受命繪製二○一九冠狀病毒的樣貌。埃克特後來向《紐約時報》解釋，為了要「吸引公眾注意」，他們畫出一個銀色的球體圖像，上面有明亮的大紅色突起物。這張圖果然引起軒然大波和眾人的不安，很快便隨處可見，出現在報紙、雜誌和電視新聞上。如果現在要在腦中想像冠狀病毒的樣子，八成第一個想到的就是埃克特及希金斯繪製的版本或其衍生的圖片。專業醫學繪圖家的品味都很有趣，比如這張圖是採所謂的「特寫鏡頭」（beauty shot），近距離描繪了單株病毒株的模樣，所以看起來既危險又巨大。但實際上，二○一九冠狀病毒的大小只有這個句子結尾的句號的萬分之一。

人們常說我們要從大處著眼，但也許現在我們需要開始思考細節。無論軍事攻擊、入侵這類典型的巨大威脅有多罕見，我們都很善於想像它們的樣貌，也善於制定大規模計畫去回應。各國政府花費上兆美元建立龐大的軍隊，追蹤全球軍隊的動向，並針對潛在敵人進行軍事演習。光是美國自己每年的國防預算就高達約七千五百億美元。但面對小小的病毒，我們卻沒有事先做任何防備。結果，這樣一顆小小的病毒將為人類帶來二戰以來最嚴重的經濟、政治和社會傷害。

（圖／Unsplash）

這本書不是在寫二○一九冠狀病毒的疫情，而是關於疫情大流行之後的世界將變成什麼模樣，以及更重要的，我們該如何因應後疫情時代的生活。每次巨大衝擊的後果，都會根據當時世界的狀態，根據人類的反應是恐懼、拒絕承認還是適應，而有所不同。在如今這個大家脣齒相依的世界中，二○一九冠狀病毒肆虐帶來的影響，也不同於以往。大多數國家都無法及時回應這場疫情，甚至連最富有國家在內的許多地區，後來都紛紛封鎖了邊界和經濟活動，這在人類史上幾乎不曾見過。

這本書寫的是「後疫情時代的世界」，之所以寫這個主題，不是因為我們擺脫了二○一九冠狀病毒，而是因為我們跨過了一道很關鍵的坎。在這之前，幾乎所有還活著的人都從未經歷過大瘟疫，但二○一九冠狀病毒讓我們知道了疫情大流行是什麼樣子。我們都看到了疫情帶來的挑戰，以及為此付出的代價。這場疫情很可能會持續下去，但即使我們消滅了這個疾病，未來肯定還會爆發其他傳染病。這次疫情獲得的知識和經驗，讓我們走入了後疫情的全新時代。

二○一九冠狀病毒疫情究竟造成了哪些後果？有人認為，這場瘟疫將會被視為現代歷史的關鍵時刻，將永遠改變世界的走向。另外有些人認為，疫苗問世之後，世界很快就會恢復成以往的樣子。還有一些人認為，與其說這場疫情改變了歷史，不如說是在加速歷史的進展。目前看起來，最後一種猜測最可能為真。列寧曾說過：「有時可能幾十年都沒有大事發生，但有時也可能在短時間內一口氣發生幾十年才出現一次的巨變。」後疫情時代的世界就是如此，未來的世界在很多方面都會比不久之前變化得更快速。但當生活快速變遷，許多事情的發展就會開始逸出常軌，很可能引起混亂，甚至致命。一九三○年代，許多發展中國家正以穩定的步伐走向現代，人們漸漸棄農從工。蘇聯卻決定粗暴的加速進展，推行了農業集體化，最後導致饑荒、數百萬農民遭到「肅清」（liquidation），更加鞏固獨裁統治，讓整個蘇聯社會慘不忍睹。如今，若我們以飲鴆止渴的方式來解決問題，未來可能也會發生意料之外的悲劇。

書名：《後疫情效應：CNN「札卡瑞亞GPS」主持人給世界的10堂課》作者：法理德．札卡瑞亞譯者：盧靜、廖崇佑、廖珮杏、劉維人出版社：天下文化出版時間：2021年2月5日

對國家、公司，特別是個人來說，疫情後的生活將大不相同。即使經濟和政治恢復正常，人們也不會再以過去的方式生活。人們將經歷一場不尋常的艱難考驗，並且發現一個全新的難得機會。麥斯威爾（William Maxwell）一九三七年出版了一部小說《他們像燕子一樣襲來》（They Came Like Swallows），書中的一個角色從西班牙流感（Spanish flu）中倖存了下來，一股「奇妙的感覺縈繞不去。無論是他還是別人，從來沒有人能知道他的人生會變成這樣」。波特（Katherine Anne Porter）一九三九年的半自傳小說《蒼白的馬，蒼白的騎士》（Pale Horse, Pale Rider）也描述了西班牙流感結束後的經驗：當最糟的時刻過去，我們會突然「冷靜下來」。該書的最後一句就是：「現在所有事情都該重新開始。」

●本文摘選自天下文化出版之《後疫情效應：CNN「札卡瑞亞GPS」主持人給世界的10堂課》序言。