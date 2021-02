【出版推薦】程延年／萬世磐石──讀《磐石紀事》

文/程延年(美國德州大學─達拉斯 地球科學博士,現為國立自然科學博物館地質學組資深研究員)

英國首屈一指的學術期刊「自然」(Nature),在一篇書評中大力推薦a href="https://reading.udn.com/v2/bookDesc.do?id=175610" target="_blank">《磐石紀事:追蹤46億年的地球故事》這本好書:

“我們亟需科普的書籍,協助科學起身迎接挑戰……,作者具備著罕見的洞悉智能,詮釋科學概念如此清明,伴隨著魅力十足、助益良多的類比、明喻與隱喻……。”

此言不虛。這是一本擬人化、另類描繪的地球私密傳記,饒富趣味,不是很輕鬆就能一口氣讀完,卻又餘音繞樑,值得試探。

多年來,我在大學裡教授通識課程「地球科學—地質學」,經常推薦新近出版的地球專書。一九九九年,倫敦一遊,我購得前哈佛大學一代宗師古爾德教授(一九四一~二○○二)剛上架的精裝本「萬世磐石—生命光譜中科學與宗教的格位」。序文中有一段引述古老諺語的文字,有趣極了──科學是探究岩石的年齡,而宗教則探究萬世之磐石(Science gets the age of rocks, and Religion the Rock of Ages);科學是探究浩瀚蒼穹如何運作,而宗教則探究如何(得道)昇天堂(Science studies how the heavens go, and Religion how to go to Heaven)。一語道破科學與宗教之辨。二○○五年重遊英倫,探視就讀劍橋哲學系的孩子。在劍橋書屋購得這本剛出爐的新書「解讀岩石—地球的私密傳記」。作者是一位任職於勞倫斯大學地質學系的教授兼系主任,也是美國地質學會的資深會員。以女性敏銳而纖細的筆觸,她把生冷又堅硬的岩石活化了。在灰矇矇的倫敦天空下,頓時讓人感到格外的清明。貓頭鷹出版社委請中譯高手翻成中文出版,真是立秋時節的饗宴!

地球的探究,在最近二個世紀有著革命性的突破。從一個死寂地球的概念,變革成為活地球的思維,進而建構起「板塊構造」的大架構,成為了上個世紀後半葉最震撼人心的科學革命。英國大師級人物洛夫洛克(James Lovelock),又從哲學思維的門縫中一窺希臘神祉,大地之母姬婭(GAIA)的遠古神話,建構起「姬婭假說」的地球觀,引人遐思。地球科學家們,從傳統生冷的礦物、岩石、化石的桎棝中脫困。走向深海一探海底擴張的壯闊;飛向太空,登陸星球,解碼亙古的奧秘;返回時間機器的冥古深幽,重建四十六億年地球演化的點點滴滴。我們朝夕相處最熟悉的地球,有了嶄新的生命傳奇。這本書就是試圖繪出其中的細節與樂章。

全書舖陳六個章節,以序曲揭幕,以終曲導引省思。「瘋石頭」引領出地球亙古幽冥歷史的印記,以擬人化的筆觸勾勒,作者讓我們用擬地(球)化的心境去感知。「地球之道」刻意用了東方神秘老子之道(Tao)的字彙,又重返希臘大地之母,姬婭假說的哲學。「岩石通則」陳述地球觀的歷史變革與地層呈現的序列劇碼與樂譜。「尺度議題」描繪測量地球的構成因子、零件,從至大到極小,從碎形(fractal)到複雜(complexity)。「混合與篩選」、「創新與保守」,以及「堅強與微弱」,這些看似獨特性格的辭彙,隱喻著地球多面相的表徵。在岩石圈、生物圈、水文圈與大氣圈的互動共生之中,成就了地球是一顆恆動的、循環的、平衡的藍色星球。且讓我們細細品味,珍愛姬婭地球!

