【出版推薦】程延年／萬世磐石──讀《磐石紀事》

文／程延年（美國德州大學─達拉斯 地球科學博士，現為國立自然科學博物館地質學組資深研究員）

英國首屈一指的學術期刊「自然」（Nature），在一篇書評中大力推薦a href="https://reading.udn.com/v2/bookDesc.do?id=175610" target="_blank">《磐石紀事：追蹤46億年的地球故事》這本好書：

“我們亟需科普的書籍，協助科學起身迎接挑戰……，作者具備著罕見的洞悉智能，詮釋科學概念如此清明，伴隨著魅力十足、助益良多的類比、明喻與隱喻……。”

此言不虛。這是一本擬人化、另類描繪的地球私密傳記，饒富趣味，不是很輕鬆就能一口氣讀完，卻又餘音繞樑，值得試探。

多年來，我在大學裡教授通識課程「地球科學—地質學」，經常推薦新近出版的地球專書。一九九九年，倫敦一遊，我購得前哈佛大學一代宗師古爾德教授（一九四一～二○○二）剛上架的精裝本「萬世磐石—生命光譜中科學與宗教的格位」。序文中有一段引述古老諺語的文字，有趣極了──科學是探究岩石的年齡，而宗教則探究萬世之磐石（Science gets the age of rocks, and Religion the Rock of Ages）；科學是探究浩瀚蒼穹如何運作，而宗教則探究如何（得道）昇天堂（Science studies how the heavens go, and Religion how to go to Heaven）。一語道破科學與宗教之辨。二○○五年重遊英倫，探視就讀劍橋哲學系的孩子。在劍橋書屋購得這本剛出爐的新書「解讀岩石—地球的私密傳記」。作者是一位任職於勞倫斯大學地質學系的教授兼系主任，也是美國地質學會的資深會員。以女性敏銳而纖細的筆觸，她把生冷又堅硬的岩石活化了。在灰矇矇的倫敦天空下，頓時讓人感到格外的清明。貓頭鷹出版社委請中譯高手翻成中文出版，真是立秋時節的饗宴！

地球的探究，在最近二個世紀有著革命性的突破。從一個死寂地球的概念，變革成為活地球的思維，進而建構起「板塊構造」的大架構，成為了上個世紀後半葉最震撼人心的科學革命。英國大師級人物洛夫洛克（James Lovelock），又從哲學思維的門縫中一窺希臘神祉，大地之母姬婭（GAIA）的遠古神話，建構起「姬婭假說」的地球觀，引人遐思。地球科學家們，從傳統生冷的礦物、岩石、化石的桎棝中脫困。走向深海一探海底擴張的壯闊；飛向太空，登陸星球，解碼亙古的奧秘；返回時間機器的冥古深幽，重建四十六億年地球演化的點點滴滴。我們朝夕相處最熟悉的地球，有了嶄新的生命傳奇。這本書就是試圖繪出其中的細節與樂章。

全書舖陳六個章節，以序曲揭幕，以終曲導引省思。「瘋石頭」引領出地球亙古幽冥歷史的印記，以擬人化的筆觸勾勒，作者讓我們用擬地（球）化的心境去感知。「地球之道」刻意用了東方神秘老子之道（Tao）的字彙，又重返希臘大地之母，姬婭假說的哲學。「岩石通則」陳述地球觀的歷史變革與地層呈現的序列劇碼與樂譜。「尺度議題」描繪測量地球的構成因子、零件，從至大到極小，從碎形（fractal）到複雜（complexity）。「混合與篩選」、「創新與保守」，以及「堅強與微弱」，這些看似獨特性格的辭彙，隱喻著地球多面相的表徵。在岩石圈、生物圈、水文圈與大氣圈的互動共生之中，成就了地球是一顆恆動的、循環的、平衡的藍色星球。且讓我們細細品味，珍愛姬婭地球！

●本文摘選自貓頭鷹出版社／城邦文化出版之《磐石紀事：追蹤46億年的地球故事》推薦序。