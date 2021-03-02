為何美國人看魚、日本人找貝殼？團隊多元觀點能發現問題及尋求最佳解方

文／馬修．席德（Matthew Syed）

2001年，位於安娜堡的密西根大學有兩位社會心理學家，理查．尼茲彼（Richard Nisbett）與增田貴彥（Takhiko Masuda），從日本與美國分別找了一組研究對象，並且給他們看一段水底景象的影片。當被問到他們看到了些什麼時，美國人提到了魚，在物件方面，他們似乎能夠回想起高程度的細節，他們的形容類似這樣：「好，我看到了三隻大魚向著左邊游去，牠們的肚子是白色，身上有粉色的斑點。」另一方面，日本人，比起物件，會壓倒性地去談論物件所處的背景環境：「我好像看到了一條小溪，水是綠色的，底部有石頭和貝殼，還有植物……對了，有三隻魚往左邊游過去。」

對進行實驗的人員來說，經由文化差異的塑形，兩組人彷彿看到了不同的場景。美國是一個比較個人主義的社會，日本文化相互依賴性比較高；美國人傾向於專注在物件上面，日本人則著重在環境的脈絡上。

在這個實驗的下一個階段，受試者會看到一個新的水底場景，裡面有一些他們已經看過的物件，有一些則否。當原本的物件被放在不同的背景環境裡，日本人就會搞混。他們費了一番工夫才辨認出這些物件，彷彿這個新環境分散了他們的注意力；另一方面，美國人遇到的問題恰好相反，他們看不出環境的改變。

研究人員對於這個意外的結果感到震驚。數十年來，心理學的核心宗旨，就是所有的人類理解世界的方式在根本上是相似的，這叫作「普世主義」。如同尼茲彼所言：「在人類思想的天性方面，我一輩子都相信普世主義……每個人基礎的認知過程都一樣，毛利族的遊牧人、昆族的狩獵採集者以及做網路生意的企業家，都仰賴同樣的工具來進行認知、記憶、因果分析……等等。」

但是這個水底實驗顯示，即便是我們跟世界最直接的互動──也就是用眼睛看這個世界──還是有被文化所塑造出來的、系統性的不同。尼茲彼的論文現在已經被引用了超過一千次，並且啟發了一個正在蓬勃發展的研究計畫。我們可能可以退一步說，美國人和日本人是以不同的「參考框架」在運作。美國人──平均而言，並且要認知到族群中還有著個體差異──用的是比較個人主義的框架；另一方面，日本人用的則是比較脈絡式的框架。兩組框架都提供了有用的資訊；兩組框架都挑出了水底景象的一些重要特徵；但是兩組也都有盲點，兩個印象都是不完整的。

但是現在，請假設你要把一個日本人和一個美國人放在同一個「團隊」裡。如果把他們各自分開的話，他們兩人可能都只會察覺到一部分的情況；但是把兩個人放在一起的話，他們就可以把物件以及背景環境都描述出來。把兩個不完整的框架結合起來，如此一來，整個局面就會在彈指之間到位，而這兩個人則會對於現實有著比較詳盡且全面的掌握。

這項水底景觀實驗還暗示了一件事，如果兩個人有著不同的觀點，那麼把他們合併在一起，可以得到的是更多的見解，而不是更少。可以說他們兩個其實都是錯的，都漏掉了一些東西，但是他們錯的方向不一樣，意思就是，他們兩人相加的畫面是更加豐富也更為準確的。你可以用一個稍微不同的方式來領會這一點：去檢視一個全新的問題，這次是某種稱為「洞察力謎題」的東西，試想下列這個腦筋急轉彎的題目：

如果你無法解開這道謎題，你並不孤單。超過百分之七十五的人都說這題無解，這個病人必死無疑，但現在，讀讀下列看似毫不相關的故事：

某個國家中部有座堡壘，被農田和村莊所環繞，鄉間有許多條路都可以通往這座堡壘，有位叛變的將軍誓言要攻下這座堡壘，並得知每條路上都安置了地雷，這些地雷是這樣設置的：如果只是一小群人的話，可以安全通過，但是一大群人同時通過的話就會引爆。這位將軍把他的軍隊拆成很多個小組，將各個小組分別派往不同路的入口處，當小組們各就各位的時候，他給出了一個信號，讓每個小組都順著道路向前行進，因此整批大軍會同時抵達堡壘，這位將軍就是用這個方式攻下了這座堡壘。

現在，回頭想想前面的醫療問題。你現在看出解答了嗎？在測驗當中，百分之七十的人在讀了這個關於堡壘的故事之後，就找到了解救這名病患的方法。這個人數是先前的三倍。不知為何，聽了這個堡壘的類比，他們就有辦法意會過來，找出先前沒想到的解決方法。（解答是，在病患身邊設置多把雷射槍，每支槍都發出百分之十的能量，這樣就可以在破壞腫瘤的同時不去傷到健康的組織。）

這個例子，當然只是人為的假設，但儘管如此，還是讓人體悟到，當試圖解決一個具有挑戰性的問題時，不同的觀點可以產生什麼樣的貢獻──在這個案例裡，有軍事背景的人士可能會對腫瘤專科醫生有所幫助。在這些例子當中，並不是一個人對、另一個人錯；而是同一個問題，用不同的眼光來看待，可以如何碰撞出新的想法、新的隱喻──以及新的解決方法。

這個例子還用另一個方法挑戰了我們的直覺。面對一個高難度的醫療問題，我們會很想不停地去招募大量的醫師，畢竟，醫師擁有的醫學知識是最豐富的；但如果這些專家的背景和訓練相互雷同（並且處於類似的參考框架），他們很可能會有著同樣的盲點。有些時候，你會需要用新的方法來審視問題，或許需要的就是外人的眼光。

最關鍵的一點是，要解決那些複雜的問題，通常都得要仰賴許多層次的見解和洞察，因此也需要許多種不同觀點。菲利普．泰特洛克（Philip Tetlock）這位偉大的學者是這樣說的：「觀點愈多元，團隊在試圖解決問題時，能夠找到的可能成功方法也就愈廣。」祕訣在於要找到一群這樣的人：擁有不同的觀點，能夠對手邊問題造成有意義的衝撞。

●本文摘自時報出版之《叛逆者團隊：激發多元觀點，挑戰困難任務的工作組合》。