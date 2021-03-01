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劉軒／「喜極而泣」 是種平衡機制

聯合新聞網 / 三采文化
書名：《天上總會有雲，但你才是天空》 作者：劉軒 出版社：三采文化 出版時間：2021年2月26日
書名：《天上總會有雲，但你才是天空》
作者：劉軒
出版社：三采文化
出版時間：2021年2月26日

文／劉軒（積極心理學專家）

有個成語叫「喜極而泣」，說的是人在極度高興時，反而可能會流下眼淚。這應該是大家司空見慣的事了，不然也不會變為「成語」，但你有沒有想過，為什麼兩種截然不同的情緒會相互轉化呢？

你可能覺得這是極端情況下的情緒反應，但我再舉幾個例子。

你有沒有在取得某種成績時，不敢特別高興，要抑制內心的喜悅之情，甚至刻意說「只是運氣比較好」；有沒有在看到家人取得某種成果時，心裡明明想要祝賀，出口時卻變成了提醒對方要戒驕戒躁；有沒有在特別開心、特別興奮時，又隱隱約約有些不安，覺得自己不配這樣的開心或興奮。

是不是覺得很奇怪？為什麼在擁有開心、快樂、喜悅⋯⋯這些正面情緒的時候，內心卻又往相反的方向走，在提醒自己不要這麼地開心、快、喜悅？有一部分原因是我們骨子裡的「中庸」文化，讓我們不至於太「得意忘形」、「樂極生悲」，但另一方面，也是我們大腦裡的平衡機制在發生作用。

研究發現，當大腦短時間內承受了大量相同或類似的情緒之後，就會自動產生某種平衡機制，來讓你的狀態恢復到平靜。

這可能是一種進化帶來的保護本能，因為一般來說，當我們處於某種情緒不能自拔時，也是最容易掉以輕心、失去警覺和防禦力的時刻。所以，大腦就產生出這樣的平衡機制，看起來非常矛盾，甚至有些奇怪，但卻是一種自我保護。

幾年前，耶魯大學的兩位研究生麗貝卡．戴爾（Rebecca Dyer）和奧里安娜．阿拉貢（Oriana Aragón）做過一個相近的研究，她們發現，有很多人在看到「可愛」、「很萌」的動物時，一方面覺得「好可愛、好想抱一抱」，但很快地，內心又出現「好想捏死牠」的負面想法。

這種古怪的反應很讓人疑惑，難道人的內心裡都隱藏著某種「變態」思維嗎？但研究者認為，這正是大腦在大量的正面情緒闖入後，產生的一些「攻擊性」行為，來維護自己的平衡。

現在，你懂了大腦的這個平衡機制，是不是對自己的一些奇怪念頭，有了另一種理解了呢？最起碼，你知道有些情緒只是自然的反應，而不是「你」的反應，理解這一點，就不會受這些情緒影響，讓自己少一些煩惱，多一些平靜和理性。

●本文摘自三采文化即將出版新書《天上總會有雲，但你才是天空》。


劉軒 三采文化

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