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【時尚與衣Q】高靜芬／卡爾拉格斐，我服了你

聯合新聞網 / 遠流出版社
已故兩周年的「時尚大帝」老佛爺與他的愛貓合影。（圖／取自instagram帳號「karllagerfeld」）
已故兩周年的「時尚大帝」老佛爺與他的愛貓合影。（圖／取自instagram帳號「karllagerfeld」）

文／高靜芬

「時尚老佛爺」卡爾．拉格斐（Karl Otto Lagerfeldt, 1933-2019）在耳順那年公開露面時，所有看到他的人都嚇了一大跳。

因為他那原本一百零二公斤的肥胖身軀，竟然被他減掉四十二公斤，只剩六十公斤。身高一百八十公分的他，減重成功後，顯然非常得意自己擁有了「魔鬼般的身材」，不輕易接受採訪的他，開始大方地穿起貼身的黑色上衣與長褲，走進攝影棚，讓時尚雜誌拍下他脫胎換骨後的正面、背面與側面。

我仔細瞧了他的那張側面照片，果然沒有小腹，而且背部到臀部的線條極為優美，若非眼角兒有一些墨鏡遮不住的皺紋，簡直要讓人以為是打哪兒新冒出來的年輕模特兒

研究完他的「魔鬼般的身材」，好奇地讀起內文，卻是愈讀愈佩服他。

「時尚老佛爺」卡爾．拉格斐在耳順那年，以健康方式減重成功，如願穿起窄版衣褲。

佩服的原因，不在於他坦白他的「膚淺」：「我想減肥，完全是為了要穿上迪奧（Dior）男裝設計師海迪．斯里曼（Hedi Slimane）設計的貼身衣服，絕對和健康無關。我承認我的減肥動機滿膚淺的，但重要的是，你能否將膚淺的動機轉換成肯定自我的驅力。」

佩服的原因，也不在於他拒絕醫生建議的「抽脂」。他寧願按部就班：前半年，每天早餐只吃一片吐司和半個葡萄柚，午餐和晚餐吃燙青菜、豆子、香菇和魚，一星期吃一餐紅肉，並補充維他命；接下來的七個月，以一片吐司和二盒無脂優格當早餐，午餐延續前半年的無油蔬菜與魚，晚餐是蔬菜湯和高蛋白質甜點，一星期吃一次無脂乳酪。十三個月之後，他達成目標，如願穿起海迪．斯里曼設計的衣服。

書名：《用一頓飯的時間旅行：享受美食，把小日子過得閃閃發亮》作者：高靜芬　出版社：遠流出版出版時間：2020年9月14日
書名：《用一頓飯的時間旅行：享受美食，把小日子過得閃閃發亮》
作者：高靜芬
　出版社：遠流出版
出版時間：2020年9月14日

「簡直是為我量身訂製，一吋都不用修改。」他說。

我之所以佩服他，純粹是因為他「老人家」在六十三歲時，居然只是為了想穿進一件自己喜歡的貼身衣服而開始減重，並且減重成功。

然而，誰說人在年老時，不能只是單純地為了愛美而奮力維持身材呢？很多人不也期許自己能夠像影星奧黛麗．赫本（Audrey Hepburn, 1929-1993）那樣，一直到很老的時候，都還保持著纖美的體態以及清新的氣質？

看到他這位老人家這麼努力，咱們「年輕人」無論是為了愛美還是為了健康，都不能輸給他啊。

●本文摘選自遠流出版《用一頓飯的時間旅行：享受美食，把小日子過得閃閃發亮》序。


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