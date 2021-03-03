高靜芬／一頓飯的時間，如何旅行？

文／高靜芬

前些日子，在山區的原住民餐廳享用了馬告（山胡椒）雞湯。

這道雞湯一上桌，馬告那融合著檸檬、香茅、胡椒的清新香氣便撲鼻竄腦而來，打開了大腦海馬迴裡的回憶寶庫，於是那個細雨紛飛的午後，撐著傘站在花蓮縣萬榮鄉紅葉部落的野生馬告樹林，撫觸馬告的扁舟形葉片、觀察馬告的枝條伸展與植株形態，以及捧聞深吸馬告的複雜香氣之斯情斯景，又栩栩如生歷歷在目。

餐桌上的旅行至此結束了？不，還沒，馬告的香氣繼續帶著我翱翔，讓我憶起了在台東慢食節王群翔攤位吃到的馬告香腸。幾年前至台東縣池上鄉一遊，曾在王群翔的自宅私坊用餐聊天，如今在慢食節重逢，問他這幾年可好？他說家裡添了兩名新成員，池上的旅人商機，讓移居池上的他得以安身立命養家。

可以再抵達得更遠嗎？可以的，王群翔的私坊距伯朗大道不遠，餐畢在伯朗大道欣賞兩旁翻飛稻浪、在金城武樹下小歇的情景，都能輕易飛抵。但是我想降落了──必須趁熱專心品嘗面前這道以放山雞精心烹燉的馬告雞湯。

不過，品嘗完雞湯，休息一會兒，我又起飛了，因為飯後水果是餐廳主人自己種植收成的櫻桃。打從自希臘旅行歸來，無論在餐桌上或菜市場，只要一看到櫻桃，便想起了那個在希臘街頭以約台幣五十元的價錢買了一大袋櫻桃邊走邊吃的奢侈黃昏（櫻桃在台灣多貴呀）。回憶如泉湧，當時足跡曾至的雅典衛城帕德嫩神廟、愛琴海上浪漫迷人的密克諾斯島，以及晚上坐在該島的堤岸，望著夜空裡繁星點點彷彿有著諸神的星圖，吟詠著詩人余光中的名句「星空，非常希臘」，一幕幕都似錄影機倒帶般在腦海重現。

用一頓飯的時間旅行，便是這樣地以回憶和想像力在餐桌上旅行。回憶和想像力能抵達到多遠、飛翔到多高，則跟生命經驗有關。

還想提一提餐桌上這頓飯裡的「味道」這件事，因為這事兒關乎您的荷包、時間與心情，不說清楚，恐怕您會擲書而嘆。

是這樣的，書中寫了不少我個人喜歡的小吃、餐館，所以您也許會在讀了那些「美好的描述」之後，「心癢難耐」地放下書本，出門循線尋味去了。然而味道如此主觀，喜好又有差異，尋味之後，您可能會給出以下的「食評」：

「我吃了那家。冷氣太強，上菜太慢，吃完都晚上九點半了。」

「我吃了另外一家。CP值不高，調味太重。」

乘興而去，敗興而歸，的確讓人扼腕，但是我去體驗的時候（有些去了好幾次），沒有這樣的感覺啊。為什麼體會不同，味道也變了？仔細推敲，原因或許是：我去時，客人較多，人氣較強；晚上在館子用餐，我習慣一道道慢慢品享，認為晚上九點半結束剛剛好；我不願以CP值論菜，覺得那是對廚師與菜餚的不尊重；我的口味較重。

上述原因，尤以對味道的喜好最為微妙。五感之中，視覺、聽覺、嗅覺、觸覺皆不必接觸食物即能描繪，唯有味覺必須將食物放入口中，才能體會酸甜苦辣鹹甘鮮，且其味之濃重、寡淡、冷暖只能自知自喜愛，這種「肌膚之親」既私密、主觀又難以言透，像極了愛情（玩一下網路愛情詩），正是味道的奧妙之處。

還有哪些原因？主廚換了？主廚情緒不佳？廚房出狀況？「世上沒有哪一道食物不受到潮汐月亮和烹煮時身心狀態的影響。快樂，或許是食物最關鍵的調味料。」飲食作家費雪（Mary Frances Kennedy Fisher, 1908-1992）說的雖然沒錯，但專業主廚不會讓情緒影響菜餚，然此乃人性，遇到了只能摸摸鼻子；專業廚房也不應有狀況，然主廚若像電影《天菜大廚》（Burnt）演的那樣被屬下擺了一道，那菜也就精采了。

以上種種因素與口味喜好，您在循線賞味之前得先有心理準備，並上網查一查再行動，會較妥當。

這本書精選自歷年來的紙媒專欄，經大量改寫補強整編而成（很多已成了全新文章），烹治用心，色香味俱全。希望這本書能像好友劉令儀寫給我的私訊：「在這個混亂瘋狂、世局動盪不安的時代，妳的作品絕對是一本能夠撫慰人心的好書。」

好菜上桌，請盡情享用。一路順風，旅途愉快。

●本文摘選自遠流出版之《用一頓飯的時間旅行：享受美食，把小日子過得閃閃發亮》序。