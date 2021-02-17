長安／蛇郎君送親隊伍

文／長安

送親到蛇郎君家那一夜，翠玉走在隊伍中，為香香送行。送親隊伍中除了翠玉，還有許多女人—但是那些女人，雖然有人的樣子，行為舉止卻不像是人，反而像是傀儡。翠玉覺得好孤獨。這樁婚事打從一開始，就不應該存在。

她靠近花轎，握住香香的手。這是她在暗夜中唯一的光明了，香香穿著新娘婚服，美得不可方物，卻有一種難以言喻的悲淒。翠玉想起，白色曾經是屬於喪事的顏色。對於其他人而言，婚姻或許是另一段人生階段的起點，但對於香香來說，宛若為自己送終。

她已經好久沒看到香香的笑容了。

就算這是最後了，也讓她再走一段路吧。就算是最後，也要讓最後像是花季尾聲一般，熱烈綻放。只要還能牽著香香的手，她就不會感到孤獨。

*****

翠玉在玩草。

身後是阿窗婆的土角厝，裡頭傳來母親和舅舅跟阿窗婆說話的聲音。夏日的下午極為漫長，空氣彷彿靜止，一旁的甘蔗園種著高過她的甘蔗。翠玉被吩咐把長輩們吃剩的西瓜皮拿到外頭丟棄，翠玉看著甘蔗的影子，就入了神。

比起翠玉所居住的府城市區裡嘈雜的市聲，鄉間的風景讓她感到自在。翠玉很難說明這是為什麼。他們家開水果行，對於那些被摘採下來的、置於禮盒中的果物，翠玉總有憐惜，覺得它們離開了土，好可憐。

甘蔗影子變長的速度極為緩慢，翠玉漸漸感覺到無聊。她撩起長衫下襬蹲下，把地上藤蔓的葉子摘下來，摺成小船，一艘艘地排列起來。剛剛丟棄的西瓜皮已經爬上螞蟻了。她也不怕蟲子，反而把小船移到螞蟻附近，看著牠們爬上過船隻。螞蟻頭上的兩隻觸角靈活地動著，翠玉看著有趣，把手移到螞蟻旁，讓螞蟻爬上來。螞蟻爬過少女的肌膚，令翠玉有輕微的搔癢感，一個忍不住，就把螞蟻甩了出去。她身子重心不穩，踩到了一旁的草叢。她看見草叢下有個狹長的身影穿過，那個身影到遠處後立起來，碧綠的雙眼盯著她看。

是蛇。

那是全身翠綠的小蛇。她並未感覺到恐懼，反而與蛇四目相對了一會。蛇是會吃人的嗎？儘管晶瑩的蛇眼銳利，翠玉無論如何凝視，都看不出任何惡意。

這時她聽到了後頭母親叫她的聲音。

「你在做什麼？」

翠玉轉頭，再回頭，蛇已經不見了。母親的聲音聽起來帶有怒氣，趁母親接近之前，翠玉急忙把果皮與小船都踢亂，還是沒躲過母親的目光。

「你又在玩泥巴嗎？都公學校卒業的人了，怎麼還這麼不端莊，這樣怎麼嫁人呢？香香比你小，人家都比你懂事。」香香是翠玉的表妹，比翠玉小幾個月。性情溫淑嫻雅，很得沈家長輩們的疼愛。從小，翠玉就被說要向香香看齊，只是她從來做不到。

「別怪翠玉了。」阿窗婆說。

阿窗婆從屋子中走出，看來她跟舅舅、母親的事已經聊完了。看到阿窗婆，翠玉感到安心，阿窗婆在時，總不忘幫翠玉說話。

翠玉母親平時很倔強，但是被阿窗婆一說，也不反駁。阿窗婆總有讓舅舅與母親乖乖聽話的神祕力量。阿窗婆年事已高，瘦小的身子走起來有點晃，她走到翠玉身邊，抬起頭端詳著翠玉。翠玉有種被看透的感覺，因此低頭，看到了阿窗婆的手上懸著一隻金玉鐲，在陽光下反射耀眼的光澤。為何住處簡樸的阿窗婆，會有如此華貴的玉鐲？翠玉不解。

阿窗婆注意到翠玉的目光，拉起她的手，把金玉鐲脫下來，放到翠玉的手上。

翠玉沒有懂阿窗婆的意思，只是接過玉鐲，仔細看了一圈，又把玉鐲還給阿窗婆。阿窗婆見到翠玉將玉鐲還給她，有點訝異，但隨即露出理解的神情。

「你們翠玉啊，將來是要做大事的人。」阿窗婆說。

這是阿窗婆第一次認真看著翠玉。從來，這些預言都是屬於香香的。翠玉從小就會背，那句舅舅與母親時常掛在嘴邊的話：「香香是振興沈家的關鍵。」但從小，香香並沒有什麼特出之處，頂多是相貌出眾、從小特別得人疼，以及農曆七月和進廟裡容易頭疼而已。但香香的任何徵兆都讓家中人大驚小怪，這或許代表著什麼，也或許其實沒什麼。只是這種大驚小怪從來只屬於香香，翠玉一直都覺得，這種大預言沒自己的事。

但這是翠玉第一次嘗到了甜頭。

據說沈家風華當頭之時，阿窗婆是沈家的重要幫手，於眾僕人之中頗有威信。在翠玉的曾祖父母去世之後，阿窗婆繼承了曾祖父母族譜上的字，因此才叫阿窗婆。她看著舅舅與母親長大，兩人在祖母去世之後，遇上所有大事，總是會來請教阿窗婆。他們說阿窗婆是算命仙，總是能預言吉凶。翠玉是受現代學校教育的，不信怪力亂神之事，但總有時，她會好奇，是否芸芸眾生之中，總有一兩個人，有他人難解之異能。因為這種稀世之人過於罕見，因此尚未被世間的科學證實。而擁有敏銳目光的阿窗婆，總讓翠玉有這種想法。

阿窗婆所說的會是真的嗎？

蟬聲高鳴，熱風吹過。甘蔗的影子好像又清晰了一些。翠玉只想記住這一瞬間。

●本文摘選自聯經出版之《蛇郎君：蠔鏡窗的新娘》。