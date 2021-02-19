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牛年新期許！從訓練「勇氣」這件事開始

聯合新聞網 / 讀.書.人
書名：《沒有人天生勇敢，而勇氣是可以練習的：拓展勇氣邊界，定義全新的自己，我從絲路重機之旅學會的十三件事》 作者： 法蘭茲卡．伊絲莉（Franziska Iseli）　 譯者：楊婷湞 出版社：讀書共和國／潮浪文化 出版時間：2020年12月30日
書名：《沒有人天生勇敢，而勇氣是可以練習的：拓展勇氣邊界，定義全新的自己，我從絲路重機之旅學會的十三件事》
作者： 法蘭茲卡．伊絲莉（Franziska Iseli）
　 譯者：楊婷湞
出版社：讀書共和國／潮浪文化
出版時間：2020年12月30日

文／法蘭茲卡．伊絲莉（Franziska Iseli）　

關於勇氣

勇氣是讓人類之所以能生存且更有意義的來源。勇氣是促成人生許多偉大經驗的推手——那些令人難忘的時刻，足以改變你的生命歷程，讓你走向更好的境界。勇氣是你的盟友，能幫助你過得更充實圓滿。當你面臨生命中重大的挑戰，勇氣能支撐你做出更好的決定；當你動了屈服的念頭時，勇氣讓你忠於自我。

最棒的是，勇氣是人人都學得會的技能。無論你身處何地，或是你的過往如何影響你的生活，這本書將告訴你，將勇氣進化成為你的超能力的方法。

二〇一八年初，我忽然有一個「最好的壞主意」：從我住的瑞士出發，騎重機沿著絲路一路旅行到亞洲。我想追隨馬可波羅的腳步，他是義大利商人和作家，因為在十三世紀前往亞洲的遊記而聲名大噪。

當我感到自己受到挑戰的召喚時，我決定一個人完成這趟旅行。我對騎車很有信心，不過對修理車子卻一竅不通，更別說要在阿富汗邊境換輪胎，或是渡過水深及腰的冰冷河流。但我心想，自己還是得在長達一萬兩千公里的旅途上克服這些事。或許我真的有點像在癡人說夢吧！　

我決定開始這趟冒險的幾星期後，在巴哈馬的社會創業會議上遇見了麥克‧可來恩（Mike Cline）。那天在晚宴上，麥克先提到了騎重機的事，我便和他透露自己接下來的絲路之旅。他睜大了眼睛，因為他夢想這段旅程已經超過十年。他問我：「妳介意多個旅伴嗎？」

起初我猶疑不決，但轉念一想，我意識到，有個旅伴同行，一起拜訪我計畫去的幾個國家也是不錯的主意——特別是他知道怎麼修車還有看地圖！後來麥克在旅途中可救了我不只一次。

二〇一八年七月，麥克和我在瑞士的媽媽家碰面，我們就從那裡出發上路了。

我在許多場演講都時常分享自己對勇氣的想法，但直到重機之旅時，我才意識到自己必須寫下一本這樣的書。我每天花很長的時間騎車，有時一天要騎上八到十個小時——這讓我有足夠時間反省和深入思考，我想分享給你們的勇氣原則。

這本書會幫助你了解恐懼的源頭，如何重新掌控你的人生，勇敢的生活——一個你熱愛且自豪，完全屬於你自己的生活。

（圖／Unsplash）
（圖／Unsplash）

勇氣這件事

勇氣是一股強而有力的能量，能讓你打造出屬於自己的生活。勇氣讓你忠於自己，以身作則，產生正面的影響力，不再惆悵度日。勇氣也是一股潛在的能量，讓你在個人和職場上，做出大大小小的改變。

每個人都擁有源源不絕的想法和夢想，想過著與眾不同的生活。而我們之中的某些人，正是缺乏落實這些想法的勇氣，所以無法勇敢去追夢。

拓展你的勇氣界線

這本書是想告訴你，如何在各個生活領域中，拓展自己的勇氣界線。

你的勇氣界線，或者說是舒適圈的範圍，象徵你能承受多少風險或不確定的感覺。

冒險多半有潛在要付出的代價，但也伴隨著可能的報酬。隨著我們年齡增長，我們的勇氣界線往往會跟著限縮，因為我們開始想避免可能發生的痛苦，也不想再冒險。一旦你的勇氣界線變小了，你的可能性也會跟著流逝。

好消息是，你的勇氣界線是靈活的，你可以有意識地培養你需要的勇氣，以一種嶄新之姿開始，收穫充實的人生。

當你運用本書所提到的原則規畫勇氣地圖時，你就能拓展勇氣的界線。當你開始發現新的契機並付諸實行時，你將會感到更加有勇氣。你有能力去做一些自己曾經認為不可能的事。你有時會覺得不舒服，但請記住：這不過是過程中的一小段罷了！這種不舒服的感覺，也意味著你正在進步中。

為了帶你走上勇氣的道路，每一章都設計了一份日誌，好讓你可以畫下屬於自己的勇氣地圖，沿途記下想法、見解和行動的足跡。

當你長出更多的勇氣，探索自己的界線時，請相信這個過程。在你探索刺激和未知的領域時，你將會經歷許多美妙的驚喜，當然也會遇到一些阻礙。擁抱你的旅程，提醒自己持續追逐你最不可思議的夢想。

培養勇氣不是一步登天就能達成，而是一段持續不斷的過程。所以，無論何時，當你感到是時候調整自己了，請回頭來看看自己的勇氣地圖和記錄。

你或許會發現，與勇氣原則有關的想法或觀察，會在一天之中不經意的從你的腦海裡冒出來。我建議你把這些想法寫下來，不必加以修飾。當你在閱讀這本書時，會開始看見細微的轉變和顯著的不同，因為你變得更能夠覺察自己的思考、行為和感覺模式。

你也可以把勇氣地圖做為自己的一年的變身計畫，每個月都嘗試一種新的方法。或者，你也可以選擇加快改變的進程。一切都操之在你！這是屬於你的冒險之旅。

●本文摘選自讀書共和國／潮浪文化出版之《沒有人天生勇敢，而勇氣是可以練習的：拓展勇氣邊界，定義全新的自己，我從絲路重機之旅學會的十三件事》前言。


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