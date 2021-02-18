【出版快訊】《跟阿德勒學正向教養：特殊需求兒童篇》幫助特殊兒建立社會連結

全球數以百萬計的父母應用「正向教養」育兒，幫助孩子在充滿愛和鼓勵的環境下成長。簡．尼爾森博士延續阿德勒心理學的精神，偕同兩位在特殊教育、兒童和家庭領域工作數十年的專家，攜手為特殊兒家庭和教師提供明確的方針，相信每個孩子都有潛力發揮自己，超越診斷標籤！（編按）

文／簡．尼爾森（Jane Nelsen）、史蒂夫．佛斯特（Steven Foster）、艾琳．拉斐爾（Arlene Raphael）

建立社會連結和鼓勵貢獻的正向教養工具

隨著特殊兒成長，其症狀相關的困難越來越明顯，為家庭築起圍籬則越來越容易—亦即在家庭和外界之間設置屏障。當家庭被柵欄象徵性地保護起來時，父母（和老師）很容易想像家庭以外的世界是危險、殘酷，甚至是麻煩的（如果孩子會公然出現挑戰行為），而你開始限制孩子與「不了解」的人接觸。

儘管這種觀點完全可以被理解，但它並不能使孩子實現我們在第一章所列出的希望和夢想。事實上，這會帶來非常實際的風險，讓孩子以為可以不與人建立連結，並認為自己有資格要別人為他服務。為了成為清單上所列特質的大人，孩子須經常有機會與他人建立連結，並對其所處的任何群體做出有意義的貢獻。阿德勒稱此為「追求卓越」，他的意思並不是要比別人好，而是要我們成為最好的自己。父母和老師可使用以下工具來幫助孩子：

● 為孩子安排經驗，以培養信念：「我有能力與他人建立友好的關係，在這些關係中，我可以提供一些幫助。」 ● 專注於孩子的強項。 ● 對孩子有信心並多加鼓勵，幫助他做到最好。

為孩子安排經驗、培養信念

決定如何幫助孩子建立人際關係，是個令人苦惱的課題，特別是當與人相處困難一直是孩子生活的主要情形時。不論如何，人際關係是孩子藉以成長、發展和成熟的課題。友好關係中的一種要素是同理心；正如丹尼爾．席格所說的，這是「感覺自己的感受被接受」的經驗。

馬爾琴科夫婦在教養課程中學得越多就越意識到—如果要幫助娜塔亞增強發展有意義的人際關係的能力，必須確實讓她感受到他們對她的理解和接受。他們繼續進行每天的「地板交流時間」，並繼續由娜塔亞主導。此外，他們定期在舊主題上引入新視角，例如：在某次的遊戲時間裡，加琳娜的絨毛動物玩偶開始哭泣，這令娜塔亞很驚訝，她的第一反應是問加琳娜，而不是絨毛動物玩偶：她為什麼哭。加琳娜以動物的聲音哀嘆玩偶不知道如何結交朋友、沒人喜歡她的事實；娜塔亞迅速改變遊戲的方向，加琳娜機警地順勢而行。慢慢地，她重新引入類似的視角。有一次，娜塔亞呆住了，但沒有改變主題，加琳娜用自己的聲音小聲地對娜塔亞說：「妳對她有什麼建議嗎？」娜塔亞對絨毛動物玩偶說：「妳應該試著玩其他動物也喜歡的遊戲。」加琳娜的絨毛動物玩偶抽泣地說：「謝謝，我會試試看的。」 娜塔亞在她的假裝遊戲中正在學習給予和接受，這是日常關係中不可或缺的一部分。

●本文摘自 大好書屋 出版之《跟阿德勒學正向教養：特殊需求兒童篇 撕下診斷標籤，幫助孩子面對日常挑戰，培養韌性、負責與適應力》。